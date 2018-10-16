Ülke ekonomisi ve kulübün yaşadığı maddi sorunlar düşünüldüğünde her 1 TL’nin değeri yadsınamaz bir gerçektir.
Durum böyle olduğu halde, sözde kulübünü seven taraftarın, takımlarına verdiği bu zarar için her taraftarın oturup düşünmesi, hatta hesap yapması gerekir.
Verilen bu paralar ile kaç tane forma ile küçük çocuklara forma alınıp, kaç tane minik timsaha kombine alma şansımız olabilirdi diye.
Bu konuda hem kulüp yönetimlerine, hem de sorumluluk sahibi taraftara görev düşüyor.
Kendisi bu eylemleri yapmasa bile, yapanlara engel olmalı.
Aksi halde zaten batmakta olan takımlarına, bir darbe de taraftar vurmaktadır.
Bir darbe de siz vurmayın
Ülke ekonomisi ve kulübün yaşadığı maddi sorunlar düşünüldüğünde her 1 TL’nin değeri yadsınamaz bir gerçektir.
Durum böyle olduğu halde, sözde kulübünü seven taraftarın, takımlarına verdiği bu zarar için her taraftarın oturup düşünmesi, hatta hesap yapması gerekir.
Verilen bu paralar ile kaç tane forma ile küçük çocuklara forma alınıp, kaç tane minik timsaha kombine alma şansımız olabilirdi diye.
Bu konuda hem kulüp yönetimlerine, hem de sorumluluk sahibi taraftara görev düşüyor.
Kendisi bu eylemleri yapmasa bile, yapanlara engel olmalı.
Aksi halde zaten batmakta olan takımlarına, bir darbe de taraftar vurmaktadır.