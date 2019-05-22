Özgener'in milli gururu 

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in 15 yaşındaki oğlu Cem, U15 Milli Takımı'nın deplasmanda İsviçre ile oynadığı hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı. Forvet arkasında görev alan Cem, 2-1'lik mağlubiyete rağmen sergilediği performansla alkış topladı. Ay-yıldızlılar, yarın rakibiyle bir hazırlık müsabakası daha oynayacak. Altay U15 takımında kaptanlık görevini üstlenen Cem Özgener, geçen yıl U14 Milli Takımı'na seçilmişti. Cem, rahmetli dedesi Esin Özgener ve babası Mahmut Özgener'in başkanlık yaptığı Altay'da gelecek vaadeden isimler arasında gösteriliyor. U15 Milli Takımı'nın kadrosunda Altınordu'dan Efe Kaan Yıldız, Bucaspor'dan Berkin Özgür ve Göztepe'den Berkant Alpşanlı da yer alıyor.