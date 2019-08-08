Damlayarak göl olabilir

Bursaspor Kulübü, her ne kadar tanıtım anlamında yine sınıfta kaldıysa da, “Yeniden Zirveye” sloganı ile SMS kampanyası başlattı.
Rakamın önemi yok burada.
1 tane veya 10 tane SMS atmanın da...
Asıl önemli olan zor günler yaşayan yeşil-beyazlı renklere bir nebze de olsa destek olmak.
Bir nefes olmak...
Bir yudum su vermek...
Son dönemde paramparça olmuş camianın, bir hedef uğruna yekvücut olmasını görmek herkes için bir umut ışığı olabilir.
Üstelik bu ışığa diğer camialardan da destek olduğunu görmek insanın içindeki kıvılcımı biraz daha artırıyor.
- Her ne kadar kulüp çok kötü yönetilse de,
- Başkan ve ekibi içimize sinmeyen bir şekilde göreve gelse de,
- İçimizde ve dışımızda Bursaspor’u bitirmek isteyen ciddi bir güruh olsa da atılan her bir SMS’in karanlıktan çıkmak adına bir mum ışığı yaratacaktır.
Yaşadığımız bu zifiri karanlıktan, aydınlığa çıkmak adına bu mum ışıkları ne kadar yardımcı olur bilinmez.
Lakin atalarımızın dediği gibi;
“Damlaya damlaya göl olabilir”...
UMUT MERAŞ VE MUHAMMED’E DAİR
- Bursaspor bir yandan transfer tahtasının açılamasından doğan sıkıntılar ile boğuşurken, diğer taraftan mevcut kadrosun bir bir erimesi tüm camiayı derin bir endişeye sürüklüyor.
En son söyleyeceğimizi de ilk olarak burada belirtmek gerekirse de, mevcut kadro bir iki fire daha verirse, bu yolun sonu direkt 2. Lig olur bizden söylemesi.
Hal böyleyken Umut Meraş ve kaleci Muhammed Şengezer ile ilgili yaşananları üzüntü ve şaşkınlıkla izliyoruz.
Umut konusunda açıkçası her iki tarafın ciddi iletişim probleminin olduğu çok net.
İlk olarak lafımız Umut Meraş’a;
Kulübün sözleşmeli bir futbolcusu olarak, karşı taraf ne yaparsa yapsın, basına veya sosyal medyaya bu tür bir açıklama yapamazsın.
Senin görevin, antrenman ve hazırlık programı dâhilinde verilen işleri harfiyen yerine getirip, profesyonelliğin gereğini yapacaksın.
Yönetim boyutunda ise;
Sizler Bursaspor’u tüm unsurları ile yönetip, kulübü bir an önce düzlüğe çıkarmak için geldiniz.
O yüzden lütfen üstlendiğiniz görevi bir an önce yerine getirin.
Bursaspor değerlerini koruyup gözetmek, ona uygun hareket ederek kulübü zarara uğratmamak da en önemli sorumluluklarınızın başında geliyor.
Umut Meraş yeşil-beyazlı kulübün sözleşmeli bir oyuncusudur.
Ve mevkiinde aranan bir oyuncu konumundadır.
Bu anlamda kendi malınızın piyasa değerini düşürmeyecek davranışları sergilemeniz gerekiyor.
Umut Meraş’ın yaptığı her ne kadar yanlış olsa da, karşı tarafta bir muhatap bulamaması da o derece yanlış bir üsluptur.
Burada yapılan yanlışların bedelini de maddi olarak Bursaspor kulübü ödemektedir.
*
Muhammed konusunda ise fikrim çok net;
Transfer tahtası açılsın veya açılmasın, Bursaspor’un hedefleri doğrultusunda mutlaka kadroda tutulması gereken bir oyuncudur Muhammed.
Ve böyle bir oyuncu ancak ve ancak astronomik fiyatlar geldiği zaman elden çıkarılmalıdır.
Aksi halde yaptığınız hareket, Bursaspor’a zarar vermekten başka bir anlam ifade etmez...
