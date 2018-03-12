Hayat öpücüğü

Cumartesi günkü karşılaşmada rakibinin hayatta kalmasına yol açanların başında ise Le Guen vardı.

O da Osmanlıspor’a “Fransız öpücüğü” vermek istedi herhalde.

Daha geçen hafta Kayserispor maçında güzel oynamasa da, futbolun doğrularını yapan, özellikle defansif anlamda rakibine hiç şans tanımayan takım, sebebi anlaşılmaz şekilde Le Guen tarafından bozuldu.

Hem savunma, hem de hücum anlamında haftalardır istediği verimi alamadığı Agu’yu hangi akla hizmetle sahaya sürdü ve ona 90 dakika katlandı anlaşılır gibi değil.

Mutlaka kafasında bir takım düşünceler vardır.

Lakin Bursaspor onun veya babasının çiftliği değil.

Beyefendi, Agu-Bostock tercihini medya önünde tartışmak istemedi ama Yönetim zahmet olmazsa;

“Hocam durup, dururken niye kadroyu bozdun?” diye soracaktır...

Osmanlıspor karşısındaki hayat öpücüğünün bir diğer kahramanı Harun Tekin’di.

Sakatlık problemi mi, yoksa konsantrasyon sorunu mu bilinmez ama yenilen iki golde de çok büyük hatası vardı.

Harun’un Bursaspor’a kazandırdığı ve bundan sonra kazandıracağı birçok maç olacaktır, lakin üst düzey liglerde oynamak istiyorsa bu yan top zafiyetini mutlaka gidermek zorunda.

*

Le Guen ve Harun dışında takımdaki asıl sorun haftalık yaşanan iniş-çıkışlar.

Muhtemelen Türkiye liginde Bursaspor kadar bir haftası, diğer haftasına tutmayan başka bir takım yoktur.

Beşiktaş maçındaki hırs ve mücadele ile rakibine sahayı dar eden, Kayserispor karşısındaki doğruları yapan yeşil-beyazlıların, nasıl oluyor da hemen bir hafta sonra tamamen ters bir görüntü ortaya koyuyor inanılacak gibi değil.

Futbolcuların bu denli dağınık görüntüsünün sorumlusu Le Guen...

Le Guen’in bu denli umursamaz ve dalga geçer tarzda ki hareketlerinin sorumlusu da yönetimdir.

Tıpkı güçsüz, sakat, bitik Sow’un transfer edilmesin de olduğu gibi...

Bu adama verilen 800.000 Euro’ya hiç mi acımadınız?

Bu uçup giden paraların hesabını kim verecek?

Yapılan onlarca hatalı transferden hiç mi akıllanmadınız?

Cebinizden para vermenin ne kıymeti kalıyor?

Üstelik sizler bu paraları yine Euro ve dolar olarak geri alacaksınız...

Peki, Bursaspor Kulübü, bu uçup giden paraları geri alabilecek mi?