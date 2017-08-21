‘Sahibinden’ ilanlarına dikkat

Dolandırıcılar şimdi de internet alışveriş sitelerine ‘sahibinden’ ilanları vererek dolandırıyor. Şu günlerde özellikle ev sinema ve ses sistemleri, fotoğraf makinesi, akıllı telefonlar başta olmak üzere elektronik cihazlar, binlerce liralık piyasa fiyatlarının çok altında, 200-300 lira gibi çok uygun fiyata satılıyor gibi ilan veriliyor. Bu ilanlara kanarak parayı satıcıya havale ederseniz sadece dolandırıldığınızla kalıyorsunuz. Bu tip şüpheli ilanlara da satıcılarına da dikkat.

TÜRKİYE’de yaklaşık 48 milyon internet kullanıcısı var. İnterneti, e-posta okumak ve sosyal ağlara girmek dışında en çok online ürün veya hizmet almak için kullanıyorlar. Fiyatları oturdukları yerden karşılaştırıp en uygun fiyati olana bir tuşla ulaşıyorlar. Buna paralel e-ticaretin hacmi de her geçen gün artıyor.

TÜSİAD’ın GittiGidiyor ve The Boston Consulting Group (BCG) destekleriyle hazırladığı “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret” adlı raporuna göre Türkiye’de internet kullanan her 3 kişiden biri online alışveriş yapıyor. Online alışverişin tercih edilmesindeki en önemli etken ise uygun fiyat beklentisi. Ancak, ucuza alayım derken dolandırılmayın...

Dolandırıcılar şimdi de internet alışveriş sitelerine ‘sahibinden’ ilanları vererek dolandırıyor. Şu günlerde özellikle ev sinema ve ses sistemleri, fotoğraf makinesi, akıllı telefonlar başta olmak üzere elektronik cihazlar binlerce liralık piyasa fiyatlarının çok altında, 200-300 lira gibi çok uygun fiyata satılıyor gibi ilan veriliyor. Bu ilanlara kanarak, parayı satıcıya havale ederseniz sadece dolandırıldığınızla kalıyorsunuz. Bu tip şüpheli ilanlara da, satıcılarına da dikkat. Önce başına bu olay gelen U.E.’nin mail’i:

“11 Ağustos 2017 Cuma günü www... internet alışveriş sitesinde bulunan ikinci el Apple TV 4. Nesil ürünü satın almak istedim. İlanda Muhammet Engin G. adlı satıcı üç gün kullandığı ama ihtiyacını karşılamadığı için ürünü 350 TL’ye sattığını belirtiyordu. Adres olarak, Bayburt Aydınlıkevler Ahmet Yesevi Mahallesi’ni, telefon numarası olarak ise 534 206 .. .. numarasını belirtmişti. Belirtilen numara ile iletişim kurarak ürünü almak istediğimi kaydettim. Bana bir bankaya ait TR82 0011 1000 0000 0069 0172 hesap numarasına EFT yapmam durumumda ürünü hemen kargolayabileceğini söyledi. EFT’yi yapıp ücreti verilen hesaba gönderdikten sonra, ürünü PTT Kargo’ya verdiğini söyledi. Ancak kargo gönderi takip numarası vermekten ısrarla kaçındı. İşlemden şüphelenmem üzerine satıcı kişi, siteden ürünün ilanını kapattı. Ayrıca Sony ev sinema sistemi, fotoğraf makinesi gibi başka ilanları da vardı. Bütün bu ilanları da kapattı. Telefon numarası da bir daha açılmadı. İlanın verildiği site ise sadece kullananın üyeliğini sonlandırmakla yetindi. Kullanıcıya ait bilgileri savcılığa verebileceğini belirtti. İnternet alışveriş siteleri üyelerin yeterince güvenilirliğini test etmeden ilana yer vererek bu dolandırıcılık olayına aracılık etmiş olmuyor mu?”

