 Yapay Rahimle Bebek Doğurmak

Kullandığınız ağır ilaçlardan, sağlık sorunlarınızdan ya da ilerlemiş yaşınızdan dolayı doğum yapamıyor veya erken doğum riski mi taşıyorsunuz? Yapılan bir çalışma, anne adaylarının imdadına yetişiyor!

Erken doğum, bebek ölümlerinin en büyük nedeni ve ülkemizde de erken doğum oranı %12’ler civarında. Geliştirilmeye başlanan yeni bir yöntemle, bu bebekler yapay rahme alınarak evrelerini tamamladıktan sonra doğmaları sağlanabilecek.

İlk yapay rahim denemesi bu yıl Nisan ayında Philadephia Çocuk Hastanesi araştırmacıları tarafından başarıyla gerçekleştirilmişti.

Göbek bağı kesildiğinde oksijen akışı durmaktadır. Önceki deneylerde bunu önlemek için, elektrik motorlu pompalarla kana oksijen eklenerek dolaşım devam ettiriliyordu. Ancak bu pompalar da, çoğunlukla kalp problemlerine neden oluyordu.

Bunun yerine Philadephia Çocuk Hastanesindeki doktorlar, fetüsün kanı kendi kalbiyle dış kaynaktan oksijeni alarak pompalayacağı bir sistem geliştirdiler.

Yeni deneme ise geçtiğimiz ağustos ayında Western Australia Üniversitesi ve Japonya’daki Tohoku Üniversite Hastanesi tarafından başarıyla gerçekleştirildi

Kuzu, rahimdeki gelişiminin tamamlamasına bir hafta kala alınarak Biobag’e (biyolojik çanta) konuldu. Kuzunun, rahim dışında yapay bir ortamda sağlıklı olarak büyümesi, pompasız bir dolaşım sistemi ve sentetik rahim sıvısının (amniyotik sıvı) geliştirilmesi sayesinde başarıldı.

Deneylerde kuzu kullanılmasının temel nedeni ise, gelişim evrelerinin insanla benzeşmesinden kaynaklanıyor.

Yöntem, doğumun bütün aşamalarında uygulanabilir mi?

Bu yöntem, organların oluşmasından sonra yani 22-24ncü haftalar arasında uygulanabiliyor. Bebek, tüm gelişimini yapay rahimde tamamlayamıyor. Hücreden insana dönüşümü esnasında, anne ile arasında çok karmaşık bir işlemler zinciri olduğundan, şu anda gelinen aşamayla bu gerçekleştirilemiyor.

Hayvanlar üzerindeki çalışmalar da iki yıl içinde tamamlanacak ve gerekli izinler alındıktan sonra, 3 ile 5 yıl içinde de insanlar üzerinde denenmeye başlanacak.

Yapay gelişim için hangi teknolojilere ihtiyaç var?

Tamamen yapay rahimde bebek gelişimi için özellikle de biyolojik çıktı verebilen 3 boyutlu (3B) yazıcılara ihtiyaç duyulmakta. Bu yazıcılardan ne zamanki anneninkiyle birebir rahim yapılır, organlar oluşturulabilirse; o zaman bu yapay rahimlerde de, bebek gelişimi sağlanabilir. Organlardan biri çalışmayı durdurursa 3B yazıcıdan bu organın çıktısı alınarak, bebeğin sağlıklı büyümesi devam ettirilebilir.

Yapay rahim, ne tür tartışmaları alevlendirecek?

Şurası bir gerçek ki, bilim yapay rahmi hayatımıza soktuğunda, hukuki, etik ve dini tartışmaların ardı arkası kesilmeyecek.

Bu yeni teknolojinin etik olarak en çok tartışma yaratan yanı ise, erkeklerin artık çocuk sahibi olmak için kadınlara ihtiyaç duymayacakları ile ilgili. Bunun da kanunlarla, anne adayı olmadan çocuk sahibi olmayı yasaklayarak, önlenebileceği belirtiliyor. Böylece bir erkek tek başına çocuk yapmaya karar veremeyecek, kanunen kısıtlanacak.

Kaldı ki, ülkemizde taşıyıcı annelik dahi kanunen yasak.

Diğer bir eleştiri de, kariyer odaklı kadınların, doğum sürecini yaşamamak için bu yola başvurabilecek olması.

Kürtaj tartışmaları…

Yapay rahim, kürtaj tartışmalarını da başka bir yöne çekebilir. Anne sağlığını tehdit ettiği için sonlanması gereken gebeliklerde, bebekler yapay rahimlerde gelişimlerini tamamlayabilir.

Bunun yanında çeşitli nedenlerle bebek sahibi olamayan ailelerle cinsiyet değiştirenlerin çocuk sahibi olması ya da hamileliğin çok daha erken safhalarında oluşan sağlık sorunlarından dolayı, bebeğin yapay rahme alınması ise yakın bir zaman içinde mümkün görünmemektedir.

Yapay rahmi beklerken alternatif çözüm

Dünyada hızla artan nükleer savaş tehlikesi ile devam eden savaşlar, fakirlik, çevre felaketleri, haksızlıklar, açlık ve salgın hastalıklar çoğu insanın çocuk yapmama nedeni olduğu gibi sayısız çocuğunda ailesiz kalmasının temel sebebi.

Çocuk sahibi olmak için yapay rahmi beklemek yerine; bu çocuklardan birini evlat edinip onu evrensel değerlerle yetiştirmek de, üzerinde mutlaka düşünülmesi gereken çözümlerden biri olabilir.

Ütopik teoriler!

Genetik gelişmelerdeki, istenen nitelikte bebek sahibi olmakla yapay rahim birleştiğinde, ülkeler kendi nüfus planlamalarını tekrardan düzenleyebilirler. Bugün İskandinav ülkeleri dahil tüm gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusu hızla artığından, kendilerini gelecekte ciddi ekonomik ve sosyal krizler beklemektedir.

Devletler, ihtiyaç duydukları niteliklerdeki insanı, dev insan üretim tesislerinde çoğaltarak sosyal yaşama enjekte edebilirler. Bu insanlar diğer alanların yanında ülke güvenliği, laboratuvar araştırmaları ve modern kölelik amaçlarıyla da kullanılabilirler.

En korkutucu olanı ise, milletlerin kendi saf ırklarını geliştirerek ırkçılığın, önü alınamaz bir yükselişe geçmesi!

Bilim, çözümler gibi bir çok soruna da gebe! Sizce yapay rahim nerede duruyor?

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