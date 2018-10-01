Trafik cezası hukuku: Radar uyarısı var mı?

Radar cezası aldıysanız şunlara dikkat:
1) Karayollarında hız sınırını belirten işaretler konulmuş mu?
2) Radar uyarı işareti var mı?
3) Hata payı kabul edilebilecek tolerans hız sınırı içinde 1-2 km/sa’lik bir farkla mı ceza kesilmiş?
Ceza bu kriterlere aykırı ise 15 gün içinde trafik mahkemesi tarafından iptal edilebilir...
ANKARA İncek, Doğukent Bulvarı’ndaki gibi hız sınırını “82 kilometre” gösteren dev trafik işaretlerine kanıp kıyıda köşedeki “50 km radar uygulaması” yazan levhalara dikkat etmezseniz yandınız. 80’le gittiğiniz, hız sınırına uyduğunuzu sandığınız bulvarda “50 kilometre hız sınırını yüzde 30’dan fazla aştınız” diye 488 lira trafik cezası kesilebilir...
Benim de başıma geldi ve bu cezayı ödedim. Son bir aydır sayıları artan ve “Hız cezalarına itiraz yolu nedir” diye soran okurlarım için konuyu Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Saymanı ve Sincan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti üyesi avukat Buğcan Çankaya’ya sordum. Bakın bu soruları nasıl yanıtladı...
YÜZDE 30 AŞANA 488 TL CEZA
“2018 yılı itibariyle hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a (30 dahil) kadar aşan sürücülere 235 TL, hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşılması halinde 488 TL idari para cezası veriliyor. Yasal ödeme süresi içinde ödenirse dörtte biri tahsil edilmiyor. Azami hız sınırını yüzde 10 aşan sürücülere ise tolerans gösterilip ceza tutanağı düzenlenmiyor. Radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemleri, 2-3 km/saat hata payı içerdiğinden cezası düzenlenen sürücünün gerçekteki hızı ile radar ölçümü sonucunda ortaya çıkan hızı eşit olmayabilir. Bu hata payları ölçüm yapılan yer, ölçüm yapılan cihaz, çevresel faktörler gibi nedenlerle oluşmaktadır.
15 GÜN İÇİNDE TRAFİK MAHKEMESİ’NE GİDİN
İdari para cezası düzenlenen sürücünün 15 gün içinde itiraz hakkı vardır. Bu başvurular o yerde bir trafik mahkemesi var ise bu mahkemeye, eğer yok ise sulh ceza hâkimliklerine yapılır. Başvurular, itirazın açıklandığı bir dilekçe ve ekinde ‘Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’ olmak üzere yapılmalıdır. Bir karayolunda radar uygulaması yapıldığına dair uyarı levhası bulunmaması nedeniyle sürücü aleyhine düzenlenen ceza, ‘devletin sürücülere tuzak kurmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı’ gerekçesiyle iptal edilmiştir. Yargıtay da benzer şekilde ‘devletin sürücülere tuzak kurmasının hukuka aykırı olacağı’ kararı vermiştir. Başka bir mahkemece hız sınırının 90 km olduğu bir yolda 101 km hızla seyreden sürücünün yüzde 10’luk hız tolerans sınırı eklendiğinde yasal hız sınırının 99 km olabileceğini, 2 km/sa’lik farkın ise sürücü tarafından anlaşılmasının mümkün olmayacağına karar vererek cezanın iptali gerektiği belirtilmiştir. Yargısal uygulamalar ışığında karayollarında belirlenen hız sınırlarının işaretler vasıtasıyla belirtilmesi gerektiği, radar uygulaması yapılan yollarda “radar” uyarı işaretlemelerinin bulunması gerektiği, tolerans sınırının dışında oluşan 1-2 km/sa’lik farkların ise hata payı olarak kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. Aleyhinde idari para cezası düzenlenen kişilerin değerlendirmesi gereken konular ise şunlardır:
İTİRAZ EDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ
1) Cezanın düzenlendiği yolda hız sınırı kaç km/sa’tir?
2) Hız sınırları levhalandırılmak suretiyle doğru bir şekilde gösterilmiş midir?
3) Radar uygulaması yapılacak yol üzerinde o yolda radar uygulaması yapıldığına dair herhangi bir uyarı levhası bulunmakta mıdır?
4) Yapılan ölçüm neticesinde taşıtın hızı ceza tutanağına yazılmış mıdır?
5) Tutanakta bulunan araç bilgileri, tarih ve yer bilgileri doğru mudur?
Cezanız bu kriterlerin dışında ve hukuka aykırı ise itiraz etmenizi öneririz. Aksi halde davayı kaybetmeniz halinde cezayla birlikte kurum avukatının vekâlet ücretini ödemeniz gerekebilir.”
