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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Doğru kadro, doğru tercihler ve doğru sonuç

22 Nisan 2018

Kalan maçlar dikkate alındığında mutlaka kazanılması gereken bir maçtı Karabük deplasmanı.

Mustafa Er ve öğrencileri de bu bilinç ile sahaya çıktıklarını maç boyunca gösterdiler.
Özellikle oyunun ofansif yönünü çok daha iyi oynayacak olan Batalla-Furkan-Shehu tercihi doğru bir seçimdi.
Bu üçlü de hocasının düşüncesini haklı çıkartarak, karşılaşma boyunca Bursaspor’a ileri taşımayı başardılar.
Furkan, fiziksel temposunu artırdığı ve basit oynadığı sürece ilk 11 veya 18 içinde kendine yer bulacaktır.
Karabük deplasmanında Yeşil-Beyazlıların ortadaki üçlüsü ne kadar iyi mücadele ettiyse, 3. bölgede oynayan Sow ve Stancu da o denli kötüydü.
Sow çıkana kadar tek olumlu hareketini penaltı pozisyonunda yaparken, Stancu da gerek kanatta, gerek santrafor bölgesinde hemen her topu ezerek, çok daha kolay geçmesi ihtimal olan maçı adeta zora soktu.
Mustafa Er ise, Göztepe maçındaki hatalarını tekrarlamadı ve doğru zamanda, doğru isimleri sahaya sürerek maçın kazanılmasında pay sahibi oldu.
Ama maçın belki de en kritik anında yine Harun vardı.
Maç 2-1 iken 59. Dakikada İbanez’in vuruşunda çok kritik bir kurtarışa imza attı.
Bu topun dönüşünde de Barış skoru 3-1 yaparak rakibin tüm direncini kırmayı başardı.
Sonuçta kazanılması gereken hayati bir maç kazanıldı.
Şimdi yapılması gereken önümüzdeki hafta iç sahada Konyaspor’u yenerek bu kötü sezona son noktayı koymak.
Sonra da doğru isimler üzerinden gelecek sezonları planlayacak sistemli bir yapıyı Bursaspor’da inşa etmek...

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