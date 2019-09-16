Mardin’in yeni yüzü

Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Bölgenin terör ve hendeklerle değil kültür, spor ve sanatla anılıp gelişmesini istiyoruz” dedi. Mardin ekim ayında uluslararası katılımcıların da bilgisayar başına geçeceği ‘hackathon’a hazırlanıyor.
GEÇEN hafta ‘diller ve dinler şehri’ Mardin’deydim. 2. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali’ni izledim. Sınır bölgesine gittim. Bu hafta hukuk yerine Nusaybin’deki hendeklerle, terör ve operasyonlarla gündeme gelen bölgeyi yazmak istedim.
Önce 6,7,8 Eylül’de Midyat’ta yapılan festival...
6 Eylül’de açılış töreni Ezidi, Süryani ve Müslüman din adamlarının ülkenin birliği ve beraberliği için ettikleri dualar, müzik toplulukları ve sanatçıların çeşitli dillerde söyledikleri şarkı ve türkülerle sürerken, Midyat Ömerli kırsalında güvenlik güçlerinin operasyon başlattıkları duyuldu. Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın çatışmada şehit olduğu acı haberini ise Mardin Kaymakamı Hüseyin Tekin’le ertesi sabahki sohbetimiz sırasında aldık. Tekin, yanımızdan ayrılmadan önce bölge ve festivalle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
MİDYAT’IN ACUR TURŞUSU LONDRA’DA SATILACAK
“Böyle bir festival hayaldi, yaptık. Bir gün Midyat’ın acur turşusu Londra’da satılacak. Vatandaş artık terör örgütünün baskılarına tolerans göstermiyor. Bu bölgede devletin ve bölgenin iş insanlarının desteğiyle gençler artık spor, sanat ve bilime yöneliyor.
Festival davetiyesini arkadaşlarımla beraber bir anı eşyası olarak saklanabilecek şekilde biz tasarladık. Arapça, Süryanice, İngilizce ve Kürtçe olan tahta bir kutunun içinde sunulan davetiyenin üzerinde dinlerin kutsal saydığı cami, haç ve tavus kuşu sembolleri var. Davetiye her yıl aynı şekilde hazırlanacak ve sadece tarihleri değiştirilecek.”
Ziyaret ettiğimiz Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ise “Bölgenin terör ve hendeklerle değil kültür, spor ve sanatla anılıp gelişmesini istiyoruz” dedi. Yaman, Süper Lig’e bölgeden çıkan ilk kadın hentbol takımının kurulduğunu, Türkiye’nin ilk profesyonel bisiklet parkurunun Artuklu Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde inşa edildiğini anlattı.
SANCAR’IN İZİNDEN GİDEN ÖĞRENCİLER
Daha önce bisiklet kullanmanın ayıp sayıldığı Mardin’de artık bisiklet yolları göze çarpıyor. Mardin’in bisiklet spor dalında iddialı hale gelmesinde en büyük desteği veren iş insanı Mehmet Samsa ile de konuştuk. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin bisiklet sporuna desteği nedeniyle 2018’de Fair Play Kariyer ödülüne layık görülen Samsa, en büyük hayalinin Mardin’de başlayıp, Bağdat ya da Şam’da biten bir bisiklet yarışını hayata geçirmek olduğunu söyledi. Samsa’nın kurduğu Spor Kulübü, yarışmalarda büyük başarı kazanırken, hedefleri ise bisiklette dünya şampiyonluğu.
Bisiklet şehri haline gelen Mardin, sporun yanı sıra gençlerin çalışmalarıyla da artık gündeme geliyor. Nobel ödüllü Mardinli Aziz Sancar’ın “Politika ile uğraşmayın, ilim ve bilim yapın” sözünü şiar edinen gençlerden Artuklu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Duygu Çamurtaş, 2018’de Artuklu İnovatif Gelişim Topluluğu’nu kurmuş. Gençlerin övgüye değer bu topluluğu birçok başarılı çalışmaya imza atıyor.
Aynı yıl Mardin’de yapılan İnovatif Gelişim Zirvesi ile Türkiye’nin önde gelen pek çok kuruluşunun CEO’larını halk ve öğrencilerle buluşturmayı başarmışlar.
MARDİN’DE İLK KEZ HACKATHON
Topluluk bu yıl 4-5 Ekim’de yapılacak zirveyi uluslararası boyutta planlıyor. Dicle Kalkınma Ajansı’nda organize edilen zirvede konferanslar, söyleşiler, paneller, tea talk etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile Mardin’de bir ilk olacak 24 saatlik Hackathon (bilgisayar programcılarının 3-5 kişilik gruplar halinde 1-2 gün boyunca çalışarak yeni bir proje geliştirdikleri yarışma) düzenlenecek.
Kasımiye Medresesi, bir gün boyunca TOBB Kadın Girişimcileri başta olmak üzere piyasadaki iş insanlarına, farklı illerden mühendislik öğrencilerine, bu alanda tahsili/uzmanlığı bulunan mentor’lere ve gönüllülere ev sahipliği yapacak. Ortaya ise Mardin’in her taşının hafızasını dünyaya tanıtacak bir mobil uygulama veya oyun çıkarılacak.
