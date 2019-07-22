Hacettepe ve sorumluluk

Kulüpler, ekonomik anlamda yaşadıkları sorunlara çare üretebilme derdinde.
Bu aşamada, alt yapılar daha büyük önem kazanırken, yöneticiler ve teknik adamlar, bu alana farklı gözle bakıp, ağırlığı bu yöne vermeye başladı. Tam da bu dönemde, futbol federasyonunun geçmişte alınan, 21 yaş altı ligini kaldırma kararını uygulamaya koyması, açıkçası kafaları karıştırdı. Alt yapıya en büyük yatırım yapan ekiplerden Gençlerbirliği’nde de bu gelişmelerin yansımalarını görüyoruz. Beştepe’nin arka bahçesi konumundaki Hacettepe’de iç açıcı olmayan şeyler yaşanıyor. Mor-beyazlılar, genel kurulunu ertelerken, sürecin sıkıntılı ilerlediği ortada. Bir süredir, Hacettepe adının satılacağı iddia ediliyor. Daha vahimi ise kulübün kapatılacağı yönündeki söylentilerin açıktan dillendirilmesi. Kulüp içindeki kişisel çatışmaların ve fikir ayrılıklarının bu düşünceyi körüklediği ancak en önemli etkenin, kardeş kulübün yüklediği ekonomi nedeniyle, ağabey konumundaki Gençlerbirliği’nin çarkı döndürmekte zorlandığı yönünde. Hacettepe’nin yıllık 7 milyon TL civarındaki maliyeti, Süper Ligden düştükten sonra ekonomisi daralan, naklen yayın gelirinde süren belirsizlik nedeni ile mali planlamada sorun yaşayan ve kongreden borçlanma yetkisi isteyen Gençlerbirliği’ni kara kara düşündürüyor.
Hacettepe’nin, lig fikstürüne girmesi, mücadele içinde olacağı, genel kurulunu toplayamaması, yönetime talip bir başkanın çıkmaması ise futbol arenasından çekileceği şeklinde yorumlanıyor. Beştepe’de, bir grup, kulüp faaliyetlerine son verilmesini isterken, bir başka grup devam edilmesi konusunda, başkan Murat Cavcav’ı ikna çabasında. İkinci grupta olanların iddiası, kulübün maliyetinin abartıldığı şeklinde...
YILDIZLARIN YUVASI
Sonuçta kararı verecek olan Murat Cavcav ve ekibi. Adım atılırken, hesabın uzun vadede iyi yapılması, sağlıklı düşünülmesi, derinlemesine tartışılması ve sonrasında pişman olunmaması önemli. Gençlerbirliği, özellikle duayen başkan İlhan Cavcav’ın başlattığı alt yapı hamlesi ile Türk futboluna büyük yıldızlar kazandırdı. Beştepe’nin kapısından giren binlerce çocuk içinden birçoğu, orada kendini geliştirip, farklı takımlara gitti. Genç yaşta transfer edilen kimi isimsiz kahramanlar, Beştepe’de kendini gösterme fırsatı buldu. Birçok isim, futboldaki ön lisansını Hacettepe’de yapıp, yüksek lisansını tamamlamak için Gençlerbirliği’ne geçti. Oradan mezun olanlar, Türkiye’nin farklı liglerindeki kulüplerinde kendilerine yeni kapılar açtı. Bunları, göz ardı etmemek gerek. Geçen sezon Gençlerbirliği’nin şampiyon kadrosunda yer alan; Rahmetullah, Berat, Mert gibi isimler, Hacettepe’de futbolunu olgunlaştırıp, Gençlerbirliği’ne adım atarken, kırmızı-siyahlıların geleceği oldu. Temmuz’un başında, 6-7 genç oyuncu, Hacettepe’den alınıp, Gençlerbirliği’nin Erzurum’daki kampına, yeni yıldız adayları olarak götürüldü. Bu örnekler, karar aşamasında iyi değerlendirilmeli diye düşünüyorum...
Federasyon 21 yaş altı ligini kaldırmışken, büyük kulüpler kadrosunda yer veremediği gençleri oynatacak pilot takımlar ararken, Gençlerbirliği’nin kendi değerini, bir çırpıda gözden çıkarmasının, ileride olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayım. Kapanma gibi bir durum olursa buna ancak bindiği dalı kesmek denir. Bu tutum, adında genç olan bir kulübün, mirasını, kendi elleriyle tüketmesi, bir kültürü bitirmesi anlamına gelir. Tarihi bir sorumluk da mevcut yöneticilerin üzerinde kalır...
