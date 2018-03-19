Bu değişimin sebebi ne?

Öyle bir değişim ki;

Siyah ile beyaz gibi, gündüz ile gece gibi...

Akhisar’da, İstanbul’da, son olarak Ankara’da...

Yürüyen, mücadele etmeyen, saha içi oyun disiplinini kaybeden, kısaca futbol anlamında yokları oynayan yeşil-beyazlılar, Sivasspor karşısında, tıpkı BJK ve Kayserispor maçlarında olduğu gibi, göze hoş gelen bir futbol oynamasa da mücadele eden, galibiyeti isteyen bir görüntü sergiledi.

Cumartesi akşamı her ne kadar bu istekli görüntü pozisyon zenginliği olarak sahaya yansımasa da, tribünlerdeki seyirciye hiç değilse o heyecanı ve inancı veren bir futbol ortaya koydu.

Peki, haftalık yaşanan bu ciddi değişimin sebebi ne?

Bunun için bazı hipotezler önerebiliriz;

1- Le Guen kaynaklı:

Fransız hocanın iç saha ve dış sahadaki futbol anlayışı ve taktiksel varyasyonları buna sebep oluyor olabilir.

Zira iç sahada rakibe önce basan, topa sahip olmaya çalışan bir Bursaspor varken, deplasmanda o denli silik, topu ve sahayı rakibe bırakan bir takım oluyor sahada.

Tabii burada Fransız hocanın bir türlü kadro istikrarını sağlayamamış olmasının ve sürpriz tercihlerinin de etkisi olabilir.

2- Taraftar kaynaklı:

Timsah Arena ortamında yeşil-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfer futbolcuların oyun karakterine yansıyor olabilir.

Gerçi aynı taraftar özellikle Ankara ve Akhisar’da da oldukça etkili tribün desteği oluşturmuştu.

3- Futbolcular kaynaklı:

Haftalık ciddi konsantrasyon kayıpları oluyor.

Bunun en net örneği Harun’du.

Geçen hafta iki büyük hata yaparak yenilginin baş aktörlerinden olan yetenekli eldiven, bu hafta deyim yerindeyse takımı ipten aldı.

Özellikle oyunun son bölümlerinde yapmış olduğu kurtarışlar ile adeta Milli takım kurmaylarına mesaj gönderdi;

“Ben halen iyi kaleciyim”.

Futbolculardaki bu ciddi konsantrasyon farkının sebebi ne olabilir?

Burada söylenebilecek iki neden olabilir;

- Le Guen ile arasındaki olası problemler.

- Yönetim ile aralarındaki olası problemler.

Yönetim, oyuncular ile Le Guen arasında hiçbir sıkıntının olmadığını, oyuncuların Fransız hocanın kalmasını istediklerini belirtmişti.

O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor...

Tıpkı tüm tribünlerin maç sonunda belirttiği gibi...