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Prof. Dr. Sinan Çavun

Prof. Dr. Sinan Çavun

scavun@gmail.com

Anlamlı ve ciddi bir prova

10 Eylül 2019

Toplumda farkındalık adına özellikle çocuklar adına yapılan her hamle, gelecek güzel günler adına bir adet tuğla koymak gibidir.

Bu bakımdan her iki kulübü de yaptıkları bu anlamlı girişim için tebrik etmek gerekiyor.
Lige verilen milli maç arasında yeni transferlerin takıma uyumu için güzel bir hazırlık maçı oynadı yeşil-beyazlılar.
Rakip Fenerbahçe, ilk 11’de oynayan 5 oyuncusu dışında her ne kadar yedek ağırlıklı bir kadro ile çıksa da, sahadaki oyuncular Süper Lig seviyesinde futbolculardan kuruluydu. Böyle bir rakip karşısında Bursaspor’un özellikle maçın ilk yarısında sergilediği olumlu futbol, bu sezonki hedefinin ait olduğu yer olduğunu, dost-düşman herkese göstermesi bakımından önemliydi.
Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Jailson ve Max Kruse gibi yıldızlar karşısında sergilenen etkili ve baskılı futbol gerek Yalçın hocayı, gerekse de Bursasporlu taraftarları memnun etti.
Pazar gecesi oynanan futbolda bizleri en çok düşündüren konu, özellikle defanstan çıkışta, rakibin yaptığı pres sonrası yapılan ciddi top kayıpları.
Maç boyunca sarı-lacivertlilerin hemen tüm pozisyonları, bu top kayıpları veya hatalı paslar sonrasında geldi.
Yalçın hocanın muhtemel ligde en çok başını ağrıtan kısım da bu nokta olacaktır. Özellikle Aykut, belki ilk maçının da etkisiyle, o bölgede çok fazla top kaybı yaşadı. Belki Selçuk Şahin’in o bölgeye monte olmasıyla, yaşadığımız bu sıkıntı bir nebze olsun azalacaktır.
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Yeni oyunculara gelecek olursak;
Burak Altıparmak takıma en çabuk adapte olan ve katkı yapacak oyuncu gibi duruyor.
Aykut fiziksel direnci artıracak lakin top kayıpları konusunda dikkat etmesi gerekiyor.
Kanatta oynayan Igor karşısında oynayan Tolga Ciğerci’nin de etkisiyle olsa gerek, çok fazla kendini gösteremedi. Lakin PTT 1. Lig seviyesi dikkate alındığında katkı sağlayacak bir oyuncu olacaktır.
Kubilay ve Burak Kapacak için ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor.
Ligin ilk üç maçı ve Fenerbahçe karşısındaki oyunları dikkate alındığında, Bursaspor için en ciddi katkıyı sağlayacak iki oyuncu şimdilik bu iki gencimiz görünüyor. Bu iki oyuncunun PTT 1. Lig’de gösterecekleri performans ilerisi adına kendi kariyerleri açısından da belirleyici olacaktır.
Sonuçta pazar gecesi verilen mesaj ve akabinde bu sezonki hedef çok netti.
Umudumuz bunun gerçekleşmesi ve ait olduğumuz yere en kısa zamanda geri dönmek...

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