Hacettepe ve sorumluluk
Kulüpler, ekonomik anlamda yaşadıkları sorunlara çare üretebilme derdinde.
Bu aşamada, alt yapılar daha büyük önem kazanırken, yöneticiler ve teknik adamlar, bu alana farklı gözle bakıp, ağırlığı bu yöne vermeye başladı. Tam da bu dönemde, futbol federasyonunun geçmişte alınan, 21 yaş altı ligini kaldırma kararını uygulamaya koyması, açıkçası kafaları karıştırdı. Alt yapıya en büyük yatırım yapan ekiplerden Gençlerbirliği’nde de bu gelişmelerin yansımalarını görüyoruz. Beştepe’nin arka bahçesi konumundaki Hacettepe’de iç açıcı olmayan şeyler yaşanıyor. Mor-beyazlılar, genel kurulunu ertelerken, sürecin sıkıntılı ilerlediği ortada. Bir süredir, Hacettepe adının satılacağı iddia ediliyor. Daha vahimi ise kulübün kapatılacağı yönündeki söylentilerin açıktan dillendirilmesi. Kulüp içindeki kişisel çatışmaların ve fikir ayrılıklarının bu düşünceyi körüklediği ancak en önemli etkenin, kardeş kulübün yüklediği ekonomi nedeniyle, ağabey konumundaki Gençlerbirliği’nin çarkı döndürmekte zorlandığı yönünde. Hacettepe’nin yıllık 7 milyon TL civarındaki maliyeti, Süper Ligden düştükten sonra ekonomisi daralan, naklen yayın gelirinde süren belirsizlik nedeni ile mali planlamada sorun yaşayan ve kongreden borçlanma yetkisi isteyen Gençlerbirliği’ni kara kara düşündürüyor.
Hacettepe’nin, lig fikstürüne girmesi, mücadele içinde olacağı, genel kurulunu toplayamaması, yönetime talip bir başkanın çıkmaması ise futbol arenasından çekileceği şeklinde yorumlanıyor. Beştepe’de, bir grup, kulüp faaliyetlerine son verilmesini isterken, bir başka grup devam edilmesi konusunda, başkan Murat Cavcav’ı ikna çabasında. İkinci grupta olanların iddiası, kulübün maliyetinin abartıldığı şeklinde...
YILDIZLARIN YUVASI
Sonuçta kararı verecek olan Murat Cavcav ve ekibi. Adım atılırken, hesabın uzun vadede iyi yapılması, sağlıklı düşünülmesi, derinlemesine tartışılması ve sonrasında pişman olunmaması önemli. Gençlerbirliği, özellikle duayen başkan İlhan Cavcav’ın başlattığı alt yapı hamlesi ile Türk futboluna büyük yıldızlar kazandırdı. Beştepe’nin kapısından giren binlerce çocuk içinden birçoğu, orada kendini geliştirip, farklı takımlara gitti. Genç yaşta transfer edilen kimi isimsiz kahramanlar, Beştepe’de kendini gösterme fırsatı buldu. Birçok isim, futboldaki ön lisansını Hacettepe’de yapıp, yüksek lisansını tamamlamak için Gençlerbirliği’ne geçti. Oradan mezun olanlar, Türkiye’nin farklı liglerindeki kulüplerinde kendilerine yeni kapılar açtı. Bunları, göz ardı etmemek gerek. Geçen sezon Gençlerbirliği’nin şampiyon kadrosunda yer alan; Rahmetullah, Berat, Mert gibi isimler, Hacettepe’de futbolunu olgunlaştırıp, Gençlerbirliği’ne adım atarken, kırmızı-siyahlıların geleceği oldu. Temmuz’un başında, 6-7 genç oyuncu, Hacettepe’den alınıp, Gençlerbirliği’nin Erzurum’daki kampına, yeni yıldız adayları olarak götürüldü. Bu örnekler, karar aşamasında iyi değerlendirilmeli diye düşünüyorum...
Federasyon 21 yaş altı ligini kaldırmışken, büyük kulüpler kadrosunda yer veremediği gençleri oynatacak pilot takımlar ararken, Gençlerbirliği’nin kendi değerini, bir çırpıda gözden çıkarmasının, ileride olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayım. Kapanma gibi bir durum olursa buna ancak bindiği dalı kesmek denir. Bu tutum, adında genç olan bir kulübün, mirasını, kendi elleriyle tüketmesi, bir kültürü bitirmesi anlamına gelir. Tarihi bir sorumluk da mevcut yöneticilerin üzerinde kalır...