Kiracınız pilates stüdyosuysa

Kiracınız yoga ya da pilates stüdyosu... Gelen giden yüzünden gürültü var. Rahatsız oluyor musunuz? İşyerini tahliye davası açtırmak mümkün mü? İşyerine fazla sayıda kişinin gelmesi veya rahatsızlık verilmesi gibi sebeplere dayalı olarak binada oturan kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre dava açıp tahliye isteyebiliyorlar.
ÖNCE OKURUM A.K.’NİN SORUSU:
“Ben 2017 yılında komple konut olan üç daireli bir bina satın aldım. Satın aldığım binanın sahibi olan önceki malik bu binanın giriş katındaki 1 no’lu mesken niteliği taşıyan daireyi yoga ve pilates faaliyeti gösteren bir şirkete işyeri olarak kiraya vermiş. Bu şirketin faaliyeti nedeniyle bu daireye çok sayıda giriş-çıkış olmasından dolayı rahatsız olmaktayım. Konutun işyerine kiraya verilmesi nedeni ile tahliye davası açma hakkım var mıdır? Bu konuda beni aydınlatır mısınız?” Bu soruyu ve benzer soruları emekli hâkim ve avukat Mustafa Karadağ’a yönelttim. Bakın nasıl yanıtladı:
KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIKTAN DAVA
“Burada kira sözleşmesinin taraflarına bakmak gerekir. Eğer kiralayan mülk sahibi ise binayı satan alan kişi kiralayan yerine geçer. Ancak kira sözleşmesine göre aykırılık halinde tahliye davası açabilir. Bu davanın görülmesinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. İşyerine fazla kişinin girip çıkması veya rahatsızlık verilmesi gibi sebeplere dayalı olarak ise siz değil ancak diğer kat malikleri Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre dava açıp pilates ve yoga stüdyolarının tahliyesini isteyebilirler.”
BÜYÜK SİTELERDE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ
Aydın Söke’den e-posta gönderen okurum M.T. ise sitelerde doğalgaz dönüşümü oybirliği mi yoksa oyçokluğu şartına mı bağlı diye soruyor. M.T’nin sorusu şöyle:
“Biz Aydın/Söke’de 2 blok 69 daireli bir siteyiz. Halihazırda kömür kalorifer ile ısınmaktayız. Apartman girişine kadar doğalgaz geldi fakat hiçbir dairede doğalgaz yok. Site yönetimi 3 yıl önce oyçokluğu ile bireysel kombili doğalgaza geçiş kararı almış. Yalnız site sakinlerinden yalnızca 1 tanesi istemediği için yargıya başvurmuş ve yargı kararı ile bireysel doğalgaza geçilememiş. Hâlâ o daire sakini ikna edilememektedir. Sizin de yazdığınız yazıya istinaden toplantıda kanunun 42’nci maddesini okudum, ‘Oy çokluğu ile bireysel doğalgaza geçilebilir’ dedim. Yalnız yönetimin yaptığı araştırmaya göre avukatlar oybirliği şartı arandığını söylemişler. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim?”
Karadağ’ın bu soruya yanıtı ise bakın şöyle:
“Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Öncelikle sizin bakacağınız binanın inşaat alanı metrekaresidir. Eğer sitenizin toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri ise oybirliği şartı geçerlidir. Mahkeme kararından bahsettiğinize göre elbette ki bağlayıcı bir kararın olduğunu varsaymak gerekir. Sizin yapacağınız mahkeme kararını okumak ve ona göre bir çözüm yolu geliştirmektir.”
ORTAK ALANDA GÜRÜLTÜ VARSA
Okurum A.Y., sitede ortak alanda gürültü yapılmasından şikâyetçi. E-posta ve sorusu da şöyle: “Ankara’da yeni yapılan bir sitede daire aldım. Sitenin bahçesinde çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve yüzme havuzu var. Ama gürültü rahatsız edici. Gece 23.00’e kadar oyun oynamak, bağırmak, çağırmak serbestmiş. Yönetime ilettim şikâyetimi, ‘Bir tek siz şikâyetçisiniz’ dendi. Belediye zabıtasına şikâyet ettim, hiçbir şey yapamayacaklarını söyleyip savcılığa başvuru yapmam telkininde bulundular. Ne yapmak lazım?”
Avukat Karadağ, A.Y.’ye gürültünün önlenmesi için sulh hukuk hâkimliğine başvuru yolunu gösterdi ve şöyle dedi:
“Daire aldığınız sitenin yönetim planında ortak alanların ne şekilde kullanılacağı yazılıdır. Buna aykırı kullanım ve ortak alanda rahatsızlık verici derecede gürültü varsa, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre sulh hukuk hâkiminden kullanımın yönetim planına uygun şekilde yapılmasına dair bir karar almasını isteyebilirsiniz.”
Tüm okurlarımın Ramazan Bayramı kutlu olsun.
