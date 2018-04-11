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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Beklenen son

11 Nisan 2018

LE Guen ile ilgili haftalar önce yazmıştık.

Bu kararı alanlar da, basın da, taraftar da sonun bu olacağını biliyordu.
Ne değişti?
Haftalar önce yapılması gereken bu hamle için neden bu kadar beklendi?
Fransız, haftalardır kovulmak için elinden geleni yaptı.
Yaptığı abuk sabuk açıklamalar, birbirinden anlamsız kadro tercihleri, maç içindeki adeta bilinçli yorum ve hamle hataları…
Le Guen bir tek eline megafonu alıp;
“Paramı verin, ben gitmek istiyorum, anlamıyor musunuz?” demediği kaldı…

*

Bu süreçte ortaya çıkan puan ve beraberinde para kayıplarını kim telafi edecek?
1 milyon Euro’dan kaçayım derken, milyonlarca Euro galibiyet için yayıncı kuruluştan gelen paraları çöpe attık.
Üstüne üstlük yaşanan puan kayıpları neticesinde kendimizi düşme potasında bulduk.
Futbol aklından yoksun insanlardan aldığı icazetle, koca kulübü yönetmeye çalışanlar koca kentin tek takımı olan Bursaspor’un kaderiyle oynadılar adeta.

*

Bu arada yeri gelmişken asıl sorunun Le Guen olmadığının da altını çizelim.
Zira asıl problem günlük, vizyonu olmayan, sistemden ve profesyonellikten uzak yönetim anlayışıdır.
Bu zihniyetten kurtulamadığımız ölçüde bugün Fransız gider, yarın bir başka Türk, ertesi gün Alman hoca ile yollar ayrılır durur.
Sonuçta bu süreçte birilerinin cebi dolarken, taraftarın sevgisi ve kulübün olmayan paraları sömürülmeye devam edecektir...

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