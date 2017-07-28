Beynimize Neuralink’le Uygulama İndirmek

Dünyada kullanılan bütün dilleri anlayıp konuşmak; öğrenmeye bir türlü fırsat bulamadığınız her şeyi, aplikasyon indirme hızında öğrenip uygulamak isteyenlerdenseniz, Neuralink tam da aradığınız teknoloji!

Neuralink nasıl çalışıyor?

Sinir dantelleri ağından oluşan Neuralink’in ürünü Neural Lace, bir çok sensörün (sinir protezleri), beyinden aldıkları sinyalleri bilgisayarlara taşıyarak, beyinle bilgisayarları birleştirmesi mantığı üzerinde çalışıyor.

Annelerimizin evde, her eşyanın üstüne olmazsa olmaz süsü olarak koydukları dantellerdeki her bir düğüm noktasını, birer nano sensör olduğunu düşünün!

Bu gözle görülemeyecek kadar küçük nano sinir dantelleri, şırıngayla aorttan enjekte edildiğinde, beynin bütün kıvrımlarını ve derinliklerini kaplayarak yerleşmektedir. Bu sayede ultra yüksek bir bant genişliğinde beyinden alınan ya da beyne iletilmesi gereken verilerin akışı başlayabiliyor.

Bu hızda, veri yükleme/indirme yapılabilmesi ne anlama geliyor?

Bu hızın temelinde, karşınızdakine düşüncelerinizi bir anda iletip onları da anlayabilecek olmanız yatıyor.

Bir mesajı karşı tarafa iletmek istediğimizde, beyin onu önce konuşma dilinin kelimelerine kodlar. Mesajımızı alan karşı tarafta, kelimelerdeki bu kodu beynin anladığı dile çevirir. Bir dil kullanmamız, düşüncelerimizin iletimini kısıtlayarak çok küçük bir bölümünün gönderilmesine neden olmaktadır.

İşte Musk’ın geliştirdiği bu teknolojiyle isterseniz bir Çinliyle isterseniz dünyanın en nadir dilini konuşan kayıp kabilelerdeki insanlarla, hiç bir zorluk yaşamadan iletişim kurabileceğiz. Mesajlar bir dilin kelimelerine kodlanmadan, ham haliyle karşı tarafa iletileceğinden aradaki tüm iletişim engelleri de ortadan kalkmaktadır.

Peki bu resmin içerisine yapay zekâyı da eklersek ne olur?

Matrix filmine gittiğimizde olacakların bir ön gösterimini görebiliriz. Beynimize Appstore ya da Google Play gibi mağazalardan uygulama indirerek istediğimiz yeteneklere sahip olabiliriz. Motorik becerilerde de beyin kaslara uygun uyarıları göndererek istenilen eylemi gerçekleştirtebilir; yani bir anda Fahir Atakoglu gibi piyano çalabilir ya da Sabri Mandıracı gibi hat yazabilirsiniz!

Cyborglasıyor muyuz?

Beynimize kadar yerleştirilen bu sinir protezleri sayesinde yapay zeka, bizim yeni bir duyumuz olarak görev yapmaya başlıyor. Böylece, makine insan karışımı daha etkin bir canlıya dönüşüyoruz.

Gözünüzle gördüğünüz her şeyi yakaladığınızı, analiz ettiğinizi hayal edin. İnsanların, beyinlerinin işlem gücünün %10’nu kullandıkları iddia edilir; yapay zeka ile geri kalan bölümleri de aktive edildiğinde, çocuklarımıza miras bırakılabilecek kadar güzel bir dünya yaratılabilir.

Bu teknoloji sayesinde unutkanlıklarımız tarihe karışıp, hafızamızın limiti artıyor ve çok kompleks işlemleri bir anda yapabilir, hatta beynimizden internete bile doğrudan bağlanabiliriz!

Bu teknolojinin kötü amaçlı kullanımından neler doğabilir?

Neuralink’in ürküten yanı, bu yapay sinirlerin kontrolü hackerlar tarafından ele geçirildiğinde, beynine komut gönderilen kişiye, bir kukla gibi istenilen eylem yaptırtabilir ve kişi buna karşı koyamaz.

Yine hacklenmemiz durumunda, özel hayatımıza kadar tüm yaşantımızın başkaları tarafından izlenebilmesi anlamına geliyor. Devletlerin vatandaşlarını izlemesi için de, onlara yeni bir araç sağlamış oluyoruz! Askeri amaçlı kullanımının, nasıl durdurulacağı da dile getirilen bir başka endişe!

Tabi ki teknolojinin daha çok erken safhaları olduğu için belki kaygılanmak yersiz olabilir ancak Musk Neuralink’in, 45 yıl içinde her alanda yaygın olarak kullanılmaya başlanacağını belirtiyor.

Elon Musk’a, bu konuda ne tür eleştiriler getiriliyor?

Elon Musk’in en büyük korkularından biri, bir gün yapay zekânın insanları ele geçirerek insan varlığını tehdit etmesi, geliyor!

Kngine yapay zeka şirketi ve ayni zamanda Samsung’un yeni asistanını destekleyecek olan firmanın kurucusu Haytham Elfadeel dahil bir çok yapay zeka uzmanı, Musk’ın pompaladığı korkuların yersiz olup, insan beyninin çok kompleks yapısından dolayı, süper yapay zekâların bugün için çok uzak bir ihtimal olduğunu belirtiyor.

Öbür taraftan Musk ise bugünden tedbir alınması gerektiği, aksi takdirde ileride çok geç kalınacağını ısrarla belirtiyor. Hatta bu amaçla, daha önce yapay zekânın kullanımının sınırlanması inisiyatifine milyonlarca dolar bağış yapmıştı. Neuralink’le ise kelimenin tam anlamıyla savaş açtı.

Bu alandaki diğer çalışmalar neler?

Musk’ın teknolojisi fiziksel bir donanım olan sinir protezleriyle gerçekleşirken, yine başka bir uçuk girişimci 39 yaşındaki Bryan Johnson ise beynimizdeki sinir ağlarını kontrol edecek bir işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır.

Tan Le’nin kurduğu Emotiv şirketi ise beyin dalgalarıyla nesneleri hareket ettirme üzerine yoğunlaşmış durumda.

Facebook ise Building 8 ile beyin dalgalarını kullanarak iletişim kurma üzerine çalışmalarını yürütüyor (bu konudaki yazım için tıklayın).

Bu sırada Türkiye’de neler oluyor?

Deve sidiği konusunda, uzlaşmaya arayışları devam ediyor!

Cambridge'de çalışan Türk akademisyen Sinan Küfeoğlu'nun insanimizin bilimle imtihanını ve bu konuda yaşadıklarını anlattığı isyan videosunu konuşuyor!

Bu serzenişin yankı bulması için her ne kadar bazılarımız son çare ellerimizi kaldırmış dua etse bile; bilimdeki asıl uyanış, üzerimizdeki ölü toprağını sirkelememiz ve memur zihniyetini de bir kara deliğe fırlatmakla olacaktır.

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