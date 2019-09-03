6 puanlık hediye

Sezon başında transfer tahtasının kısa vadede açılamayacağı belli olduğunda, hemen tüm taraftarların ilk 3 maçlık seriden beklentisi 1 veya 2 puan yönündeydi.
Sonuçta TFF 1. Lig gerek mücadele dozuyla, gerek oynanan futbol itibariyle ayrı bir tecrübe gerektiren bir atmosfer.
Bu kurtlar sofrasında 19-20 yaşındaki gençlerin nasıl baş edeceği konusunda hepimizin ciddi endişeleri vardı.
Genç timsahlara en çok güvenen isim ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak hocaydı.
İşte o gençler, transfer tahtasının açılması ve sonrasında milli maç arasına girilirken camiaya 6 puanlık çok değerli bir hediye verdiler...
Olası bir şampiyonlukta gol averajının dahi çok önemli olduğu bir durumda gençlerimizin verdiği bu 6 puanlık katkının ne derece kıymetli olduğunu sezon sonunda çok daha iyi anlamış olacağız...
*
Eskişehirspor ile Eskişehir’de oynanan her maç, hangi seviyede olursa olsun zordur.
İki şehrin çok eskiye uzanan rekabeti, lig seviyesinden bağımsız olarak, sahada gergin ve stresli bir atmosfer olarak yansıdığını biliyoruz. Pazar gecesi de durum bundan farksız değildi.
Hal böyle olunca, gerek tribün baskısı, gerek sahada Eskişehirsporlu oyuncuların 2. ve 3. bölgede yaptığı etkili pres yeşil-beyazlı gençlerin geçen hafta Akhisar karşısında sergilediği futbolun çok uzağında kalmasına neden oldu.
Özellikle orta alanda Emirhan-Shehu-Atasanov üçlüsü topa sahip olmada ve oyunu yönlendirmede çok etkisiz kaldılar.
Bu üçlüye kanat bekleri Latolevici ve genç İsmail’in kötü oyunları da eklenince Bursaspor karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakibine adeta teslim oldu.
Orta üçlü ve kanat beklerinin katkı veremediği bir ortamda da, kanat oyuncuları ve Kubilay’ın topla buluşamaması ve sonuca gidememesi de beklenen bir sonuçtu.
*
Pazar gecesi Bursaspor’un yaptığı en iyi şey, başta Sedat ve kaleci Çağlar olmak üzere, ceza sahası savunmasıydı. Özellikle Sedat, ceza sahası içerisinde deyim yerindeyse kuş uçurtmadı ve hemen her topa müdahale etmeyi başardı.
Kaleci Çağlar da hatasız bir oyun ortaya koyarak, yerinde bir transfer olduğunu kanıtlamış oldu.
Sözün özü Eskişehir deplasmanında Bursaspor kötü oynadı.
Hatta yalnızca savunma yaparak ve Kubilay’ın ceza sahasında buluştuğu ilk topta fırsatçılığını göstererek kazanmayı başardık. Kötü oynarken kazanmak güzel bir meziyet ama bunun bizi şampiyon yapmayacağını hepimiz gayet net biliyoruz.
*
Takımın Seleznovy haricinde özellikle orta alan ve kanat acil olmak üzere ofansif yönde katkılara ihtiyacı olduğu aşikar. Ve bu konuda Yalçın Hoca ve yönetimin de hem fikir olduğu kanısındayız.
Evet, Bursaspor için artık lig şimdi yeniden başlıyor.
Öncesinde gençlerimizin verdiği bu 6 puanlık hediye için bir kez daha sonsuz teşekkürler...
6 puanlık hediye
Sezon başında transfer tahtasının kısa vadede açılamayacağı belli olduğunda, hemen tüm taraftarların ilk 3 maçlık seriden beklentisi 1 veya 2 puan yönündeydi.
Sonuçta TFF 1. Lig gerek mücadele dozuyla, gerek oynanan futbol itibariyle ayrı bir tecrübe gerektiren bir atmosfer.
Bu kurtlar sofrasında 19-20 yaşındaki gençlerin nasıl baş edeceği konusunda hepimizin ciddi endişeleri vardı.
Genç timsahlara en çok güvenen isim ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak hocaydı.
İşte o gençler, transfer tahtasının açılması ve sonrasında milli maç arasına girilirken camiaya 6 puanlık çok değerli bir hediye verdiler...
Olası bir şampiyonlukta gol averajının dahi çok önemli olduğu bir durumda gençlerimizin verdiği bu 6 puanlık katkının ne derece kıymetli olduğunu sezon sonunda çok daha iyi anlamış olacağız...
*
Eskişehirspor ile Eskişehir’de oynanan her maç, hangi seviyede olursa olsun zordur.
İki şehrin çok eskiye uzanan rekabeti, lig seviyesinden bağımsız olarak, sahada gergin ve stresli bir atmosfer olarak yansıdığını biliyoruz. Pazar gecesi de durum bundan farksız değildi.
Hal böyle olunca, gerek tribün baskısı, gerek sahada Eskişehirsporlu oyuncuların 2. ve 3. bölgede yaptığı etkili pres yeşil-beyazlı gençlerin geçen hafta Akhisar karşısında sergilediği futbolun çok uzağında kalmasına neden oldu.
Özellikle orta alanda Emirhan-Shehu-Atasanov üçlüsü topa sahip olmada ve oyunu yönlendirmede çok etkisiz kaldılar.
Bu üçlüye kanat bekleri Latolevici ve genç İsmail’in kötü oyunları da eklenince Bursaspor karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakibine adeta teslim oldu.
Orta üçlü ve kanat beklerinin katkı veremediği bir ortamda da, kanat oyuncuları ve Kubilay’ın topla buluşamaması ve sonuca gidememesi de beklenen bir sonuçtu.
*
Pazar gecesi Bursaspor’un yaptığı en iyi şey, başta Sedat ve kaleci Çağlar olmak üzere, ceza sahası savunmasıydı. Özellikle Sedat, ceza sahası içerisinde deyim yerindeyse kuş uçurtmadı ve hemen her topa müdahale etmeyi başardı.
Kaleci Çağlar da hatasız bir oyun ortaya koyarak, yerinde bir transfer olduğunu kanıtlamış oldu.
Sözün özü Eskişehir deplasmanında Bursaspor kötü oynadı.
Hatta yalnızca savunma yaparak ve Kubilay’ın ceza sahasında buluştuğu ilk topta fırsatçılığını göstererek kazanmayı başardık. Kötü oynarken kazanmak güzel bir meziyet ama bunun bizi şampiyon yapmayacağını hepimiz gayet net biliyoruz.
*
Takımın Seleznovy haricinde özellikle orta alan ve kanat acil olmak üzere ofansif yönde katkılara ihtiyacı olduğu aşikar. Ve bu konuda Yalçın Hoca ve yönetimin de hem fikir olduğu kanısındayız.
Evet, Bursaspor için artık lig şimdi yeniden başlıyor.
Öncesinde gençlerimizin verdiği bu 6 puanlık hediye için bir kez daha sonsuz teşekkürler...