Karar alıp yaptırabilirsiniz

Apartman sakinlerinin kat malikleri kurulunda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları kararla, mimari proje de uygunsa binaya sonradan asansör yaptırılabilir.
Eski bir apartmanda oturuyorsanız, asansör yoksa sonradan yaptırılabilir mi?
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ‘Yenilik ve İlaveler’ başlıklı 42. maddesi çerçevesinde “Evet”, yaptırılabilir. Maddeye göre binadaki ‘ortak yerlerde’ apartman sakinlerinin tek başlarına değişiklik yapma olanağı yok. Ancak “ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveleri” yaptırmak mümkün. Bu ilave ve yenilikler için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile kat malikleri kurulunda karar alınması gerekiyor. Eğer apartmanınızda bu şekilde karar alırsanız sonradan asansör yaptırabilirsiniz.
BÖLÜM 1
ASANSÖR KARARI NASIL ALINIR?
İstanbul Barosu avukatlarından Gülbeyaz Karadeniz, sonradan asansör yaptırmak isteyen çok sayıda okurumun sorularına ışık tutacak şekilde sizden gelen soruları şöyle yanıtladı:
Okur A.H.Ö.: Apartmanımızın sakinlerinin çoğu yaşlı. Asansör yaptırmak istiyoruz. Bina 5 katlı, her katta 2 daire, toplam 10 daireden oluşmaktadır. Yapım için kat maliklerinin kaçta kaçının muvafakati gerekir ve masrafa katılmaktan hangi kat malikleri muaftır?
Avukat Karadeniz: Öncelikle binanın asansör yaptırılmasına uygun olması lazım. Proje değişikliği vs gerekebilir. Bina açısından sorun yok ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile bu karar alınabilir. 6 daire sahibinin muvafakati yeterli. Zorunlu ve faydalı bir ihtiyaç olduğu için masrafı bütün kat malikleri paylaşmalıdır.
BÖLÜM 2
ÜST KATTA ASANSÖR DAİRESİ VARSA
Okur N.G.: Dairemin üzerinde asansör dairesi var. Çıkan sesler beni çok rahatsız ediyor. Gürültü psikolojimi bozuyor. Site toplantısında asansör dairesine ses yalıtımı yapılmasını talep ettim, reddedildi. Bunun üzerine ses yalıtımını kendim yapmak istediğimi söyledim. Yönetici asansör dairesinin sitenin “ortak malı” olduğunu, bireysel işlem yapamayacağımı gerekçe göstererek talebimi reddetti. Ben bu durumda ne yapabilirim?
MAHKEME KARARIYLA YALITIM YAPTIRABİLİRSİNİZ
Avukat Karadeniz: Yönetimin bu ret kararına karşı 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde itiraz edilmelidir. Bu süre kaçırıldıysa, yeniden toplantı istenebilir ya da sulh hukuk mahkemesinde gürültünün önce tespiti, arkasından yine sulh hukuk mahkemesinden alınacak kararla yalıtım yaptırılabilir. Ancak gürültünün normalin üstünde, ciddi ve rahatsızlık verecek boyutta olması şart. Yalıtım masrafının da tüm maliklerden tahsili mümkündür.
BÖLÜM 3
BLOK YÖNETİMİ ESAS
Geçen haftaki yazımda, cam balkon yaptırırken hukuki bir sorunla karşılaşmama adına komşuların 4/5’inin “yazılı rızasının” alınmasının şart olduğunu yazmıştım. Okurum M.U. sitede oturanlar yönünden bu rızanın nasıl alınması gerektiğine ilişkin şu soruyu sormuş:
“15 Nisan tarihli cam balkon yazınızı okudum. Sitelerde bahsettiğiniz kat maliklerinin 4/5’inin rızası sadece oturulan binadakiler (blok) ile sağlanabilir mi? Yoksa sitenin bütünlüğü düşünüldüğünde tüm site sakinlerinin 4/5 oranında rızası mı alınmalıdır?”
Avukat Karadeniz’in bu konudaki yanıtı da bakın şöyle: “Toplu yapılarda blok yönetimi esastır. 4/5 çoğunlukta sadece o bloktakilerin oranıdır. Cam balkon tadilatı için oturduğunuz bloktaki komşularınızın 4/5’inin rızası yeterli olur.”
