İyi niyetli ve istekli mücadele.
Genç oyuncuların varlığı.
Fikstür zorluğu.
Bunların her biri geçerli ve gerçekçi bir mazeret olabilir.
Lakin, 7 maç geride kaldı.
Devrenin neredeyse yarısı bitti.
İyi mücadele ve futbol mutlaka önemli.
Ama bu gidişatın bir an önce değişmesi gerek.
Zira artık mazeret kalmadı.
Ligin en az gol atan ekibi olan yeşil-beyazlıların, ortaya konan futbolu skora ve sonuca yansıtması zorunlu bir hal aldı.
İşin kötü tarafı Sivas deplasmanındaki futbol kalitesi de son haftalardaki görüntünün çok uzağında idi.
Maç boyunca 3. bölgeye hemen hiç top taşıyamayan, Sakho’yu hiç topla buluşturamayan, sürekli pas hatası yapan Bursaspor’un neredeyse pozisyon dahi bulamaması ilerisi bakımından oldukça düşündürücü idi.
Samet hocanın özellikle ofans anlamında çareler üretmesi gerekiyor.
Özellikle Aytaç ve Tunay konusunda ki ısrarı takıma zarar veriyor.
İster stres, ister baskı oluşsun ama önümüzdeki hafta Ankaragücü maçında tek bir sonuç alınması gerekiyor.
Umarım sahada ki herkes bunun farkında olur..
Artık mazeret kalmadı
YENİ bir takım olması.
İyi niyetli ve istekli mücadele.
Genç oyuncuların varlığı.
Fikstür zorluğu.
Bunların her biri geçerli ve gerçekçi bir mazeret olabilir.
Lakin, 7 maç geride kaldı.
Devrenin neredeyse yarısı bitti.
İyi mücadele ve futbol mutlaka önemli.
Ama bu gidişatın bir an önce değişmesi gerek.
Zira artık mazeret kalmadı.
Ligin en az gol atan ekibi olan yeşil-beyazlıların, ortaya konan futbolu skora ve sonuca yansıtması zorunlu bir hal aldı.
İşin kötü tarafı Sivas deplasmanındaki futbol kalitesi de son haftalardaki görüntünün çok uzağında idi.
Maç boyunca 3. bölgeye hemen hiç top taşıyamayan, Sakho’yu hiç topla buluşturamayan, sürekli pas hatası yapan Bursaspor’un neredeyse pozisyon dahi bulamaması ilerisi bakımından oldukça düşündürücü idi.
Samet hocanın özellikle ofans anlamında çareler üretmesi gerekiyor.
Özellikle Aytaç ve Tunay konusunda ki ısrarı takıma zarar veriyor.
İster stres, ister baskı oluşsun ama önümüzdeki hafta Ankaragücü maçında tek bir sonuç alınması gerekiyor.
Umarım sahada ki herkes bunun farkında olur..