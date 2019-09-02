Nişan takısı arabulucuya

NİŞANLINIZDAN ayrılan bir erkeksiniz. Kız tarafı nişan takılarını vermedi. Ne yapacaksınız?
Önce kadın okurum G.T.’nin nişanlısından ayrılan erkek kardeşiyle ilgili o sorusu:
“Erkek kardeşim nişanlısından ayrıldı. Nişanda kıza 3 bilezik, 2 çeyrek, 1 yarım altın takıldı. Kız tarafı bu takıları vermiyor. Sadece 1 bilezik için şahidimiz var. Diğer iki bileziği babam bayram ziyaretinde taktı. Kızın kolunda bileziklerle birçok fotoğrafı var. Ancak babam takarken çekilen bir fotoğraf ya da aile dışından bir şahit yok. Mahkeme beyanımızı kabul eder mi? Aklımıza bir tek kuyumcudan babam bilezikleri alırken ki görüntüleri istemek geliyor. Delil olabilir mi?”
MAHKEMELERDEN ÖNCE ARABULUCUYA DA GİDEBİLİRSİNİZ
Okurumun sorusunu benzer sorulara da ışık tutacak şekilde Başkent Arabuluculuk Ve Uyuşmazlık Merkezi ortağı arabulucu ve uzlaştırmacı avukat Eda Günday’a sordum. Günday, Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre alışılmışın (mutat) dışında hediye olarak nitelendirilen bilezik, altın gibi nişan takılarının iadesinin gerektiğini, bunun için nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl içinde aile mahkemesinde dava açılabileceğini söyledi. Günday mahkemeden önce ihtiyari olarak arabulucuya gidilmesi yönteminin olduğunu ancak kamuoyunca bilinmediğini vurguladı.
NEDEN ÖNCE ARABULUCU?
Günday, zaman tasarrufu sağlaması, ekonomik olması, süreç kontrolünün taraflarda olması ve gizlilik imkânı vermesi gerekçeleriyle mahkemeden önce alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak avukat arabulucuya başvurabileceğini söyledi.
ARABULUCULAR KİM?
Arabulucuların uzmanlık eğitimi aldıktan sonra Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen sınavı da kazanarak bakanlık arabulucular siciline kaydedilmiş avukatlar olduğunu belirten Günday, bakın hangi değerlendirmeleri yaptı:
HANGİ KONULARDA ARABULUCUYA BAŞVURULUR?
“6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 1. maddesine göre tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabulucuya ihtiyari olarak gidilebilir. Buradan anlaşılacağı üzere arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar neredeyse özel hukukun her alanında görülmektedir. Nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi ve maddi tazminat istemleri de arabuluculuk yöntemi ile çözülebilir.
ÖNCE ARABULUCU SONRA DAVA
Öncelikle nişanın bozulması nedeniyle hediyeleri isteyen tarafın davadan önce arabulucuya başvurmasını, karşı taraf arabuluculuk yöntemini kabul etmez ise ya da arabuluculuk yöntemini sonucunda anlaşma sağlanamaz ise mahkemeye başvurmasını öneririm. Taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecekleri gibi açılmış olan davada da karar kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında taraflar birlikte karar vererek arabulucuya başvurabilir. Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi alınmaksızın mahkeme ilamı niteliğinde
belge sayılır.
ARABULUCUYA NASIL BAŞVURULUR?
Uyuşmazlığını ihtiyari arabuluculuk yöntemi ile çözmek isteyen taraf ya da taraflar istedikleri arabulucuya veya arabuluculuk merkezine başvurabilir. Böyle bir bilgiye sahip değillerse Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın internet sitesindeki güncel arabulucular listesini inceleyerek aralarından bir arabulucuyu seçebilir. Uyuşmazlığın tarafları hâkimi seçemez ama arabulucuyu seçebilirler.”
DELİL TAKDİRİ MAHKEMENİN
Son bir not: Okuruma mahkemeye başvuru halinde ispat yükünün davacı tarafa, delil takdirinin tamamen mahkemeye ait olduğunu söylemek istiyorum. Mahkeme, tanık ifadeleri, sunacağınız fotoğraflar ve kuyumcudan aldığınız görüntüleri de değerlendirerek karar verir.
