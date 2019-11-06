Bu sefer olmadı

Bursaspor hem puan, hem psikolojik üstünlük anlamında çok değerli 2 puandan oldu.
Kazanıldığı takdirde ligde 2. sıraya kadar yükselecek olan yeşil beyazlar, özellikle maçın ilk yarısında bu isteği ve hırsı sahaya yansıtamayınca iç sahadaki ilk puan kaybı kaçınılmaz oldu.
Bu da tribünlere hayal kırıklığı ve biraz da gerginlik olarak yansıdı.
Aslında taraftarlar arasında hoşnutsuzluk yaratan tablo, son haftaların formda takımı ve zirve anlamında iddialı ekiplerinden olan Balıkesirspor karşısında alınan skordan çok, ortaya konan etkisiz futbol ve bazı oyuncu tercihlerinde Yalçın Hoca’nın ısrarı.
*
Bu oyuncuların en başında Recep Aydın geliyor.
Hocanın Recep konusundaki ısrarını anlamakta zorluk çekiyoruz gerçekten.
Hafta içi antrenman performansını bilemiyoruz lakin, hücum pres özelliği olmayan, ileride top tutamayan, adam eksiltme yeteneği bulunmayan, hızlı ve çabuk bir oyuncu olmayan Recep’i oynatmak uğruna, hem forvet arkası serbest adam olarak çok daha verimli olabilecek Özer’i kanada mahkum ederken, hem de özellikle iç sahada ikili forvet oynamak adına Seleznov’un önünü tıkaması ilginç bir tercih anlayışı.
Son derece etkisiz bir oyuncuyu 68 dakika sahada tutmak intihardan başka bir şey değil.
*
Bursaspor’un özellikle iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı yeni bir takım formüller bulmak zorunda. Zira bu tarz rakipler karşısında yeşil beyazlılar sezon başından bu yana aynı sıkıntıları yaşıyor.
Örneğin iç saha maçlarında ofansif olarak çok sınırlı katkı koyan Emirhan ve Aykut ikilisinin aynı anda sahada olması da Bursaspor’un hücum etkinliğini azaltıyor. Kesici olarak çok iyi işler yapsa da, kazandığı topları olumlu kullanmakta problem yaşayan bu ikiliden birinin hamle oyuncusu olarak kulübede oturması, Yalçın Hoca’nın da oyuna müdahale anlamında elini güçlendirecektir.
Bir başka düşünce olarak, hiç değilse iç sahadaki karşılaşmalarda, biraz daha cesaretli olup, çift forvet ile maça başlamak. Zaten bu uygulamayı Bursaspor geriye düştüğü ve sıkıştığında maçlarda mecburen yapmak durumunda kalıyor ve bunda da başarılı oluyor.
Hal böyleyken bu uygulamayı daha erken hayata geçirmek çok da zor olmasa gerek.
*
Zira pazartesi akşamında da görüldüğü gibi, karşı takım eksilmeyince, penaltı olmayınca, rakip savunma bariz bir hata yapmayınca, Burak Kapacak şapkadan tavşan çıkarmayınca Bursaspor için rakip kilidi açmak neredeyse imkânsız oluyor.
Yani kısaca bu sefer futbol şansı yanımızda değildi.
Lakin sürekli futbol şansını bekleyerek maç kazanılmaz. Biraz da bizim üretmemiz, düşünmemiz gerekiyor...
Bu sefer olmadı
Bursaspor hem puan, hem psikolojik üstünlük anlamında çok değerli 2 puandan oldu.
Kazanıldığı takdirde ligde 2. sıraya kadar yükselecek olan yeşil beyazlar, özellikle maçın ilk yarısında bu isteği ve hırsı sahaya yansıtamayınca iç sahadaki ilk puan kaybı kaçınılmaz oldu.
Bu da tribünlere hayal kırıklığı ve biraz da gerginlik olarak yansıdı.
Aslında taraftarlar arasında hoşnutsuzluk yaratan tablo, son haftaların formda takımı ve zirve anlamında iddialı ekiplerinden olan Balıkesirspor karşısında alınan skordan çok, ortaya konan etkisiz futbol ve bazı oyuncu tercihlerinde Yalçın Hoca’nın ısrarı.
*
Bu oyuncuların en başında Recep Aydın geliyor.
Hocanın Recep konusundaki ısrarını anlamakta zorluk çekiyoruz gerçekten.
Hafta içi antrenman performansını bilemiyoruz lakin, hücum pres özelliği olmayan, ileride top tutamayan, adam eksiltme yeteneği bulunmayan, hızlı ve çabuk bir oyuncu olmayan Recep’i oynatmak uğruna, hem forvet arkası serbest adam olarak çok daha verimli olabilecek Özer’i kanada mahkum ederken, hem de özellikle iç sahada ikili forvet oynamak adına Seleznov’un önünü tıkaması ilginç bir tercih anlayışı.
Son derece etkisiz bir oyuncuyu 68 dakika sahada tutmak intihardan başka bir şey değil.
*
Bursaspor’un özellikle iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı yeni bir takım formüller bulmak zorunda. Zira bu tarz rakipler karşısında yeşil beyazlılar sezon başından bu yana aynı sıkıntıları yaşıyor.
Örneğin iç saha maçlarında ofansif olarak çok sınırlı katkı koyan Emirhan ve Aykut ikilisinin aynı anda sahada olması da Bursaspor’un hücum etkinliğini azaltıyor. Kesici olarak çok iyi işler yapsa da, kazandığı topları olumlu kullanmakta problem yaşayan bu ikiliden birinin hamle oyuncusu olarak kulübede oturması, Yalçın Hoca’nın da oyuna müdahale anlamında elini güçlendirecektir.
Bir başka düşünce olarak, hiç değilse iç sahadaki karşılaşmalarda, biraz daha cesaretli olup, çift forvet ile maça başlamak. Zaten bu uygulamayı Bursaspor geriye düştüğü ve sıkıştığında maçlarda mecburen yapmak durumunda kalıyor ve bunda da başarılı oluyor.
Hal böyleyken bu uygulamayı daha erken hayata geçirmek çok da zor olmasa gerek.
*
Zira pazartesi akşamında da görüldüğü gibi, karşı takım eksilmeyince, penaltı olmayınca, rakip savunma bariz bir hata yapmayınca, Burak Kapacak şapkadan tavşan çıkarmayınca Bursaspor için rakip kilidi açmak neredeyse imkânsız oluyor.
Yani kısaca bu sefer futbol şansı yanımızda değildi.
Lakin sürekli futbol şansını bekleyerek maç kazanılmaz. Biraz da bizim üretmemiz, düşünmemiz gerekiyor...