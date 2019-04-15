Tadilat yaparken dikkat... Cam balkonda komşunun rızası şart

Birçok okurum cam balkon kapama için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini öğrenmek istiyor. Yargıtay’a göre balkon ‘ortak yerlerden’ ve cam balkon tadilatı yapmak için komşularınızın beşte dördünün ‘yazılı rızasını’ almanız şart. Aksi halde yasal sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Mimar okurum M.B. ise tadilatta gürültü sınırını soruyor.
YAZ kapıda, bahar geldi. Apartmanlarda, evlerde yine tadilat telaşı var. Ahşap parke, boya badana... Hatta daha kapsamlı, mutfak ve banyo dahil dairesini dört duvar bırakıp yeniden yaptıranlar var. Tadilat, yaptıran için de komşular için de zahmetli ve gürültülü. Mimar okurum M.B., bu tadilatlardaki gürültü sınırını soruyor:
GÜRÜLTÜSÜZ TADİLAT OLUR MU?
“Daire tadilatı hakkındaki bir yazınızı okudum. Bu yazıda ‘Tadilatın ortak yerlerden olmaması ve binanın statiğini bozmaması kaydıyla, diğer kat maliklerinin onayı aranmaksızın her zaman hafta içi 08.30-17.30 hafta sonu ise 11.00-17.30 saatleri arasında yapılması gerekir’ diye yazmış ve ‘Bu saatler arasındaki tadilat esnasında diğer bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmaması yasal bir yükümlülüktür’ demişsiniz. Yalnız tadilatın gürültüsüz bir şekilde yapılabilmesi nasıl olur?”
KRİTER: KOMŞUYU RAHATSIZ ETMEMEK
Okurum M.B.’nin bu sorusu ve cam balkon tadilatlarının nasıl yapılması gerektiğini Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan (KMK) kaynaklı davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin emekli üyesi Avukat Mahmut Kamacı’ya yönelttim. Kamacı’nın yanıtları bakın şöyle:
“Gürültüsüz bir tadilat elbette olmaz. Önemli olan gürültünün diğer kat maliklerini rahatsız edecek boyutta olup olmamasıdır. Kanun ‘Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken, doğruluk kaidelerine uymak; özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler’ diyor. Bağımsız bölümde meydana getirilen gürültü, ses, pis koku vb. diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek boyutta ise ve başka türlü önlemlerle giderilemiyorsa, rahatsız olan kat maliklerine hâkime başvurma hakkı tanıyor.
HÂKİM BİLİRKİŞİ İNCELEMESİYLE BELİRLER
Gürültünün rahatsızlık verecek boyutlarda olduğu saptandığında, bu gürültünün Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nin izin verdiği ölçünün altına çekilebilmesi için alınması gereken önlemler olup olmadığını hâkim bilirkişi incelemesiyle belirliyor. Örneğin, kendi bağımsız bölümünüzün laminant olan döşemesini ahşap döşeme malzemesiyle değiştirmek istiyorsunuz. Ahşabın hızarla kesim işini, bağımsız bölümün dışında yapmanız, diğer kat maliklerini rahatsız etmemekle ilgili yükümlülüğünüze uygun davrandığınızı gösterir. Dış cephe duvarları ve komşu bağımsız bölüm (alt-üst-yan) ile sizin bağımsız bölümünüzü ayıran duvarlar ise ‘ortak alan’dır. Buralarda tadilat yapamazsınız.
BALKON TADİLATI İÇİN YAZILI RIZA ŞART
Yargıtay’a göre, bağımsız bölüme ait gibi görünen, ana yapının dış cephesinde bulunan kapı, pencere ve balkonlar ile ortak koridor ve sahanlıklara veya merdiven boşluklarına bakan kapı, pencere ve balkonlar dış görünümleri açısından ‘ortak yer’ kabul ediliyor. Bunun sonucu bir bağımsız bölüme ait balkonun birden çok parçadan oluşan cam ile kapatılması; camların sabit ray üzerinde kayarak açılıp kapanır olması ya da saydam veya ışık geçirmeyen özellikte olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bu tip cam balkon tadilatlarında da kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası alınması şarttır.”
PARANIZ VE EMEĞİNİZ BOŞA GİTMESİN
Özeti, “Balkonumu camla kapatacağım, komşuma ne?” demek hatalı. Yargıtay’a (Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 karar) göre “ortak yerlerden” sayılan balkonların tadilatı için üşenmeyin, komşularınızın beşte dördünün “yazılı rızasını” alın. Bu izin noterde de düzenlenebiliyor. Aksi halde bir komşunuz çıkıp, “Mimari projeye aykırı” ve “Kat maliklerinden 4/5’inin yazılı rızası yok” diye balkondaki değişikliklerin “eski haline getirilmesini” isteyebilir. Kanuna uygun şekilde balkon tadilatı yaptırın, paranız ve emeğiniz boşa gitmesin...