Bugün başlayacak 2019-2020 adli yılının yargı camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Nişan takısı arabulucuya
NİŞANLINIZDAN ayrılan bir erkeksiniz. Kız tarafı nişan takılarını vermedi. Ne yapacaksınız?
Önce kadın okurum G.T.’nin nişanlısından ayrılan erkek kardeşiyle ilgili o sorusu:
“Erkek kardeşim nişanlısından ayrıldı. Nişanda kıza 3 bilezik, 2 çeyrek, 1 yarım altın takıldı. Kız tarafı bu takıları vermiyor. Sadece 1 bilezik için şahidimiz var. Diğer iki bileziği babam bayram ziyaretinde taktı. Kızın kolunda bileziklerle birçok fotoğrafı var. Ancak babam takarken çekilen bir fotoğraf ya da aile dışından bir şahit yok. Mahkeme beyanımızı kabul eder mi? Aklımıza bir tek kuyumcudan babam bilezikleri alırken ki görüntüleri istemek geliyor. Delil olabilir mi?”
MAHKEMELERDEN ÖNCE ARABULUCUYA DA GİDEBİLİRSİNİZ
Okurumun sorusunu benzer sorulara da ışık tutacak şekilde Başkent Arabuluculuk Ve Uyuşmazlık Merkezi ortağı arabulucu ve uzlaştırmacı avukat Eda Günday’a sordum. Günday, Türk Medeni Kanunu’na (TMK) göre alışılmışın (mutat) dışında hediye olarak nitelendirilen bilezik, altın gibi nişan takılarının iadesinin gerektiğini, bunun için nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl içinde aile mahkemesinde dava açılabileceğini söyledi. Günday mahkemeden önce ihtiyari olarak arabulucuya gidilmesi yönteminin olduğunu ancak kamuoyunca bilinmediğini vurguladı.
NEDEN ÖNCE ARABULUCU?
Günday, zaman tasarrufu sağlaması, ekonomik olması, süreç kontrolünün taraflarda olması ve gizlilik imkânı vermesi gerekçeleriyle mahkemeden önce alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak avukat arabulucuya başvurabileceğini söyledi.
ARABULUCULAR KİM?
Arabulucuların uzmanlık eğitimi aldıktan sonra Adalet Bakanlığı’nca düzenlenen sınavı da kazanarak bakanlık arabulucular siciline kaydedilmiş avukatlar olduğunu belirten Günday, bakın hangi değerlendirmeleri yaptı:
HANGİ KONULARDA ARABULUCUYA BAŞVURULUR?
“6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 1. maddesine göre tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde arabulucuya ihtiyari olarak gidilebilir. Buradan anlaşılacağı üzere arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar neredeyse özel hukukun her alanında görülmektedir. Nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi ve maddi tazminat istemleri de arabuluculuk yöntemi ile çözülebilir.
ÖNCE ARABULUCU SONRA DAVA
Öncelikle nişanın bozulması nedeniyle hediyeleri isteyen tarafın davadan önce arabulucuya başvurmasını, karşı taraf arabuluculuk yöntemini kabul etmez ise ya da arabuluculuk yöntemini sonucunda anlaşma sağlanamaz ise mahkemeye başvurmasını öneririm. Taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvurabilecekleri gibi açılmış olan davada da karar kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında taraflar birlikte karar vererek arabulucuya başvurabilir. Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi alınmaksızın mahkeme ilamı niteliğinde
belge sayılır.
ARABULUCUYA NASIL BAŞVURULUR?
Uyuşmazlığını ihtiyari arabuluculuk yöntemi ile çözmek isteyen taraf ya da taraflar istedikleri arabulucuya veya arabuluculuk merkezine başvurabilir. Böyle bir bilgiye sahip değillerse Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın internet sitesindeki güncel arabulucular listesini inceleyerek aralarından bir arabulucuyu seçebilir. Uyuşmazlığın tarafları hâkimi seçemez ama arabulucuyu seçebilirler.”
DELİL TAKDİRİ MAHKEMENİN
Son bir not: Okuruma mahkemeye başvuru halinde ispat yükünün davacı tarafa, delil takdirinin tamamen mahkemeye ait olduğunu söylemek istiyorum. Mahkeme, tanık ifadeleri, sunacağınız fotoğraflar ve kuyumcudan aldığınız görüntüleri de değerlendirerek karar verir.
Bugün başlayacak 2019-2020 adli yılının yargı camiası ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.