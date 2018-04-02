Zira Bursaspor’un maşallahı var.

Takım tabanca gibi değil, ilaç gibi bir takım oldu.

Herkesin derdine derman oluyoruz.

Önce Alanyaspor’u rahatlattık.

Karabükspor ile aynı yolda ilerliyorken ve kriz ciddi boyutlara tırmanmaya başlamışken, Bursabiyotik kullandılar ve krizi atlattılar.

Sonra 12 haftadır kazanamayan Akhisar’ın galibiyet sancısını giderdik.

Ardından Sivas ve Kasımpaşa maçlarında aldığı yenilgiler ile “Acaba şampiyonluk yarışından kopuyor muyuz?” şeklinde obsesyonları olan G.Saray’ı 5 tabletlik Bursabiyotik ile dirilttik.

Son olarak süper lige havlu atmak üzere olan Osmanlıspor’ın 7 maçlık galibiyet hasretini dindirerek, hayat öpücüğü verdik.

Ve cumartesi günkü son hastamız Antalyaspor’du.

İç sahada 11 maçtır, ligde de 10 maçtır kalesini gole kapatamayan, bu sezon iki maç üst üste galibiyet sevinci yaşayamayan Kırmızı-Beyazlıları, Le Guen ve sahadaki saz ekibi arkadaşları gerek çıkardığı 11 ile gerekse ortaya konulan futbol ile mutlu olmasını sağladık.

Artık iç sahada Bursaspor ile maçı olan her takım, hesaplama yaparken, o haneye çok rahat bir şekilde 3 puan yazıyor.

Zira biliyorlar ki, Le Guen herkesi şaşırtan sürpriz bir 11 sahaya sürecektir.

Oyuncuları alışkın olduğu ve verim aldığı mevkilerin dışında oynatıp, hem futbolcuların aklını karıştıracak, hem de koskoca camia ile dalga geçecektir.

Doğru dürüst 11 çıkarsa bile, yapacağı veya yapmayacağı hamleler ile takıma el freni çekecektir.

Veya sahaya çıkan milyon euroluk kramponlar canları isterse oynayacak, istemezse mücadele etmeyecektir.

Belki de sakatım diye sahaya bile çıkmayacaklardır.

Ya da biz öyle sanacağız.

Bazıları ise Bursaspor’u Dünya Şampiyonası öncesi hazırlık kampı olarak değerlendireceklerdir.

23 yaşına gelmiş birileri ise, Bursa’nın çocuğu, genç yetenek zırvaları ile kendisine verilen şansları sürekli olarak elinin tersiyle itecektir.

Tabii olan yalnızca kendi kariyerleri ve kişiliklerini heba etmeyecekler, binlerce insanın duygularını ve sevgilerini de çöpe atacaklar…

Ama yine de çekilen milyonlarca TL’lik krediler ile paralarını alıp kaybolup gidecekler bu diyardan.

Geriye yalnızca Bursaspor taraftarının armaya olan sevgisi kalacaktır...