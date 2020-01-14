3 pozitif, 1 soru işareti

Ligin devre arasına Hatayspor galibiyeti ile moralli giren Bursaspor’da 3 güzel gelişme, 1 de soru işareti ile 2. devreye girmek üzere.
En güzel gelişme mevcut futbolcu kadrosunun ödemelerinin gerçekleştirilmiş olması.
Keza futbolcu bu işi profesyonel olarak ve para için yapıyor. Renkler, arma ve camia lafta kalan, taraftarın gönlündeki meseleler.
O bakımından futbolcuların saha içine yoğunlaşmasında en önemli unsur maddi meseleler. Kafasında bu tür bir soru işareti olmayan oyuncuların çok daha verimli olacağını düşünüyorum.
İkinci güzel gelişme ise devre arası kampı ile fiziksel kapasitenin artırılması.
Hepimizin bildiği gibi transfer tahtasının son dakikada açılması sonrası transferlerini tamamlayan ama bu sebeple sezon öncesi kampını kaçırmış oyuncu grubuyla lige başlayan yeşil beyazlılar, ilk yarı boyunca bunun eksikliğini çok ciddi bir şekilde hissetti.
Gerçekleştirilen devre arası kamp ligin ikinci yarısına fizik kondisyon bakımından çok daha hazır bir Bursaspor’u izlememizi sağlayacaktır.
Üçüncü güzel gelişme ise eksik bölgelere yapılan takviyeler.
Son derece kısıtlı bir bütçeyle nokta ve katkı verecek transferlerin yapılması gerekiyor.
Kesinleşen ilk transfer Serdar Özkan oldu. Oynadığı mevkii itibariyle Bursaspor’un en büyük eksikliği olan sol kanat için olabilecek en iyi isimlerden biri. Sezonun ilk yarısını deyim yerindeyse kanatsız geçiren yeşil beyazlılar için Serdar umarım yaraya merhem olacaktır.
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Soru işareti olan ise Tayfur Bingöl transferi.
Yaşı itibariyle (27) bir futbolcu için en verimli yaşta lakin geçtiğimiz sezon Göztepe’de 0 gol, 0 asist ile oynadı. Bu sezon gittiği Alanyaspor’da ise yalnızca 4 dakika forma şansı buldu, üstelik son 6 karşılaşmada sakatlığı sebebiyle kadroya dahi giremedi.
Muhtemel olarak Burak Kapacak’a alternatif olarak alınacak olan Tayfur, görünen rakamlar itibariyle soru işaretleri ile dolu bir transfer olacak. Umarım ligin ikinci yarısında bu soru işaretlerini ortadan kaldırıp, Süper Lig yolunda yeşil beyazlı takıma katkı sağlar.
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Gündeme son anda düşen Jesse Sekidika ismi ise bu sezonun en flaş transferi olabilir. Her iki kanatta hatta gerektiğinde santrfor bölgesinde de oynayabilen Nijeryalı oyuncu bu sezon Eskişehirspor’da 16 maçta gösterdiği 8 gol, 2 asistlik performans ile Galatasaray’a transfer olmuştu.
23 yaşındaki oyuncunun yapacağı bu olası transfer hem kendi adına, hem Bursaspor adına son derece yararlı olacaktır...
Hadi bakalım, umarım yolun sonu Süper Lig olur...
3 pozitif, 1 soru işareti
Ligin devre arasına Hatayspor galibiyeti ile moralli giren Bursaspor’da 3 güzel gelişme, 1 de soru işareti ile 2. devreye girmek üzere.
En güzel gelişme mevcut futbolcu kadrosunun ödemelerinin gerçekleştirilmiş olması.
Keza futbolcu bu işi profesyonel olarak ve para için yapıyor. Renkler, arma ve camia lafta kalan, taraftarın gönlündeki meseleler.
O bakımından futbolcuların saha içine yoğunlaşmasında en önemli unsur maddi meseleler. Kafasında bu tür bir soru işareti olmayan oyuncuların çok daha verimli olacağını düşünüyorum.
İkinci güzel gelişme ise devre arası kampı ile fiziksel kapasitenin artırılması.
Hepimizin bildiği gibi transfer tahtasının son dakikada açılması sonrası transferlerini tamamlayan ama bu sebeple sezon öncesi kampını kaçırmış oyuncu grubuyla lige başlayan yeşil beyazlılar, ilk yarı boyunca bunun eksikliğini çok ciddi bir şekilde hissetti.
Gerçekleştirilen devre arası kamp ligin ikinci yarısına fizik kondisyon bakımından çok daha hazır bir Bursaspor’u izlememizi sağlayacaktır.
Üçüncü güzel gelişme ise eksik bölgelere yapılan takviyeler.
Son derece kısıtlı bir bütçeyle nokta ve katkı verecek transferlerin yapılması gerekiyor.
Kesinleşen ilk transfer Serdar Özkan oldu. Oynadığı mevkii itibariyle Bursaspor’un en büyük eksikliği olan sol kanat için olabilecek en iyi isimlerden biri. Sezonun ilk yarısını deyim yerindeyse kanatsız geçiren yeşil beyazlılar için Serdar umarım yaraya merhem olacaktır.
*
Soru işareti olan ise Tayfur Bingöl transferi.
Yaşı itibariyle (27) bir futbolcu için en verimli yaşta lakin geçtiğimiz sezon Göztepe’de 0 gol, 0 asist ile oynadı. Bu sezon gittiği Alanyaspor’da ise yalnızca 4 dakika forma şansı buldu, üstelik son 6 karşılaşmada sakatlığı sebebiyle kadroya dahi giremedi.
Muhtemel olarak Burak Kapacak’a alternatif olarak alınacak olan Tayfur, görünen rakamlar itibariyle soru işaretleri ile dolu bir transfer olacak. Umarım ligin ikinci yarısında bu soru işaretlerini ortadan kaldırıp, Süper Lig yolunda yeşil beyazlı takıma katkı sağlar.
*
Gündeme son anda düşen Jesse Sekidika ismi ise bu sezonun en flaş transferi olabilir. Her iki kanatta hatta gerektiğinde santrfor bölgesinde de oynayabilen Nijeryalı oyuncu bu sezon Eskişehirspor’da 16 maçta gösterdiği 8 gol, 2 asistlik performans ile Galatasaray’a transfer olmuştu.
23 yaşındaki oyuncunun yapacağı bu olası transfer hem kendi adına, hem Bursaspor adına son derece yararlı olacaktır...
Hadi bakalım, umarım yolun sonu Süper Lig olur...