Karar alıp yaptırabilirsiniz
Apartman sakinlerinin kat malikleri kurulunda sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alacakları kararla, mimari proje de uygunsa binaya sonradan asansör yaptırılabilir.
Eski bir apartmanda oturuyorsanız, asansör yoksa sonradan yaptırılabilir mi?
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ‘Yenilik ve İlaveler’ başlıklı 42. maddesi çerçevesinde “Evet”, yaptırılabilir. Maddeye göre binadaki ‘ortak yerlerde’ apartman sakinlerinin tek başlarına değişiklik yapma olanağı yok. Ancak “ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveleri” yaptırmak mümkün. Bu ilave ve yenilikler için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile kat malikleri kurulunda karar alınması gerekiyor. Eğer apartmanınızda bu şekilde karar alırsanız sonradan asansör yaptırabilirsiniz.
BÖLÜM 1
ASANSÖR KARARI NASIL ALINIR?
İstanbul Barosu avukatlarından Gülbeyaz Karadeniz, sonradan asansör yaptırmak isteyen çok sayıda okurumun sorularına ışık tutacak şekilde sizden gelen soruları şöyle yanıtladı:
Okur A.H.Ö.: Apartmanımızın sakinlerinin çoğu yaşlı. Asansör yaptırmak istiyoruz. Bina 5 katlı, her katta 2 daire, toplam 10 daireden oluşmaktadır. Yapım için kat maliklerinin kaçta kaçının muvafakati gerekir ve masrafa katılmaktan hangi kat malikleri muaftır?
Avukat Karadeniz: Öncelikle binanın asansör yaptırılmasına uygun olması lazım. Proje değişikliği vs gerekebilir. Bina açısından sorun yok ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile bu karar alınabilir. 6 daire sahibinin muvafakati yeterli. Zorunlu ve faydalı bir ihtiyaç olduğu için masrafı bütün kat malikleri paylaşmalıdır.
BÖLÜM 2
ÜST KATTA ASANSÖR DAİRESİ VARSA
Okur N.G.: Dairemin üzerinde asansör dairesi var. Çıkan sesler beni çok rahatsız ediyor. Gürültü psikolojimi bozuyor. Site toplantısında asansör dairesine ses yalıtımı yapılmasını talep ettim, reddedildi. Bunun üzerine ses yalıtımını kendim yapmak istediğimi söyledim. Yönetici asansör dairesinin sitenin “ortak malı” olduğunu, bireysel işlem yapamayacağımı gerekçe göstererek talebimi reddetti. Ben bu durumda ne yapabilirim?
MAHKEME KARARIYLA YALITIM YAPTIRABİLİRSİNİZ
Avukat Karadeniz: Yönetimin bu ret kararına karşı 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde itiraz edilmelidir. Bu süre kaçırıldıysa, yeniden toplantı istenebilir ya da sulh hukuk mahkemesinde gürültünün önce tespiti, arkasından yine sulh hukuk mahkemesinden alınacak kararla yalıtım yaptırılabilir. Ancak gürültünün normalin üstünde, ciddi ve rahatsızlık verecek boyutta olması şart. Yalıtım masrafının da tüm maliklerden tahsili mümkündür.
BÖLÜM 3
BLOK YÖNETİMİ ESAS
Geçen haftaki yazımda, cam balkon yaptırırken hukuki bir sorunla karşılaşmama adına komşuların 4/5’inin “yazılı rızasının” alınmasının şart olduğunu yazmıştım. Okurum M.U. sitede oturanlar yönünden bu rızanın nasıl alınması gerektiğine ilişkin şu soruyu sormuş:
“15 Nisan tarihli cam balkon yazınızı okudum. Sitelerde bahsettiğiniz kat maliklerinin 4/5’inin rızası sadece oturulan binadakiler (blok) ile sağlanabilir mi? Yoksa sitenin bütünlüğü düşünüldüğünde tüm site sakinlerinin 4/5 oranında rızası mı alınmalıdır?”
Avukat Karadeniz’in bu konudaki yanıtı da bakın şöyle: “Toplu yapılarda blok yönetimi esastır. 4/5 çoğunlukta sadece o bloktakilerin oranıdır. Cam balkon tadilatı için oturduğunuz bloktaki komşularınızın 4/5’inin rızası yeterli olur.”