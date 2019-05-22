Ara
MENÜ
Haberler >Yazarlar>Özgener'in milli gururu

Özgener'in milli gururu 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
22.05.2019 - 14:51 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanlarından Mahmut Özgener, Altay altyapısında futbol oynayan küçük oğlu Cem Özgener'in 15 yaş kategorisinde milli takım formasını giymesiyle gurur yaşadı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in 15 yaşındaki oğlu Cem, U15 Milli Takımı'nın deplasmanda İsviçre ile oynadığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Forvet arkasında görev alan Cem, 2-1'lik mağlubiyete rağmen sergilediği performansla alkış topladı. Ay-yıldızlılar, yarın rakibiyle bir hazırlık müsabakası daha oynayacak. Altay U15 takımında kaptanlık görevini üstlenen Cem Özgener, geçen yıl U14 Milli Takımı'na seçilmişti. Cem, rahmetli dedesi Esin Özgener ve babası Mahmut Özgener'in başkanlık yaptığı Altay'da gelecek vaadeden isimler arasında gösteriliyor. U15 Milli Takımı'nın kadrosunda Altınordu'dan Efe Kaan Yıldız, Bucaspor'dan Berkin Özgür ve Göztepe'den Berkant Alpşanlı da yer alıyor.

Özgenerin milli gururu

 

 

Etiketler: SPOR , FUTBOL

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

      Sayfa Başı

      © Copyright 2019
      Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.