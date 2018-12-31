TBB Baskanı’na tavsiye

Genç avukatlara “İstanbul’daki hukuk bürosu tekelini kırın, iş isteyin” çağrısı yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na, vergi rekortmeni ünlü avukat Ahmed Pekin, “Sayın Başkan’a tavsiyem, derhal Rekabet Kurulu’na başvursun. Zira söylediği Rekabet Kanunu’na göre suçtur” yanıtını verdi. Pekin, hukuk öğrencilerine de hukuku çok iyi öğrenmelerini tavsiye etti ve “Sorunun asıl nedeni Türkiye’de 120 bin, İstanbul’da da 45 bin avukat olması ve bunlardan çoğunun maalesef yeterli hukuk eğitimi alamamış olmalarıdır” dedi.
GEÇEN hafta, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun İstanbul’da avukatlıktan elde edilen gelirin yüzde 92’sinin 40-50 büro, kalan yüzde 8’inin ise diğer avukatlarca paylaşıldığını belirterek, genç avukatlara “Bu tekeli kırın, iş isteyin” çağrısı yaptığını yazmıştım.
Feyzioğlu’nun bu sözleri, yılın son haftasına damga vurdu. Tartışmaya katılanlardan biri ünlü avukat Ahmed Pekin oldu.
Son 20 yılın vergi rekortmeni ve en çok kazananlar listesinin ilk sırasındaki Pekin, Feyzioğlu’na, “Sayın Başkan’a tavsiyem, derhal Rekabet Kurulu’na başvursun. Zira söylediği Rekabet Kanunu’na göre suçtur” yanıtı verdi. Pekin, genç avukatları ise şöyle uyardı:
AVUKAT, HUKUKU İYİ ÖĞRENMEDİYSE MÜVEKKİLİNE ZARAR VERİR
“Avukatlık çok zor bir meslektir. Zira bir avukat hukuku ve kanunu iyi öğrenemediyse kendisine değil, savunduğu müvekkiline zarar verir.”
Önce Pekin’in bana yaptığı o çarpıcı değerlendirmeleri okuyalım:
HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİREN AVUKAT OLMA HAKKINI KAZANIR
“‘Avukatlara: Bu Tekeli Kırın’ başlıklı yazınızı okudum. Sayın Başkanımızın o toplantıda bildiği halde söylemediklerini bilginize sunmak istedim. Hukuk çok önemli bir bilim dalıdır. Ülkemizde maalesef, hukuk fakültesini bitiren her kişi avukat, savcı veya hâkim olmak hakkını kazanır. Yapacağı tek şey stajını tamamlamaktır.
AMERİKA VE AVRUPA’DA LİYAKAT İMTİHANI VAR
Amerika ve Avrupa’da avukat, savcı, hâkim olabilmek için çok iyi bir hukuk eğitimi görmeniz ve başarıyla liyakat imtihanından geçmeniz gerekir. Aksi takdirde ne avukat, ne savcı ne de hâkim olamazsınız. Zaten her hukuk fakültesini bitiren avukat, savcı, hâkim olmak hakkına da sahip değildir.
MAALESEF YETERLİ EĞİTİMİ ALAMIYORLAR
Ülkemizdeki durum şu: Halen hukuk eğitimi veren 71 hukuk fakültesi var. Bunlardan 5-6 hukuk fakültesi dışında diğerlerinin öğretim üye adedi 3-5’i geçmez. Eski adıyla öğretim görevlilerini de ilave ederseniz 10-12’yi geçmez. Bu fakültelerin yetiştirdiği genç avukatlar maalesef yeterli hukuk eğitimi alamıyorlar.
SAYIN BAŞKAN REKABET KURULU’NA BAŞVURSUN
Gelelim Sayın Başkan’ın kırmalarını tavsiye ettiği tekele: Başkan’a göre bu 40-50 büro aralarında tekel kurmuşlar; İstanbul’da avukatlık hizmetinden elde edilen toplam gelirin yüzde 92’sini aralarında paylaşıyorlarmış. Başkan’a tavsiyem, derhal Rekabet Kurulu’na başvursun. Zira söylediği Rekabet Kanunu’na göre suçtur.
SAYI VE EĞİTİM SORUN
Sorunun asıl nedeni, şu anda Türkiye’de 120 bin, İstanbul’da da 45 bin avukat olması, bunlardan çoğunun maalesef yeterli hukuk eğitimi alamamış olmalarıdır.”
YETERLİLİK SINAVI GELİYOR
Kendisi de avukat olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 2019 ajandasında da Pekin’in dikkat çektiği kaliteli bir hukuk eğitiminin yanı sıra, Amerika ve Avrupa örneğindeki gibi yeterlilik sınavı konulması var. Yeni yılın ilk günlerinde Bakan Gül, on hukuk fakültesi dekanı ile bu iki konuyu görüşmek üzere tekrar bir araya gelecek. Hukuk eğitiminin beş yıla çıkarılması hedeflenirken, mezun olanların staj yapıp doğrudan avukat olmaları dönemi kapanacak.
Tüm okurlarıma, hava, su ve ekmek kadar gerekli adaletin ve hukukun egemen olduğu, sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum...
