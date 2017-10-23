Kira zammı nasıl hesaplanacak?

Konutlarda kira artışı, bir önceki kira yılının Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde hesaplanacak.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 5 Aralık 2013 tarihli kararıyla, “Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır” denilerek, tartışma noktalandı. Artık ev sahipleri kiralık evlerinin zam oranında ÜFE değerini geçemiyor ve kira zamlarında ÜFE’nin son 12 aylık ortalaması baz alınıyor. TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE, 2017 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.24, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9.78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.28 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13.26 artış gösterdi. Böylece son 12 ayın üretici fiyat endeksi artış oranı yüzde 13.26 olarak gerçekleşti. Bu rakam, ev sahibi ve kiracılar için kira bedellerindeki artış oranının yasal üst sınırı olarak kabul ediliyor.

Örneğin mevcut kira bedeli olarak bin 500 TL ödeyen bir kiracının, eylülde belirtilen yüzde 13.26’lık ÜFE artış oranına göre, maksimum kira artışı 198.90 lira olabilecek. Yeni kirası zamla birlikte, bin 698.90 TL’ye yükselecek.

OKURUMA YANITIM: 13.26 ORANINDA ARTIŞ YAPILACAK

m Okurum T.K., “Ekim’de ev sahibi kira artışı yapacak. ‘Sözleşmede TEFE + TÜFE ortalaması oranında artış olur’ demekte. TÜİK verileri ışığında, ‘Sözleşmeye göre TEFE+TÜFE ortalaması 13.26+9.98/2=11.62 mi olacak ve bu mu dikkate alınacak? Yoksa Yargıtay 6. Hukuk Dairesi (E.727-K.11004-14.10.2014) kararındaki 12 aylık ortalama oranı 13.26 mı dikkate alınacak?” diye sormuş. Okurum T.K.’ya yanıtım; Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi gereği son 12 ayın Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 13.26 baz alınarak kira artışı yapılacak.

YÖNETİCİ GİRİŞ KAPISINI VERMEZSE

- T.K., e-postasında, “Oturduğumuz sitenin ana kapısı dışında bu kapıya simetrik küçük bir kapısı daha var. Bu kapıyı ilk taşındığımızda kullanıyorduk. Ancak, daha sonra bu küçük kapı yönetici tarafından kilitlendi ve kimseye anahtarı verilmedi. Bu kapının açılmasını ve yeniden kullanılmasını istiyoruz. Bu konuda sitede oturan kiracılar olarak ne yapabiliriz?” diye sormuş.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre genel giriş kapıları herkesin kullandığı yerlerden ve ortak alan. Kiracı olarak siz ve diğer sakinler yöneticinizden kapının anahtarını da açılmasını da talep edebilirsiniz. Eğer vermezse hâkim müdahalesini isteyip sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirsiniz.

AİDATI GECİKTİRMEYİN KATLAMALI FAİZİ VAR





- Okurum A.A. ise “16 Ekim 2017 tarihinde Hürriyet’te aidat gecikme cezası ile ilgili yazınızı okudum. Yüzde 5 aylık uygulanıyorken gün hesabı mı esas alınıyor? Geciken her aya uygulanan yüzde 5 bağımsız olarak mı, yoksa bir önceki ayın yüzde 5 cezalı oranı da hesaba takılarak mı hesap yapılıyor. Örneğin benim geciken 3 ay bir aidat borcum var. Aidat tutarı aylık 190 TL. Ne kadar ödemem gerekir?” diye sormuş. Kanun açık ve ödemede geciktirdiği günler için aylık yüzde 5 uygulaması gerekir. O da günlük yüzde 0.16 faize denk geliyor. Her ay için ayrı gecikme tazminatı hesaplanıyor. İlk ay için aidatın yüzde 5’i 9.5 TL gecikme tazminatı, ikinci ay aidatın yüzde 10’u 19 TL ve üçüncü ay için ise yüzde 15 28.5 TL gecikme tazminatı ödemeniz gerekir. Toplamda ödemeniz gereken tazminat miktarı 57 TL lira ve aidat bedelleri ile birlikte ödemeniz gereken bu miktar 627 TL olacak.