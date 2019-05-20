Küçük bir grup kadın hekim, sosyal medyada eğitime destek için bir araya geldi. Burs amaçlı bu hareket çığ gibi büyüdü. 31 Aralık 2018’de vakfa dönüştü. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, kısa adıyla KAHEV’in 1000 resmi üyesi ve 21 bin 400 gönüllüsü var. Vakıf üyelerinin tamamı ise kadın.
KÖŞEM hukuk köşesi. Hukuk, hak ve adalet kavramı üzerine kurulu. Eğitim ise insan olmaktan kaynaklı en temel haklardan biri. Yaşam hakkından sonra belki de en önemlisi. Çünkü eğitimli kişi kendi hukukunu da temel haklarını da koruyabilen kişidir aynı zamanda. O yüzden bu hafta okurlarımın izniyle yeni bir eğitime destek hareketini yazmak istedim. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, kısa adıyla KAHEV’i. KAHEV, maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitimlerine devam etmekte zorlanan öğrencilere burs vermek için kuruldu. Sloganları da şöyle: “Şifa veren ellerden kalem tutan ellere”
BURS HAREKETİ OLARAK ÇIKTI
KAHEV’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Akdağ Özkök, vakıf olma öykülerini bakın nasıl anlattı:
“Biz önce Facebook’ta etrafımızda gördüğümüz eğitim ihtiyacı olan öğrencilere destek vermek için kadın hekimler olarak gruplar kurduk. Bu istekler o kadar çok arttı ki yetişemez olduk. Hepimizin çocukları var, bir şeyler yapmak istedik. Aynı imkânları başka çocuklara da sağlamak için organize olduk. Ülkemizi ancak eğitimle daha da ileriye taşıyabiliriz.
Bizler doktoruz ve devlet yükümlülük hizmeti adı altında ya da kendi memleketlerimizde isteğimizle yurdun dört bir yanında mesleğimizi icra ediyoruz. Ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu bölgeleri daha fazla olmak üzere ülkemizde bazı bölgelerde özellikle kız çocuklarının eğitimi çok önemsenmiyor. Coğrafyalar kaderimiz olmamalı. Bir kız çocuğu neden 14 yaşında gelin olsun? Kendi çocuklarımıza verdiğimiz imkânları o çocuklara da vermeliyiz diye harekete geçtik. Eğitimli insan hukukunu da sağlığını da koruyabilir.
APOLİTİK BİR VAKIFIZ
31 Aralık 2018’de vakfımızı kurduk. Vakfın kuruluşu için gerekli malvarlığını aramızda 100’er lira toplayarak sağladık. Biz apolitik bir vakıfız. Tek amacımız eğitime destek. Yönetim olarak kendimizi de bağladık. Vakfın başka hiçbir amaçla faaliyet göstermeyeceğini, hiçbir yönetim kurulu üyesinin tek kuruş almayacağını kayda geçirdik.
REFERANSLA BURS SİSTEMİ
Üyelerimizin referansı ile burs veriyoruz. Çünkü bazen belgeler yanıltıcı olabiliyor. Biz üyelerimizin referansı ile gerekli araştırmayı yaparak, Türkiye’nin her yerinden, her yaştan, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere burs veriyoruz.
Okul, üniversite, bölüm ayrımı yapmıyoruz. Bu yönüyle diğer vakıflardan ayrıyız. Şu anda 569 öğrencimize burs veriyoruz. Kız-erkek oranı yüzde 60’a yüzde 40 gibi.
Aylık 250 bin lira olan burs ödemelerini şu anda sadece üyelerimizden karşılıyoruz. KAHEV’in şu anda 21 bin 400 gönüllüsü ve bin resmi üyesi var. Adından da anlaşıldığı gibi üyelerimizin tümü kadın. Önümüzdeki yıllarda belki erkek üye almayı düşünebiliriz.
DESTEK BEKLİYORUZ
Vakıf olduktan sonra geçen bir yıllık kısa sürede 40 kütüphane, 2 robotik laboratuvarı ve 1 STEM laboratuvarı kurduk. Kurduğumuz kütüphanelere de şiddet gören, şehit edilen meslektaşlarımızın adını vererek, bir farkındalıkta yaratmak istiyoruz. Hedefimiz maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitimlerine devam etmekte zorlanan öğrencilere burs vermeye devam etmek, kütüphanesiz okul kalmamasını sağlamak, üniversite kurmak. Bu amaçla çalışmalarımızda devletimizden, sanatçılardan ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz.”
Ülkemizin geleceği, çocuklarımızın eğitimi için iyi ki bu güzel kalpli insanlar var.