TBB Baskanı’na tavsiye
Genç avukatlara “İstanbul’daki hukuk bürosu tekelini kırın, iş isteyin” çağrısı yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na, vergi rekortmeni ünlü avukat Ahmed Pekin, “Sayın Başkan’a tavsiyem, derhal Rekabet Kurulu’na başvursun. Zira söylediği Rekabet Kanunu’na göre suçtur” yanıtını verdi. Pekin, hukuk öğrencilerine de hukuku çok iyi öğrenmelerini tavsiye etti ve “Sorunun asıl nedeni Türkiye’de 120 bin, İstanbul’da da 45 bin avukat olması ve bunlardan çoğunun maalesef yeterli hukuk eğitimi alamamış olmalarıdır” dedi.
GEÇEN hafta, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nun İstanbul’da avukatlıktan elde edilen gelirin yüzde 92’sinin 40-50 büro, kalan yüzde 8’inin ise diğer avukatlarca paylaşıldığını belirterek, genç avukatlara “Bu tekeli kırın, iş isteyin” çağrısı yaptığını yazmıştım.
Feyzioğlu’nun bu sözleri, yılın son haftasına damga vurdu. Tartışmaya katılanlardan biri ünlü avukat Ahmed Pekin oldu.
Son 20 yılın vergi rekortmeni ve en çok kazananlar listesinin ilk sırasındaki Pekin, Feyzioğlu’na, “Sayın Başkan’a tavsiyem, derhal Rekabet Kurulu’na başvursun. Zira söylediği Rekabet Kanunu’na göre suçtur” yanıtı verdi. Pekin, genç avukatları ise şöyle uyardı:
AVUKAT, HUKUKU İYİ ÖĞRENMEDİYSE MÜVEKKİLİNE ZARAR VERİR
“Avukatlık çok zor bir meslektir. Zira bir avukat hukuku ve kanunu iyi öğrenemediyse kendisine değil, savunduğu müvekkiline zarar verir.”
Önce Pekin’in bana yaptığı o çarpıcı değerlendirmeleri okuyalım:
HUKUK FAKÜLTESİNİ BİTİREN AVUKAT OLMA HAKKINI KAZANIR
“‘Avukatlara: Bu Tekeli Kırın’ başlıklı yazınızı okudum. Sayın Başkanımızın o toplantıda bildiği halde söylemediklerini bilginize sunmak istedim. Hukuk çok önemli bir bilim dalıdır. Ülkemizde maalesef, hukuk fakültesini bitiren her kişi avukat, savcı veya hâkim olmak hakkını kazanır. Yapacağı tek şey stajını tamamlamaktır.
AMERİKA VE AVRUPA’DA LİYAKAT İMTİHANI VAR
Amerika ve Avrupa’da avukat, savcı, hâkim olabilmek için çok iyi bir hukuk eğitimi görmeniz ve başarıyla liyakat imtihanından geçmeniz gerekir. Aksi takdirde ne avukat, ne savcı ne de hâkim olamazsınız. Zaten her hukuk fakültesini bitiren avukat, savcı, hâkim olmak hakkına da sahip değildir.
MAALESEF YETERLİ EĞİTİMİ ALAMIYORLAR
Ülkemizdeki durum şu: Halen hukuk eğitimi veren 71 hukuk fakültesi var. Bunlardan 5-6 hukuk fakültesi dışında diğerlerinin öğretim üye adedi 3-5’i geçmez. Eski adıyla öğretim görevlilerini de ilave ederseniz 10-12’yi geçmez. Bu fakültelerin yetiştirdiği genç avukatlar maalesef yeterli hukuk eğitimi alamıyorlar.
SAYIN BAŞKAN REKABET KURULU’NA BAŞVURSUN
Gelelim Sayın Başkan’ın kırmalarını tavsiye ettiği tekele: Başkan’a göre bu 40-50 büro aralarında tekel kurmuşlar; İstanbul’da avukatlık hizmetinden elde edilen toplam gelirin yüzde 92’sini aralarında paylaşıyorlarmış. Başkan’a tavsiyem, derhal Rekabet Kurulu’na başvursun. Zira söylediği Rekabet Kanunu’na göre suçtur.
SAYI VE EĞİTİM SORUN
Sorunun asıl nedeni, şu anda Türkiye’de 120 bin, İstanbul’da da 45 bin avukat olması, bunlardan çoğunun maalesef yeterli hukuk eğitimi alamamış olmalarıdır.”
YETERLİLİK SINAVI GELİYOR
Kendisi de avukat olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün 2019 ajandasında da Pekin’in dikkat çektiği kaliteli bir hukuk eğitiminin yanı sıra, Amerika ve Avrupa örneğindeki gibi yeterlilik sınavı konulması var. Yeni yılın ilk günlerinde Bakan Gül, on hukuk fakültesi dekanı ile bu iki konuyu görüşmek üzere tekrar bir araya gelecek. Hukuk eğitiminin beş yıla çıkarılması hedeflenirken, mezun olanların staj yapıp doğrudan avukat olmaları dönemi kapanacak.
Tüm okurlarıma, hava, su ve ekmek kadar gerekli adaletin ve hukukun egemen olduğu, sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum...