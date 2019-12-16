Yargıda Ceren önlemleri

Türkiye, Ordu’da evinin kapısında canice öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’in yasını tutarken Adalet Bakanlığı kadına şiddeti önleyecek ve zincirleme şiddet suçu işleyen hükümlülerin açık cezaevine ayrılmasını zorlaştıracak mevzuat değişikliği üzerinde çalışıyor. Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kurulu’ndan da ‘şiddete hayır’ içtihadı çıktı. Yargıtay, bazı davalarda sırf Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na haber verilmediği gerekçesiyle şiddet sanıklarına tahliye yolunu kapattı.
Türkiye hâlâ 20 yaşında Ordu’da evinin kapısında canice öldürülen balerin Ceren Özdemir’in yasını tutuyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla, bakanlıkta kadına şiddeti önleyecek ve zincirleme şiddet suçu işleyen hükümlülerin açık cezaevine ayrılmasını zorlaştıran mevzuat değişikliği üzerinde çalışıyor.
İçişleri ve Aile bakanlıkları da şiddeti önlemeye dönük tedbirler üzerinde çalışırken, Yargıtay’da da kritik sonuçları olan bir toplantı yapıldı.
YİBK UYGULAMAYI TARTIŞTI
Geçen cuma günü Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu (YİBK) toplandı. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2 “harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya katılma” başlıklı maddesini tartıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şiddet davalarına katılma yetkisini düzenleyen bu madde şöyleydi:
“Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.”
İÇTİHAT FARKI GİDERİLDİ
Bu yasa hükmü temyizde bazı dairelerce “Şiddet davalarını bakanlığa ihbar zorunludur”, bazı dairelerce ise “İhbar zorunlu değildir” şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine yargılama aşamasında başta kadına şiddet olmak üzere aile bireylerine şiddet davalarının mahkemesince Aile Bakanlığı’na ihbarının zorunlu olup olmadığı konusunda uygulamada içtihat farklılıkları doğdu. Bu çelişkiyi gidermek üzere toplanan ve uygulamayı masaya yatıran YİBK da 13 Aralık’ta şu kararı verdi:
AİLE BAKANLIĞI’NIN HABERDAR EDİLMESİ ZORUNLU DEĞİL
“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2 maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında kovuşturma evresinde mahkemesince; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davadan haberdar edilmesi zorunlu değildir.”
Özetle bu yeni içtihat ışığında, artık mahkemesince şiddet sanıklarının davasından Aile Bakanlığı’nın haberdar edilmesi zorunlu olmayacak ve bu taraf teşkilinde eksiklik sayılmayacak.
GENÇCAN: TAHLİYE KAOSUNU ÖNLEDİK
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, bu içtihatla Yargıtay’ın “şiddete hayır” dediğini ve şiddet sanıklarının tamamına tahliye kaosunu önlediğini söyledi. Gençcan kararın kritik sonuçlarını ise şöyle açıkladı:
“YİBK’dan ‘İhbar zorunludur’ şeklinde karar çıksaydı ‘taraf teşkili’ sebebiyle cezaevlerinde olan şiddet sanıklarının infazı durdurulup tahliye sonucu doğurabilecekti. Özellikle kadına yönelik şiddetin tırmandığı bir dönemde şiddet uygulayanların yasa/YİBK bozması ile tamamının tahliye edilmesi kaosu neredeyse oybirliğiyle alınan bu kararla önlenmiş oldu. “Şiddete hayır” sonucunu doğuran bu içtihada katkım sebebiyle huzurlu ve mutluyum.”
KANUN GİBİ SONUÇ GETİRİYOR
Yargıtay’ın şiddet sanıklarına tahliye kapısını kapatan bu içtihadı birleştirme kararı son derece önemli. Kanun gibi sonuç doğuran içtihat kararı Resmî Gazete’de yayımlanacak.
Ankara’da, Yargıtay’da hâkimler var.