Şifa veren ellerden kalem tutan ellere
Küçük bir grup kadın hekim, sosyal medyada eğitime destek için bir araya geldi. Burs amaçlı bu hareket çığ gibi büyüdü. 31 Aralık 2018’de vakfa dönüştü. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, kısa adıyla KAHEV’in 1000 resmi üyesi ve 21 bin 400 gönüllüsü var. Vakıf üyelerinin tamamı ise kadın.
KÖŞEM hukuk köşesi. Hukuk, hak ve adalet kavramı üzerine kurulu. Eğitim ise insan olmaktan kaynaklı en temel haklardan biri. Yaşam hakkından sonra belki de en önemlisi. Çünkü eğitimli kişi kendi hukukunu da temel haklarını da koruyabilen kişidir aynı zamanda. O yüzden bu hafta okurlarımın izniyle yeni bir eğitime destek hareketini yazmak istedim. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı, kısa adıyla KAHEV’i. KAHEV, maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitimlerine devam etmekte zorlanan öğrencilere burs vermek için kuruldu. Sloganları da şöyle: “Şifa veren ellerden kalem tutan ellere”
BURS HAREKETİ OLARAK ÇIKTI
KAHEV’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Akdağ Özkök, vakıf olma öykülerini bakın nasıl anlattı:
“Biz önce Facebook’ta etrafımızda gördüğümüz eğitim ihtiyacı olan öğrencilere destek vermek için kadın hekimler olarak gruplar kurduk. Bu istekler o kadar çok arttı ki yetişemez olduk. Hepimizin çocukları var, bir şeyler yapmak istedik. Aynı imkânları başka çocuklara da sağlamak için organize olduk. Ülkemizi ancak eğitimle daha da ileriye taşıyabiliriz.
Bizler doktoruz ve devlet yükümlülük hizmeti adı altında ya da kendi memleketlerimizde isteğimizle yurdun dört bir yanında mesleğimizi icra ediyoruz. Ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu bölgeleri daha fazla olmak üzere ülkemizde bazı bölgelerde özellikle kız çocuklarının eğitimi çok önemsenmiyor. Coğrafyalar kaderimiz olmamalı. Bir kız çocuğu neden 14 yaşında gelin olsun? Kendi çocuklarımıza verdiğimiz imkânları o çocuklara da vermeliyiz diye harekete geçtik. Eğitimli insan hukukunu da sağlığını da koruyabilir.
APOLİTİK BİR VAKIFIZ
31 Aralık 2018’de vakfımızı kurduk. Vakfın kuruluşu için gerekli malvarlığını aramızda 100’er lira toplayarak sağladık. Biz apolitik bir vakıfız. Tek amacımız eğitime destek. Yönetim olarak kendimizi de bağladık. Vakfın başka hiçbir amaçla faaliyet göstermeyeceğini, hiçbir yönetim kurulu üyesinin tek kuruş almayacağını kayda geçirdik.
REFERANSLA BURS SİSTEMİ
Üyelerimizin referansı ile burs veriyoruz. Çünkü bazen belgeler yanıltıcı olabiliyor. Biz üyelerimizin referansı ile gerekli araştırmayı yaparak, Türkiye’nin her yerinden, her yaştan, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrencilere burs veriyoruz.
Okul, üniversite, bölüm ayrımı yapmıyoruz. Bu yönüyle diğer vakıflardan ayrıyız. Şu anda 569 öğrencimize burs veriyoruz. Kız-erkek oranı yüzde 60’a yüzde 40 gibi.
Aylık 250 bin lira olan burs ödemelerini şu anda sadece üyelerimizden karşılıyoruz. KAHEV’in şu anda 21 bin 400 gönüllüsü ve bin resmi üyesi var. Adından da anlaşıldığı gibi üyelerimizin tümü kadın. Önümüzdeki yıllarda belki erkek üye almayı düşünebiliriz.
DESTEK BEKLİYORUZ
Vakıf olduktan sonra geçen bir yıllık kısa sürede 40 kütüphane, 2 robotik laboratuvarı ve 1 STEM laboratuvarı kurduk. Kurduğumuz kütüphanelere de şiddet gören, şehit edilen meslektaşlarımızın adını vererek, bir farkındalıkta yaratmak istiyoruz. Hedefimiz maddi imkânsızlıklar yüzünden eğitimlerine devam etmekte zorlanan öğrencilere burs vermeye devam etmek, kütüphanesiz okul kalmamasını sağlamak, üniversite kurmak. Bu amaçla çalışmalarımızda devletimizden, sanatçılardan ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz.”
Ülkemizin geleceği, çocuklarımızın eğitimi için iyi ki bu güzel kalpli insanlar var.