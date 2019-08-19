Tur iptalinde ücret iadesi nasıl olur?

Eğer tur zamanına 30 günden fazla bir süre kala iptal ederseniz, tur şirketi yaptığınız ödemeleri iade etmek zorunda. Vergi benzeri zorunlu masraflar kesilerek size ücret iadeniz yapılır.
TATİL ya da kaplıca turu satın aldınız, ödemeyi de yaptınız. Ama işiniz çıktı ya da vazgeçtiniz. Ücret iadesi olur mu? Önce okurum Ş.E.’nin benzer soruları da özetleyen o sorusu:
“Kızımla bir haftalık bir kür tedavisi için Kuşadası’nda kampanya yapan bir otele 1000’er TL peşin ödeme yapacağız. Vazgeçmemiz durumunda hiçbir geri ödeme yapmayacaklarını bildirdiler. Bu talep kanunsuz değil mi? Belli bir miktarı geri ödemeleri gerekmez mi?”
PAKET TUR SÖZLEŞMESİ
Avukat Merve Türkmen Kaplan’a Ş.E.’nin sorusunu ilettim. Kaplan, birçok okurumun aynı yöndeki sorularını da yanıtlayacak şekilde şu değerlendirmeleri yaptı:
“Sorunuzda anlatmış olduğunuz olay Türk hukuk sisteminde paket tur sözleşmelerine dahil edilmektedir. Tarafınızca sözleşmeyi fesih hakkınız saklıdır. (Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 Resmi Gazete Tarihi: 14/1/2015 Resmi Gazete No: 29236)
Tüketicinin hakları ve borçları genellikle şunlardır:
* Paket tura dahil hizmetlerden yararlanma hakkı.
* Bilgi alma hakkı. (tanıtıcı broşür isteme hakkı vb.)
Tüketicinin borçları genellikle şunlardır:
* Kararlaştırılan ücreti ödeme borcu.
* Sözleşmede kararlaştırılan veya dürüstlük kuralları gereği ek giderleri (vize, pasaport) ödeme borcu.
* İşbirliği yapma ve özenli davranma borcu.
* Açıklama, aydınlatma ve bilgi verme borcu.
MÜCBİR SEBEP VARSA
Paket tur sözleşmelerinin iptalinde iki durum söz konusudur. Eğer tur zamanına 30 günden fazla bir zaman kala iptal etmişseniz tur şirketi yaptığınız ödemeleri -vergi benzeri zorunlu masraflar hariç- iade etmek zorundadır. Eğer tur zamanına 30 günden az bir zaman kala iptal talep etmişseniz sözleşmede belirtilen belirli bir oranda veya tutarda kesinti ile ücretiniz iade olur.
Ancak ortada mücbir bir sebep varsa o kesinti de yapılmadan tıpkı yukarıda açıkladığımız 30 günden fazla kala durumu gibi ücreti iadeleriniz yapılır.
14 GÜNDE ÖDEME ZORUNLU
Paket tur sözleşmelerinde tüketicilerin yazılan koşullarda sözleşmeyi tek taraflı fesih hakları vardır. Bu yönetmelik kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur. Tüm bu hususlara rağmen herhangi bir aksaklık yaşamamanız adına işleminizi tüketici hukukunda yetkili avukat ile takip etmenizi tavsiye ederiz.”
Sözleşmenin fesih hakkı maddesi
SÖZLEŞMENİN Feshi Madde 16:
1) Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
2) Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
3) Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.
4) Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
5) Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.
Tur iptalinde ücret iadesi nasıl olur?
Eğer tur zamanına 30 günden fazla bir süre kala iptal ederseniz, tur şirketi yaptığınız ödemeleri iade etmek zorunda. Vergi benzeri zorunlu masraflar kesilerek size ücret iadeniz yapılır.
TATİL ya da kaplıca turu satın aldınız, ödemeyi de yaptınız. Ama işiniz çıktı ya da vazgeçtiniz. Ücret iadesi olur mu? Önce okurum Ş.E.’nin benzer soruları da özetleyen o sorusu:
“Kızımla bir haftalık bir kür tedavisi için Kuşadası’nda kampanya yapan bir otele 1000’er TL peşin ödeme yapacağız. Vazgeçmemiz durumunda hiçbir geri ödeme yapmayacaklarını bildirdiler. Bu talep kanunsuz değil mi? Belli bir miktarı geri ödemeleri gerekmez mi?”
PAKET TUR SÖZLEŞMESİ
Avukat Merve Türkmen Kaplan’a Ş.E.’nin sorusunu ilettim. Kaplan, birçok okurumun aynı yöndeki sorularını da yanıtlayacak şekilde şu değerlendirmeleri yaptı:
“Sorunuzda anlatmış olduğunuz olay Türk hukuk sisteminde paket tur sözleşmelerine dahil edilmektedir. Tarafınızca sözleşmeyi fesih hakkınız saklıdır. (Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kabul Tarihi: 14.01.2015 Resmi Gazete Tarihi: 14/1/2015 Resmi Gazete No: 29236)
Tüketicinin hakları ve borçları genellikle şunlardır:
* Paket tura dahil hizmetlerden yararlanma hakkı.
* Bilgi alma hakkı. (tanıtıcı broşür isteme hakkı vb.)
Tüketicinin borçları genellikle şunlardır:
* Kararlaştırılan ücreti ödeme borcu.
* Sözleşmede kararlaştırılan veya dürüstlük kuralları gereği ek giderleri (vize, pasaport) ödeme borcu.
* İşbirliği yapma ve özenli davranma borcu.
* Açıklama, aydınlatma ve bilgi verme borcu.
MÜCBİR SEBEP VARSA
Paket tur sözleşmelerinin iptalinde iki durum söz konusudur. Eğer tur zamanına 30 günden fazla bir zaman kala iptal etmişseniz tur şirketi yaptığınız ödemeleri -vergi benzeri zorunlu masraflar hariç- iade etmek zorundadır. Eğer tur zamanına 30 günden az bir zaman kala iptal talep etmişseniz sözleşmede belirtilen belirli bir oranda veya tutarda kesinti ile ücretiniz iade olur.
Ancak ortada mücbir bir sebep varsa o kesinti de yapılmadan tıpkı yukarıda açıkladığımız 30 günden fazla kala durumu gibi ücreti iadeleriniz yapılır.
14 GÜNDE ÖDEME ZORUNLU
Paket tur sözleşmelerinde tüketicilerin yazılan koşullarda sözleşmeyi tek taraflı fesih hakları vardır. Bu yönetmelik kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur. Tüm bu hususlara rağmen herhangi bir aksaklık yaşamamanız adına işleminizi tüketici hukukunda yetkili avukat ile takip etmenizi tavsiye ederiz.”
Sözleşmenin fesih hakkı maddesi
SÖZLEŞMENİN Feshi Madde 16:
1) Katılımcı, fesih talebini paket tur düzenleyicisi veya aracısına yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
2) Paket turun başlamasından en az otuz gün önce yapılan fesih bildirimlerinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
3) Paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala yapılan fesih bildirimlerinde, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilir.
4) Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.
5) Bu madde kapsamında yapılacak bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde katılımcıya yapılması zorunludur.