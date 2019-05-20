Mutlaka kazanmamız gereken maça, düşünce ve kadro olarak hazır olmayınca, tribünlerdeki binlerce kişinin hazır olması yetmiyor.
Maçın başından sonuna kadar daha istekli, konsantrasyonu daha yüksek, maça daha iyi hazırlanmış takım Göztepe idi.
Mesut Bakkal, geldiği günden dün akşamki maça kadar olduğu gibi hiçbir katkı koyamadan ligi tamamlayacak.
Bursaspor’un ligden düşüp-düşmemesinden bağımsız olarak, Mesut Bakkal teknik direktörlük anlamında tam bir hayal kırıklığı oldu.
Galibiyetin neredeyse zorunlu olduğu bir karşılaşmaya, Yusuf’u kenarda oturtup, son haftaların en formsuz oyuncusu Lato ile birlikte 2 sol bekle başlamak, maçın son 20-25 dakikasında dahi çift forvete dönecek cesaretinin olmaması, Umut Nayir’in kafa vuruşu dışında 90 dakika pozisyon dahi üretemeyen bir takım yaratmak nereden bakılırsa bakılsın teknik direktör adına facia bir göstergedir.
Evliyalar bile Göztepe maçında ellerinden geleni yapmasına rağmen, yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik ekip bu hediyeleri geri çevirdiler.
Zira bunun değerini anlayacak yürekler ve beyinler olmayınca her şey anlamını yitiriyor...
Şimdi artık tek umudumuz kardeş Ankaragücü’nden her zamanki gibi dik mücadele edip, Bursaspor camiasına İzmir semalarından güzel bir haber göndermek.
Tabii burada asıl sorun, 40 bin kişi önünde pozisyona dahi girmekte zorlanan bir takımın Malatya’dan nasıl galip döneceği?!
Hele ki iki stoperinin cezalı olduğu bir ortamda.
Evet, artık işimiz çok zor maalesef...
Hayata dönebilir miyiz?
Haftaya hep birlikte göreceğiz...
İşimiz kardeşimize kaldı
Mutlaka kazanmamız gereken maça, düşünce ve kadro olarak hazır olmayınca, tribünlerdeki binlerce kişinin hazır olması yetmiyor.
Maçın başından sonuna kadar daha istekli, konsantrasyonu daha yüksek, maça daha iyi hazırlanmış takım Göztepe idi.
Mesut Bakkal, geldiği günden dün akşamki maça kadar olduğu gibi hiçbir katkı koyamadan ligi tamamlayacak.
Bursaspor’un ligden düşüp-düşmemesinden bağımsız olarak, Mesut Bakkal teknik direktörlük anlamında tam bir hayal kırıklığı oldu.
Galibiyetin neredeyse zorunlu olduğu bir karşılaşmaya, Yusuf’u kenarda oturtup, son haftaların en formsuz oyuncusu Lato ile birlikte 2 sol bekle başlamak, maçın son 20-25 dakikasında dahi çift forvete dönecek cesaretinin olmaması, Umut Nayir’in kafa vuruşu dışında 90 dakika pozisyon dahi üretemeyen bir takım yaratmak nereden bakılırsa bakılsın teknik direktör adına facia bir göstergedir.
Evliyalar bile Göztepe maçında ellerinden geleni yapmasına rağmen, yeşil-beyazlı oyuncular ve teknik ekip bu hediyeleri geri çevirdiler.
Zira bunun değerini anlayacak yürekler ve beyinler olmayınca her şey anlamını yitiriyor...
Şimdi artık tek umudumuz kardeş Ankaragücü’nden her zamanki gibi dik mücadele edip, Bursaspor camiasına İzmir semalarından güzel bir haber göndermek.
Tabii burada asıl sorun, 40 bin kişi önünde pozisyona dahi girmekte zorlanan bir takımın Malatya’dan nasıl galip döneceği?!
Hele ki iki stoperinin cezalı olduğu bir ortamda.
Evet, artık işimiz çok zor maalesef...
Hayata dönebilir miyiz?
Haftaya hep birlikte göreceğiz...