Komşunun ortak alandaki küfürlerini kaydetmek suç mu

KÜFREDEN komşunuzun ses kaydını ve görüntüsünü şikâyetçi olmak için çekmek suç mu, değil mi? Savcılıkta delil olur mu, olmaz mı? Yanıtı, suç olmaz. Delil olarak kullanıp savcılığa şikâyetçi olabilirsiniz. Önce okurum S.K.’nin mail’i ve sorusu:

“Komşumuz ortak alanda aşırı yüksek sesle bağırıyor. Kendi aile fertlerine hakaret ve küfrediyor. Çocuklarımız defalarca bağırma sesinden uyandı. Karşı komşum daha önce uygun bir üslup ile uyarmayı denedi ama çok sert bir tepki aldı. Durum devam edince site yönetimine konuyu ilettik. Site yönetimi sözlü olarak uyarıda bulunduktan sonra ortak alanda hoş olmayan tepkiler verdi. Konuyu polis veya zabıtaya taşıdığımız zaman elimizde kanıt olması için ortak alanlarda ses ve video kaydı yapmamız suç teşkil ediyor mu? Site yönetimi bu konuda başka neler yapabilir?”

Bu soruları emekli Yargıtay 18. Hukuk Dairesi üyesi avukat Mahmut Kamacı’ya sordum. Kamacı’nın yanıtları şöyle:

“Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesine göre, komşuların birbirlerine karşı rahatsız etmeme yükümlülüğü vardır. Küfreden, bağıran komşunuzu bağlı bulunduğunuz Cumhuriyet savcılığı veya karakola şikâyet edebilirsiniz. Site yönetimi de aynı şekilde bu kişiden şikâyetçi olabilir. Kural; izinsiz olarak bir kişinin ses ve görüntüsünün kayda alınması özel hayatın ihlali olur ve suç teşkil eder. Ancak, komşunuzun ana gayrimenkulün ortak alanlarında bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde küfrettiği, yüksek sesle bağırdığı hallerde başka bir şekilde ispat edecek durumda değilseniz, bu durumu kanıtlamak adına kayıt altına alarak delil olarak kullanabilirsiniz. Komşunuzu zabıtaya da şikâyet ederek idari para cezasına çarptırılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, bu cezalar caydırıcı değil. 2017 yılına göre gürültü yapmanın cezası 109 lira idari para cezası. Bu gürültünün sürekli tekrarı halinde ise ceza katlanıyor.”

SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YERLERİNİ BELİRLEYEBİLİR Mİ





- Site yönetimlerinin otopark belirleme yetkisi var mı, yok mu? Okurum S.S.’nin bu konudaki mail’i ve sorusu şu:

“Yaşadığım sitede, her daire sahibine ait bir adet otopark var. Boş bulan bulduğu yere park ediyor. Kimin, kaç araba park ettiği kontrol edilmiyor. Site yönetimine ‘her daireye belirli bir park yeri belirlensin’ şeklinde talepte bulunduğumuzda, daire tapularında spesifik park yeri tarif edilmediğinden bunun yapılamayacağını ifade ettiler. Bunun bir çözümü var mı?

- Mahmut Kamacı’nın bu konudaki soruya yanıtı ise şöyle:

“Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, park yerleri ortak kullanım alanlarındandır. Vaziyet planında düzenleme yoksa ortak kullanım alanlarının kullanım şekliyle ilgili karar alma yetkisi kat malikleri kuruluna aittir. Kat malikleri kurulu her bağımsız bölüme bir araç düşecek şekilde bir belirleme yapabilir. Her bağımsız bölüm için bir park yeri düşecek şekilde yer yoksa bu belirlemeyi kat malikleri kurulu yapamaz. Salt çoğunlukla karar alabilirler. Kat malikleri kurulu bu konuda düzenleme yapmak üzere yönetim kuruluna yetki de verebilir. Böyle bir yetki verilmemişse yönetim kurulunun bu hususta tek başına karar alma yetkisi yoktur.”