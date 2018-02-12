Profesör babanın nafaka isyanI

İstanbul’da on yıl önce boşanan ve ikinci kez evlenip iki kızı daha olan profesör baba H.C., ABD’de yüksek lisansa giden kızı Ö.C.’ye ödediği 2 bin liralık nafakanın 500 liraya indirilmesini istedi, davası reddedildi. Maaş bordrosunu mahkemeye delil gösteren davacı baba, “Davalı kızım üniversiteyi bitirdi. Çalışıp hayatını idame ettirebilir. Geçinemiyorum” diyerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) başvurdu.

İSTANBUL’da bir üniversitede profesör olan H.C., on yıl önce eşinden boşandı ve yeniden evlendi. İkinci eşinden de ikiz kız çocukları doğdu. Özel bir üniversiteden geçen yıl mezun kızı Ö.C., ABD’de yüksek lisansa gidince 500 liralık yardım nafakası, bin 500 liralık eğitim yardımıyla 2 bin liraya yükseldi. Üç kızının bakımına yetişemeyen baba büyük kızının nafakasının 500 liraya indirilmesi için dava açtı. Davası reddedildi. Maaş bordrosunu mahkemeye delil gösteren davacı baba, “Davalı kızım üniversiteyi bitirdi. Çalışıp hayatını idame ettirebilir. Geçinemiyorum” diyerek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) başvurdu. O babanın avukatının 18 Ocak tarihli itiraz dilekçesi bakın şöyle:

ABD’YE MASTER’A DEĞİL GÖNÜLLÜ STAJA GİTTİ

“Müvekkilim H.C.’nin kızı davalı Ö.C.’nin 19 Ocak 2017 tarihi itibarı ile üniversite eğitimi sona ermiştir. Müvekkilim, kızının bir an önce hayata atılması için kendisine yol göstermek ve iş imkanları yaratmak için defalarca aramış ancak kızı hiçbir olumlu yaklaşımda bulunmamıştır. Yerel Mahkeme,‘Ö.C.’nin Amerika’da yüksek lisans eğitimine başlayıp başlamadığı, başlamış ise hangi tarihte başladığı konusunda beyanda bulunması ve yüksek lisansa ilişkin öğrenci belgesinin noter onaylı tercümesini ibraz etmesini’ ara kararı ile istemiştir. Ancak, davalı vekili, sadece müvekkili Ö.C.’nin gönüllü staj yaptığına ilişkin tercümesi noter tasdikli bir yazı sunabilmiştir.”

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNE GİRMEZ

“Doktrinde belirlendiği üzere, nafaka yükümlülüğünün sona ermesi için çocuğun bir işe girmesi veya meslek sahibi olması gerekmez. Nafaka yükümlülüğünün süresinde belirleyici olan, çocuğun uygun mesleki eğitimini tamamlamış olmasıdır. Eğitimini tamamlayan çocuk iş bulamamışsa, eğitim nafakasına devam olunmaz. Ancak koşulları mevcutsa çocuk, TMK 364. maddesi gereğince yardım nafakası talep edebilir. Çocuğun mesleki eğitimi için zorunlu olmayan yüksek lisans eğitiminin nafaka yükümlülüğünün içinde olması mümkün değildir ve nafaka yükümlüsünden beklenemez.”

MÜVEKKİLİM BABA GEÇİNEMİYOR

“Evli olan müvekkilim, ikiz bebeklerinin de bakım ve eğitimlerini düşünmek zorundadır. Profesör olarak asgari bir yaşam sürmesi gerekmektedir. Son bordrosuna göre, maaşından eline kalan 3 bin 810 TL’dir. Nafaka dışında, kızı davalının iki ayrı haczi nedeniyle de maaştan kesinti yapılmaktadır. Müvekkilim, kendi yaşamını sürdürebilmesi konusunda ciddi endişeler yaşamaktadır.”

BOŞANMIŞ BABALAR DÜZENLEME İSTİYOR

Hukuki duruma gelirsek, Medeni Kanun’un 328/2 maddesine göre, “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler” şeklinde. Ancak, somut olaya ilişkin bir değerlendirme yapmak elbette mümkün değil. Kararı istinaf verecek.

Özetle, boşanmış babalar ilk eşlerine ödedikleri süresiz nafakaya da ilk eşlerinden olan çocuklarına ödedikleri eğitim ve yardım nafakasına da ikinci eşlerinden olan diğer çocuklarının masraflarına yetişemedikleri gerekçesiyle isyan ediyorlar. Dernekleşen boşanmış babalar Meclis’ten nafaka konusunda günümüz ekonomik koşullarına uygun “acil” ve “adil” bir düzenleme yapılmasını istiyorlar.