Trafik cezası hukuku: Radar uyarısı var mı?
Radar cezası aldıysanız şunlara dikkat:
1) Karayollarında hız sınırını belirten işaretler konulmuş mu?
2) Radar uyarı işareti var mı?
3) Hata payı kabul edilebilecek tolerans hız sınırı içinde 1-2 km/sa’lik bir farkla mı ceza kesilmiş?
Ceza bu kriterlere aykırı ise 15 gün içinde trafik mahkemesi tarafından iptal edilebilir...
ANKARA İncek, Doğukent Bulvarı’ndaki gibi hız sınırını “82 kilometre” gösteren dev trafik işaretlerine kanıp kıyıda köşedeki “50 km radar uygulaması” yazan levhalara dikkat etmezseniz yandınız. 80’le gittiğiniz, hız sınırına uyduğunuzu sandığınız bulvarda “50 kilometre hız sınırını yüzde 30’dan fazla aştınız” diye 488 lira trafik cezası kesilebilir...
Benim de başıma geldi ve bu cezayı ödedim. Son bir aydır sayıları artan ve “Hız cezalarına itiraz yolu nedir” diye soran okurlarım için konuyu Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Saymanı ve Sincan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti üyesi avukat Buğcan Çankaya’ya sordum. Bakın bu soruları nasıl yanıtladı...
YÜZDE 30 AŞANA 488 TL CEZA
“2018 yılı itibariyle hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a (30 dahil) kadar aşan sürücülere 235 TL, hız sınırını yüzde 30’dan fazla aşılması halinde 488 TL idari para cezası veriliyor. Yasal ödeme süresi içinde ödenirse dörtte biri tahsil edilmiyor. Azami hız sınırını yüzde 10 aşan sürücülere ise tolerans gösterilip ceza tutanağı düzenlenmiyor. Radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemleri, 2-3 km/saat hata payı içerdiğinden cezası düzenlenen sürücünün gerçekteki hızı ile radar ölçümü sonucunda ortaya çıkan hızı eşit olmayabilir. Bu hata payları ölçüm yapılan yer, ölçüm yapılan cihaz, çevresel faktörler gibi nedenlerle oluşmaktadır.
15 GÜN İÇİNDE TRAFİK MAHKEMESİ’NE GİDİN
İdari para cezası düzenlenen sürücünün 15 gün içinde itiraz hakkı vardır. Bu başvurular o yerde bir trafik mahkemesi var ise bu mahkemeye, eğer yok ise sulh ceza hâkimliklerine yapılır. Başvurular, itirazın açıklandığı bir dilekçe ve ekinde ‘Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı’ olmak üzere yapılmalıdır. Bir karayolunda radar uygulaması yapıldığına dair uyarı levhası bulunmaması nedeniyle sürücü aleyhine düzenlenen ceza, ‘devletin sürücülere tuzak kurmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağı’ gerekçesiyle iptal edilmiştir. Yargıtay da benzer şekilde ‘devletin sürücülere tuzak kurmasının hukuka aykırı olacağı’ kararı vermiştir. Başka bir mahkemece hız sınırının 90 km olduğu bir yolda 101 km hızla seyreden sürücünün yüzde 10’luk hız tolerans sınırı eklendiğinde yasal hız sınırının 99 km olabileceğini, 2 km/sa’lik farkın ise sürücü tarafından anlaşılmasının mümkün olmayacağına karar vererek cezanın iptali gerektiği belirtilmiştir. Yargısal uygulamalar ışığında karayollarında belirlenen hız sınırlarının işaretler vasıtasıyla belirtilmesi gerektiği, radar uygulaması yapılan yollarda “radar” uyarı işaretlemelerinin bulunması gerektiği, tolerans sınırının dışında oluşan 1-2 km/sa’lik farkların ise hata payı olarak kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. Aleyhinde idari para cezası düzenlenen kişilerin değerlendirmesi gereken konular ise şunlardır:
İTİRAZ EDERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ
1) Cezanın düzenlendiği yolda hız sınırı kaç km/sa’tir?
2) Hız sınırları levhalandırılmak suretiyle doğru bir şekilde gösterilmiş midir?
3) Radar uygulaması yapılacak yol üzerinde o yolda radar uygulaması yapıldığına dair herhangi bir uyarı levhası bulunmakta mıdır?
4) Yapılan ölçüm neticesinde taşıtın hızı ceza tutanağına yazılmış mıdır?
5) Tutanakta bulunan araç bilgileri, tarih ve yer bilgileri doğru mudur?
Cezanız bu kriterlerin dışında ve hukuka aykırı ise itiraz etmenizi öneririz. Aksi halde davayı kaybetmeniz halinde cezayla birlikte kurum avukatının vekâlet ücretini ödemeniz gerekebilir.”