Yargıda Ceren önlemleri
Türkiye, Ordu’da evinin kapısında canice öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’in yasını tutarken Adalet Bakanlığı kadına şiddeti önleyecek ve zincirleme şiddet suçu işleyen hükümlülerin açık cezaevine ayrılmasını zorlaştıracak mevzuat değişikliği üzerinde çalışıyor. Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kurulu’ndan da ‘şiddete hayır’ içtihadı çıktı. Yargıtay, bazı davalarda sırf Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na haber verilmediği gerekçesiyle şiddet sanıklarına tahliye yolunu kapattı.
Türkiye hâlâ 20 yaşında Ordu’da evinin kapısında canice öldürülen balerin Ceren Özdemir’in yasını tutuyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla, bakanlıkta kadına şiddeti önleyecek ve zincirleme şiddet suçu işleyen hükümlülerin açık cezaevine ayrılmasını zorlaştıran mevzuat değişikliği üzerinde çalışıyor.
İçişleri ve Aile bakanlıkları da şiddeti önlemeye dönük tedbirler üzerinde çalışırken, Yargıtay’da da kritik sonuçları olan bir toplantı yapıldı.
YİBK UYGULAMAYI TARTIŞTI
Geçen cuma günü Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu (YİBK) toplandı. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2 “harçlar ve masraflardan, vergilerden muafiyet ve davaya katılma” başlıklı maddesini tartıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şiddet davalarına katılma yetkisini düzenleyen bu madde şöyleydi:
“Bakanlık, gerekli görmesi hâlinde kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik olarak uygulanan şiddet veya şiddet tehlikesi dolayısıyla açılan idarî, cezaî, hukukî her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılabilir.”
İÇTİHAT FARKI GİDERİLDİ
Bu yasa hükmü temyizde bazı dairelerce “Şiddet davalarını bakanlığa ihbar zorunludur”, bazı dairelerce ise “İhbar zorunlu değildir” şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine yargılama aşamasında başta kadına şiddet olmak üzere aile bireylerine şiddet davalarının mahkemesince Aile Bakanlığı’na ihbarının zorunlu olup olmadığı konusunda uygulamada içtihat farklılıkları doğdu. Bu çelişkiyi gidermek üzere toplanan ve uygulamayı masaya yatıran YİBK da 13 Aralık’ta şu kararı verdi:
AİLE BAKANLIĞI’NIN HABERDAR EDİLMESİ ZORUNLU DEĞİL
“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 20/2 maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak açılan ceza davalarında kovuşturma evresinde mahkemesince; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davadan haberdar edilmesi zorunlu değildir.”
Özetle bu yeni içtihat ışığında, artık mahkemesince şiddet sanıklarının davasından Aile Bakanlığı’nın haberdar edilmesi zorunlu olmayacak ve bu taraf teşkilinde eksiklik sayılmayacak.
GENÇCAN: TAHLİYE KAOSUNU ÖNLEDİK
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, bu içtihatla Yargıtay’ın “şiddete hayır” dediğini ve şiddet sanıklarının tamamına tahliye kaosunu önlediğini söyledi. Gençcan kararın kritik sonuçlarını ise şöyle açıkladı:
“YİBK’dan ‘İhbar zorunludur’ şeklinde karar çıksaydı ‘taraf teşkili’ sebebiyle cezaevlerinde olan şiddet sanıklarının infazı durdurulup tahliye sonucu doğurabilecekti. Özellikle kadına yönelik şiddetin tırmandığı bir dönemde şiddet uygulayanların yasa/YİBK bozması ile tamamının tahliye edilmesi kaosu neredeyse oybirliğiyle alınan bu kararla önlenmiş oldu. “Şiddete hayır” sonucunu doğuran bu içtihada katkım sebebiyle huzurlu ve mutluyum.”
KANUN GİBİ SONUÇ GETİRİYOR
Yargıtay’ın şiddet sanıklarına tahliye kapısını kapatan bu içtihadı birleştirme kararı son derece önemli. Kanun gibi sonuç doğuran içtihat kararı Resmî Gazete’de yayımlanacak.
Ankara’da, Yargıtay’da hâkimler var.