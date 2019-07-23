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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Endişeli bekleyiş

23 Temmuz 2019

BURSASPOR’da zaman geçtikçe taraftarlar üzerindeki endişe ve baskı giderek artıyor.

Liglerin başlamasına sayılı bir süre kaldı.
Lakin mevcut yönetim tüm uğraşlarına rağmen halen transfer tahtasını açmayı başaramadı.
Hal böyle olunca da camiada homurtular da doğal olarak başladı.
Mesut Mestan ve ekibine karşı en çok dillendirilen ve bence de çok doğru olan söylem;
“Durumun böyle olduğu çok net iken, niye bu kadar hazırlıksızsınız?”
Görünen tablo iç karartıcı.
Şu aşamada yapılan tek eylem ise transfer tahtasının kapalı olmasına neden olan önceki transferlerden doğan alacakların öteleme çabası.
Bunun dışında Özlüce’de ne ses var, ne de hareket.
Kimse mevcut durum ile ilgili olarak;
“Adamlar uğraşıyor işte...” gibi bir savunma yapmasın lütfen.
Zaten uğraşmak için talip oldular ve ceplerinde parasıyla gelecek olanlara da engel oldular.
O zaman yapacakları eylem belli.
Mümkün olan en kısa zamanda transfer tahtasını açıp, en az 7-8 ilk 11’de oynayacak oyuncuyu kadroya dâhil etmeleri gerekiyor.
Zira kadroda bulunan gençler belki mücadele anlamında ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır, lakin PTT 1. Lig’de sahnelenecek olan vurdulu-kırdılı senaryoda figüran, belki bir adım ilerisi yardımcı oyuncu olmaktan öteye geçmeleri çok zor.
Görünen o ki, vaziyetimiz geçtiğimiz sezon Eskişehirspor’un yaşadığı sıkıntılı süreci yaşıyoruz.
Eğer bir an önce bu problemleri aşamazsak, sonraki görüntünün Gaziantep veya Mersin olması en büyük endişemiz...
Taraftar kendi üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor lakin onların yaptığı getiri, yeşil-beyazlı camianın krizden çıkması adına yeterli olamayacağı da aşikâr.
Sonuç olarak Bursaspor cephesinde değişen hiçbir şey yok.
Sıkıntılar, endişeler, borçlar ve hacizler devam ediyor...

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