Destek bekliyorlar...
Mardin’in yeni yüzü
Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Bölgenin terör ve hendeklerle değil kültür, spor ve sanatla anılıp gelişmesini istiyoruz” dedi. Mardin ekim ayında uluslararası katılımcıların da bilgisayar başına geçeceği ‘hackathon’a hazırlanıyor.
GEÇEN hafta ‘diller ve dinler şehri’ Mardin’deydim. 2. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali’ni izledim. Sınır bölgesine gittim. Bu hafta hukuk yerine Nusaybin’deki hendeklerle, terör ve operasyonlarla gündeme gelen bölgeyi yazmak istedim.
Önce 6,7,8 Eylül’de Midyat’ta yapılan festival...
6 Eylül’de açılış töreni Ezidi, Süryani ve Müslüman din adamlarının ülkenin birliği ve beraberliği için ettikleri dualar, müzik toplulukları ve sanatçıların çeşitli dillerde söyledikleri şarkı ve türkülerle sürerken, Midyat Ömerli kırsalında güvenlik güçlerinin operasyon başlattıkları duyuldu. Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın çatışmada şehit olduğu acı haberini ise Mardin Kaymakamı Hüseyin Tekin’le ertesi sabahki sohbetimiz sırasında aldık. Tekin, yanımızdan ayrılmadan önce bölge ve festivalle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
MİDYAT’IN ACUR TURŞUSU LONDRA’DA SATILACAK
“Böyle bir festival hayaldi, yaptık. Bir gün Midyat’ın acur turşusu Londra’da satılacak. Vatandaş artık terör örgütünün baskılarına tolerans göstermiyor. Bu bölgede devletin ve bölgenin iş insanlarının desteğiyle gençler artık spor, sanat ve bilime yöneliyor.
Festival davetiyesini arkadaşlarımla beraber bir anı eşyası olarak saklanabilecek şekilde biz tasarladık. Arapça, Süryanice, İngilizce ve Kürtçe olan tahta bir kutunun içinde sunulan davetiyenin üzerinde dinlerin kutsal saydığı cami, haç ve tavus kuşu sembolleri var. Davetiye her yıl aynı şekilde hazırlanacak ve sadece tarihleri değiştirilecek.”
Ziyaret ettiğimiz Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ise “Bölgenin terör ve hendeklerle değil kültür, spor ve sanatla anılıp gelişmesini istiyoruz” dedi. Yaman, Süper Lig’e bölgeden çıkan ilk kadın hentbol takımının kurulduğunu, Türkiye’nin ilk profesyonel bisiklet parkurunun Artuklu Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde inşa edildiğini anlattı.
SANCAR’IN İZİNDEN GİDEN ÖĞRENCİLER
Daha önce bisiklet kullanmanın ayıp sayıldığı Mardin’de artık bisiklet yolları göze çarpıyor. Mardin’in bisiklet spor dalında iddialı hale gelmesinde en büyük desteği veren iş insanı Mehmet Samsa ile de konuştuk. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin bisiklet sporuna desteği nedeniyle 2018’de Fair Play Kariyer ödülüne layık görülen Samsa, en büyük hayalinin Mardin’de başlayıp, Bağdat ya da Şam’da biten bir bisiklet yarışını hayata geçirmek olduğunu söyledi. Samsa’nın kurduğu Spor Kulübü, yarışmalarda büyük başarı kazanırken, hedefleri ise bisiklette dünya şampiyonluğu.
Bisiklet şehri haline gelen Mardin, sporun yanı sıra gençlerin çalışmalarıyla da artık gündeme geliyor. Nobel ödüllü Mardinli Aziz Sancar’ın “Politika ile uğraşmayın, ilim ve bilim yapın” sözünü şiar edinen gençlerden Artuklu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Duygu Çamurtaş, 2018’de Artuklu İnovatif Gelişim Topluluğu’nu kurmuş. Gençlerin övgüye değer bu topluluğu birçok başarılı çalışmaya imza atıyor.
Aynı yıl Mardin’de yapılan İnovatif Gelişim Zirvesi ile Türkiye’nin önde gelen pek çok kuruluşunun CEO’larını halk ve öğrencilerle buluşturmayı başarmışlar.
MARDİN’DE İLK KEZ HACKATHON
Topluluk bu yıl 4-5 Ekim’de yapılacak zirveyi uluslararası boyutta planlıyor. Dicle Kalkınma Ajansı’nda organize edilen zirvede konferanslar, söyleşiler, paneller, tea talk etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile Mardin’de bir ilk olacak 24 saatlik Hackathon (bilgisayar programcılarının 3-5 kişilik gruplar halinde 1-2 gün boyunca çalışarak yeni bir proje geliştirdikleri yarışma) düzenlenecek.
Kasımiye Medresesi, bir gün boyunca TOBB Kadın Girişimcileri başta olmak üzere piyasadaki iş insanlarına, farklı illerden mühendislik öğrencilerine, bu alanda tahsili/uzmanlığı bulunan mentor’lere ve gönüllülere ev sahipliği yapacak. Ortaya ise Mardin’in her taşının hafızasını dünyaya tanıtacak bir mobil uygulama veya oyun çıkarılacak.
Destek bekliyorlar...