FARKLI İSİM, AYNI SES

Bu olayın ardından siteyi izlemeye devam ettim. Bu kez başka bir satış ilanı dikkatimi çekti. Said G. adında biri 350 TL’ye ikinci el bir Apple TV satıyordu. İsim değişikti. Adres bu kez Burdur’dan, telefon numarası da farklıydı. Aynı fiyatta ve Anadolu’nun başka bilinmeyen bir ilçesinden adres verilmişti. Numarayı aradığımda ses ve anlattıkları aynıydı. Bana telinin kapandığını, parayı yatıramadığı gibi yalanlar söyledi. Hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve kendisini IP adresinden izleteceğimi söylediğim zaman, ertesi gün paramı eksik olarak yatırabildi. Sonrasında bu ürün satışı da ilandan çekildi. Siteyi ikinci ilan üzerine tekrar aradığımda yine aynı şeyleri söylediler. Dolandırıcılığa aracılık ettiklerini söylememe rağmen sadece üyeliklerini sonlandırabileceklerini kaydettiler.”

SİTE: SADECE SAVCILIĞA BİLGİLERİNİ VERİRİZ

İlanı ve sahibini şikâyet ettiği sitenin U.E.’ye verdiği yanıtı da bilmekte yarar var:

“Değerli Kullanıcımız,

İlettiğiniz kullanıcı ile ilgili gerekli çalışma yapılarak kullanıcının üyeliği sonlandırılmıştır. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamak adına öncelikle kullanıcıyla iletişim kurmayı denemenizi öneririz. Sorunun devamı halinde size en yakın savcılığa giderek şikâyette bulunabilirsiniz. Şikâyetçi olmanız halinde kullanıcı hakkında sistemimizde bulunan tüm bilgiler, yetkililerin yazılı istekleri üzerine ilgili savcılığa iletilecektir.”

GÜVENLİ SİTE VE SİSTEM TERCİH EDİN

Görüldüğü gibi internet siteleri hukuki hiçbir sorumluluk almaya yanaşmadıkları gibi topu kullanıcılara, son aşamada savcılığa atıyorlar. U.E. parasını, şikâyetçi olması ve ısrarlı takibi sonucu küçük bir miktarı dışında geri aldı. İnternetten alışveriş yapıyorsanız, güvenli siteleri ve sistemleri tercih edin. Güvenli e-Ticaret olarak adlandırılan bu sistemde, ödemeniz o internet sitesinin havuz hesabına yatırılıyor. Satıcı ürünü size kargo ile gönderiyor. Ürünün elinize ulaşması ile birlikte ürünü kontrol etmek ve almak istediğiniz ürün olduğunu inceleyip emin olmak için 4 iş günü zamanınız oluyor. Ancak, ürüne onay vermenizi takiben ödeme satıcıya aktarılıyor.

Başınıza U.E.’nin yaşadığına benzer bir olay geldi ve dolandırıldığıysanız da sessiz kalmayın. Önce şikâyet edin, sonra da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunun.

KANUN AÇIKTA BIRAKTI

AVUKATLIK ve müşavirlik büroları yönünden yaşanan tartışmaya avukat Salih Nuri Tüzel, ‘kanunun iki maddeyi açıkta bıraktığı’ uyarısıyla katıldı. Tüzel’in o mail’i de bakın şöyle: “7 Ağustos 2017 tarihli yazınızda işyerlerinden kira stopaj kesintisi oranının yüzde 22 olduğunu bildirmişsiniz. Halbuki bu oran yüzde 20’dir. Ayrıca, 6460 sayılı Yasa’nın 3. ve 9. maddeleri ile Avukat Büroları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik büroları için getirilen istisnada ‘Bu konuda yönetim planındakinin aksine hükümler uygulanmaz’ ibaresi eksik tanımlamadır. Kısıtlama yönetim planının dışında tapu belgesinde mesken olarak yazılmış ise mesken dışında kullanılamayacağına dair hem içtihadı birleştirme kararı ve hem de hukuk genel kurulu kararları mevcuttur. Bu iki madde, bu tartışmayı açık bırakmıştır.”