Damlayarak göl olabilir
Bursaspor Kulübü, her ne kadar tanıtım anlamında yine sınıfta kaldıysa da, “Yeniden Zirveye” sloganı ile SMS kampanyası başlattı.
Rakamın önemi yok burada.
1 tane veya 10 tane SMS atmanın da...
Asıl önemli olan zor günler yaşayan yeşil-beyazlı renklere bir nebze de olsa destek olmak.
Bir nefes olmak...
Bir yudum su vermek...
Son dönemde paramparça olmuş camianın, bir hedef uğruna yekvücut olmasını görmek herkes için bir umut ışığı olabilir.
Üstelik bu ışığa diğer camialardan da destek olduğunu görmek insanın içindeki kıvılcımı biraz daha artırıyor.
- Her ne kadar kulüp çok kötü yönetilse de,
- Başkan ve ekibi içimize sinmeyen bir şekilde göreve gelse de,
- İçimizde ve dışımızda Bursaspor’u bitirmek isteyen ciddi bir güruh olsa da atılan her bir SMS’in karanlıktan çıkmak adına bir mum ışığı yaratacaktır.
Yaşadığımız bu zifiri karanlıktan, aydınlığa çıkmak adına bu mum ışıkları ne kadar yardımcı olur bilinmez.
Lakin atalarımızın dediği gibi;
“Damlaya damlaya göl olabilir”...
UMUT MERAŞ VE MUHAMMED’E DAİR
- Bursaspor bir yandan transfer tahtasının açılamasından doğan sıkıntılar ile boğuşurken, diğer taraftan mevcut kadrosun bir bir erimesi tüm camiayı derin bir endişeye sürüklüyor.
En son söyleyeceğimizi de ilk olarak burada belirtmek gerekirse de, mevcut kadro bir iki fire daha verirse, bu yolun sonu direkt 2. Lig olur bizden söylemesi.
Hal böyleyken Umut Meraş ve kaleci Muhammed Şengezer ile ilgili yaşananları üzüntü ve şaşkınlıkla izliyoruz.
Umut konusunda açıkçası her iki tarafın ciddi iletişim probleminin olduğu çok net.
İlk olarak lafımız Umut Meraş’a;
Kulübün sözleşmeli bir futbolcusu olarak, karşı taraf ne yaparsa yapsın, basına veya sosyal medyaya bu tür bir açıklama yapamazsın.
Senin görevin, antrenman ve hazırlık programı dâhilinde verilen işleri harfiyen yerine getirip, profesyonelliğin gereğini yapacaksın.
Yönetim boyutunda ise;
Sizler Bursaspor’u tüm unsurları ile yönetip, kulübü bir an önce düzlüğe çıkarmak için geldiniz.
O yüzden lütfen üstlendiğiniz görevi bir an önce yerine getirin.
Bursaspor değerlerini koruyup gözetmek, ona uygun hareket ederek kulübü zarara uğratmamak da en önemli sorumluluklarınızın başında geliyor.
Umut Meraş yeşil-beyazlı kulübün sözleşmeli bir oyuncusudur.
Ve mevkiinde aranan bir oyuncu konumundadır.
Bu anlamda kendi malınızın piyasa değerini düşürmeyecek davranışları sergilemeniz gerekiyor.
Umut Meraş’ın yaptığı her ne kadar yanlış olsa da, karşı tarafta bir muhatap bulamaması da o derece yanlış bir üsluptur.
Burada yapılan yanlışların bedelini de maddi olarak Bursaspor kulübü ödemektedir.
*
Muhammed konusunda ise fikrim çok net;
Transfer tahtası açılsın veya açılmasın, Bursaspor’un hedefleri doğrultusunda mutlaka kadroda tutulması gereken bir oyuncudur Muhammed.
Ve böyle bir oyuncu ancak ve ancak astronomik fiyatlar geldiği zaman elden çıkarılmalıdır.
Aksi halde yaptığınız hareket, Bursaspor’a zarar vermekten başka bir anlam ifade etmez...