Kiracınız pilates stüdyosuysa
Kiracınız yoga ya da pilates stüdyosu... Gelen giden yüzünden gürültü var. Rahatsız oluyor musunuz? İşyerini tahliye davası açtırmak mümkün mü? İşyerine fazla sayıda kişinin gelmesi veya rahatsızlık verilmesi gibi sebeplere dayalı olarak binada oturan kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre dava açıp tahliye isteyebiliyorlar.
ÖNCE OKURUM A.K.’NİN SORUSU:
“Ben 2017 yılında komple konut olan üç daireli bir bina satın aldım. Satın aldığım binanın sahibi olan önceki malik bu binanın giriş katındaki 1 no’lu mesken niteliği taşıyan daireyi yoga ve pilates faaliyeti gösteren bir şirkete işyeri olarak kiraya vermiş. Bu şirketin faaliyeti nedeniyle bu daireye çok sayıda giriş-çıkış olmasından dolayı rahatsız olmaktayım. Konutun işyerine kiraya verilmesi nedeni ile tahliye davası açma hakkım var mıdır? Bu konuda beni aydınlatır mısınız?” Bu soruyu ve benzer soruları emekli hâkim ve avukat Mustafa Karadağ’a yönelttim. Bakın nasıl yanıtladı:
KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIKTAN DAVA
“Burada kira sözleşmesinin taraflarına bakmak gerekir. Eğer kiralayan mülk sahibi ise binayı satan alan kişi kiralayan yerine geçer. Ancak kira sözleşmesine göre aykırılık halinde tahliye davası açabilir. Bu davanın görülmesinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. İşyerine fazla kişinin girip çıkması veya rahatsızlık verilmesi gibi sebeplere dayalı olarak ise siz değil ancak diğer kat malikleri Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre dava açıp pilates ve yoga stüdyolarının tahliyesini isteyebilirler.”
BÜYÜK SİTELERDE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ
Aydın Söke’den e-posta gönderen okurum M.T. ise sitelerde doğalgaz dönüşümü oybirliği mi yoksa oyçokluğu şartına mı bağlı diye soruyor. M.T’nin sorusu şöyle:
“Biz Aydın/Söke’de 2 blok 69 daireli bir siteyiz. Halihazırda kömür kalorifer ile ısınmaktayız. Apartman girişine kadar doğalgaz geldi fakat hiçbir dairede doğalgaz yok. Site yönetimi 3 yıl önce oyçokluğu ile bireysel kombili doğalgaza geçiş kararı almış. Yalnız site sakinlerinden yalnızca 1 tanesi istemediği için yargıya başvurmuş ve yargı kararı ile bireysel doğalgaza geçilememiş. Hâlâ o daire sakini ikna edilememektedir. Sizin de yazdığınız yazıya istinaden toplantıda kanunun 42’nci maddesini okudum, ‘Oy çokluğu ile bireysel doğalgaza geçilebilir’ dedim. Yalnız yönetimin yaptığı araştırmaya göre avukatlar oybirliği şartı arandığını söylemişler. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim?”
Karadağ’ın bu soruya yanıtı ise bakın şöyle:
“Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Öncelikle sizin bakacağınız binanın inşaat alanı metrekaresidir. Eğer sitenizin toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri ise oybirliği şartı geçerlidir. Mahkeme kararından bahsettiğinize göre elbette ki bağlayıcı bir kararın olduğunu varsaymak gerekir. Sizin yapacağınız mahkeme kararını okumak ve ona göre bir çözüm yolu geliştirmektir.”
ORTAK ALANDA GÜRÜLTÜ VARSA
Okurum A.Y., sitede ortak alanda gürültü yapılmasından şikâyetçi. E-posta ve sorusu da şöyle: “Ankara’da yeni yapılan bir sitede daire aldım. Sitenin bahçesinde çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve yüzme havuzu var. Ama gürültü rahatsız edici. Gece 23.00’e kadar oyun oynamak, bağırmak, çağırmak serbestmiş. Yönetime ilettim şikâyetimi, ‘Bir tek siz şikâyetçisiniz’ dendi. Belediye zabıtasına şikâyet ettim, hiçbir şey yapamayacaklarını söyleyip savcılığa başvuru yapmam telkininde bulundular. Ne yapmak lazım?”
Avukat Karadağ, A.Y.’ye gürültünün önlenmesi için sulh hukuk hâkimliğine başvuru yolunu gösterdi ve şöyle dedi:
“Daire aldığınız sitenin yönetim planında ortak alanların ne şekilde kullanılacağı yazılıdır. Buna aykırı kullanım ve ortak alanda rahatsızlık verici derecede gürültü varsa, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre sulh hukuk hâkiminden kullanımın yönetim planına uygun şekilde yapılmasına dair bir karar almasını isteyebilirsiniz.”
Tüm okurlarımın Ramazan Bayramı kutlu olsun.