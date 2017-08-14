Rahatsız eden komşunun evini satın al kurtul

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesine göre rahatsızlık veren, örneğin kapı önünde 7/24 çöp biriktiren, sürekli kavga gürültü çıkaran, bu çekilmezlik hali de süreklilik kazanan komşunun dairesinin diğer apartman sakinlerince birleşilerek satın alınması mümkün. Haberiniz olsun.

APARTMANDA YAŞAM KURALLARI İLAN EDİLSİN

Bu mail okurumuz V.K.’dan.

Apartman ve sitelerde “toplu yaşam kuralları” ilan edilmesini önermiş. Önce V.K.’nın o mail’i

‘Toplumda yazılı olmayan ama gayet önemli olan konulardan biri, apartman-site sakinlerinin adap kuralları konusunda verdikleri kronik rahatsızlık. Karşı daire 20 yıllık lise fen öğretmeni bir bayan, tam 8 senedir rahatsızlık veriyor. Bir örnek verelim; 7/24 kapı önüne çöp biriktiriyor.

Biz çeşitli vasıtalarla girişimlerimiz sonuç vermeyince, ilçe Milli Eğitim’den önce gazetenize yazalım istedik. Pek çok sitede bu sorun varmış. Sosyal ahlak diye bir dosya açarak apartman ve sitelerde toplu yaşam kuralları açıklansa olmaz mı?”

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA KURALLAR VAR





Okurum V.K.’nın genel standart olarak ilan edilmesini istediği apartmanda “toplu yaşam kurallarının” tümü aslında Kat Mülkiyeti Kanunu’nunda sıralanmış durumda.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi hükmü, “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdür” şeklinde. Bu kuralların yine kanuna göre oluşturulması zorunlu olan apartman yönetimince “yönetim planında” gösterilmiş olması da gerekiyor.

Kanunda ayrıntılı şekilde yazılan bu genel kurallar zaten herkes tarafından biliniyor. Mesleği lise öğretmenliği olan birinin de bilmemesi mümkün değil. Öncelikle apartmanda yaşam kurallarına uyularak komşuluk hukuku içinde bu basit konuların çözümü bulanabilir. Ancak sizin mail’inizden bu çizginin aşıldığı anlaşılıyor. Bu durumda sizin komşunuz gibi rahatsızlık veren, artık çekilmez hale gelen komşular yönünden hukuken yapılabilecekler de var.

YÖNETİM PLANINA BAKIN

İlk önce yönetim planınızda çöp atma saatleri ve nereye, nasıl atılacağı var mı inceleyin. Yoksa, çöpün saat kaçta nasıl, nereye atılacağına ve nasıl alınacağına ilişkin mutlaka karar aldırın. Bu apartman kurallarını bina girişine asın. Bu kuralların bütün daire sahiplerine dağıtılmasını da sağlayın.

KİRACI MI, EV SAHİBİ Mİ BAKIN

İkinci olarak karşı komşunuz ev sahibi mi, kiracı mı bakın. Eğer kiracı ise ev sahibini de bu rahatsızlık veren durumdan mutlaka haberdar edin. Komşunuzu siz ve diğer apartman sakinleri apartman yönetimine yazılı şekilde şikâyet edin.

Bu yeni şikâyet ve uyarınız üzerine de çöp biriktirmekten ve rahatsız veren davranışlarından vazgeçmezse, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. maddesine göre hâkimin müdahalesini isteyin. Hâkim kanuna ve yönetim planına bakarak hakkaniyet ışığında bu rahatsızlık veren davranışına son vermesi yönünde bir karar verir ve komşunuza tebliğ edilir.

O DAİREYİ SATIN ALABİLİRSİNİZ

Komşunuz hâkim kararına rağmen de çöp biriktirmeyi ve diğer rahatsızlık veren davranışlarını sürdürürse bu defa, bu durum kanundaki çekilmezlik halini oluşturur. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca rahatsızlık veren dairenin diğer daireler tarafından birleşilerek rayiç bedel üzerinden satın alınması mümkün olabilir. Bu şekilde rahatsızlık veren komşunuzu apartmandan temelli uzaklaştırabilirsiniz.