Tadilat yaparken dikkat... Cam balkonda komşunun rızası şart
Birçok okurum cam balkon kapama için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini öğrenmek istiyor. Yargıtay’a göre balkon ‘ortak yerlerden’ ve cam balkon tadilatı yapmak için komşularınızın beşte dördünün ‘yazılı rızasını’ almanız şart. Aksi halde yasal sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Mimar okurum M.B. ise tadilatta gürültü sınırını soruyor.
YAZ kapıda, bahar geldi. Apartmanlarda, evlerde yine tadilat telaşı var. Ahşap parke, boya badana... Hatta daha kapsamlı, mutfak ve banyo dahil dairesini dört duvar bırakıp yeniden yaptıranlar var. Tadilat, yaptıran için de komşular için de zahmetli ve gürültülü. Mimar okurum M.B., bu tadilatlardaki gürültü sınırını soruyor:
GÜRÜLTÜSÜZ TADİLAT OLUR MU?
“Daire tadilatı hakkındaki bir yazınızı okudum. Bu yazıda ‘Tadilatın ortak yerlerden olmaması ve binanın statiğini bozmaması kaydıyla, diğer kat maliklerinin onayı aranmaksızın her zaman hafta içi 08.30-17.30 hafta sonu ise 11.00-17.30 saatleri arasında yapılması gerekir’ diye yazmış ve ‘Bu saatler arasındaki tadilat esnasında diğer bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmaması yasal bir yükümlülüktür’ demişsiniz. Yalnız tadilatın gürültüsüz bir şekilde yapılabilmesi nasıl olur?”
KRİTER: KOMŞUYU RAHATSIZ ETMEMEK
Okurum M.B.’nin bu sorusu ve cam balkon tadilatlarının nasıl yapılması gerektiğini Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan (KMK) kaynaklı davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin emekli üyesi Avukat Mahmut Kamacı’ya yönelttim. Kamacı’nın yanıtları bakın şöyle:
“Gürültüsüz bir tadilat elbette olmaz. Önemli olan gürültünün diğer kat maliklerini rahatsız edecek boyutta olup olmamasıdır. Kanun ‘Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken, doğruluk kaidelerine uymak; özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler’ diyor. Bağımsız bölümde meydana getirilen gürültü, ses, pis koku vb. diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek boyutta ise ve başka türlü önlemlerle giderilemiyorsa, rahatsız olan kat maliklerine hâkime başvurma hakkı tanıyor.
HÂKİM BİLİRKİŞİ İNCELEMESİYLE BELİRLER
Gürültünün rahatsızlık verecek boyutlarda olduğu saptandığında, bu gürültünün Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nin izin verdiği ölçünün altına çekilebilmesi için alınması gereken önlemler olup olmadığını hâkim bilirkişi incelemesiyle belirliyor. Örneğin, kendi bağımsız bölümünüzün laminant olan döşemesini ahşap döşeme malzemesiyle değiştirmek istiyorsunuz. Ahşabın hızarla kesim işini, bağımsız bölümün dışında yapmanız, diğer kat maliklerini rahatsız etmemekle ilgili yükümlülüğünüze uygun davrandığınızı gösterir. Dış cephe duvarları ve komşu bağımsız bölüm (alt-üst-yan) ile sizin bağımsız bölümünüzü ayıran duvarlar ise ‘ortak alan’dır. Buralarda tadilat yapamazsınız.
BALKON TADİLATI İÇİN YAZILI RIZA ŞART
Yargıtay’a göre, bağımsız bölüme ait gibi görünen, ana yapının dış cephesinde bulunan kapı, pencere ve balkonlar ile ortak koridor ve sahanlıklara veya merdiven boşluklarına bakan kapı, pencere ve balkonlar dış görünümleri açısından ‘ortak yer’ kabul ediliyor. Bunun sonucu bir bağımsız bölüme ait balkonun birden çok parçadan oluşan cam ile kapatılması; camların sabit ray üzerinde kayarak açılıp kapanır olması ya da saydam veya ışık geçirmeyen özellikte olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bu tip cam balkon tadilatlarında da kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası alınması şarttır.”
PARANIZ VE EMEĞİNİZ BOŞA GİTMESİN
Özeti, “Balkonumu camla kapatacağım, komşuma ne?” demek hatalı. Yargıtay’a (Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2015/6244 Esas ve 2016/2299 karar) göre “ortak yerlerden” sayılan balkonların tadilatı için üşenmeyin, komşularınızın beşte dördünün “yazılı rızasını” alın. Bu izin noterde de düzenlenebiliyor. Aksi halde bir komşunuz çıkıp, “Mimari projeye aykırı” ve “Kat maliklerinden 4/5’inin yazılı rızası yok” diye balkondaki değişikliklerin “eski haline getirilmesini” isteyebilir. Kanuna uygun şekilde balkon tadilatı yaptırın, paranız ve emeğiniz boşa gitmesin...