Hayvanların sesi olun

Önce Ankara Batıkent’ten okurum G.M.’nin e-postası:
“Doberman cinsi bir köpeğim var. İleri derecede eğitimli ve uysal bir köpek. Biz köpeğim ile oynarken parkın karşısında oturan bir şahıs evinden çıkıp parka geldi ve nedensiz bir şekilde bize saldırdı. Köpeğimi alıp oradan gitmemi, yoksa köpeğimi de beni de öldüreceğini ağza alınacak küfürler eşliğinde söyledi. Ben köpeğin saldırgan olmadığını, asla kimseye zarar vermeyeceğini ve hatta şu an kendisine tepki dahi vermediğini söyledim. Ama bu şahıs ‘Defol git yoksa köpeğini de seni de keserim’ diyerek evinden bıçak alıp geldi. Orada bulunan birkaç kişi engel olmasa bizi öldürecekti. Ben bu şahıstan şikâyetçi oldum ama siz de biliyorsunuz ki bu tarz durumlar hem cezasız kalıyor hem haklı olan değil güçlü ve arkası olan kazanıyor. Ben ne yapmalıyım?”
GÖZLER 1 EKİM’DE MECLİS’TE
Okurum birçok hayvanseverin yaşadığı önemli bir soruna vurgu yapıyor. Bir yanda sahipli, eğitimli ve zararsız olmalarına rağmen saldırıya uğrayan hatta öldürülen bu cins köpekler; diğer yanda kontrolsüz çoğalan, sürü halinde gezen sokak köpeklerinden korkan ve saldırıya uğrayan insanlar. Bu sorunun çözüm adresi de Meclis. Hayvanlara “mal” değil “can” statüsü veren, işkence ve tecavüzü sahipli-sahipsiz ayrımı olmaksızın hapisle cezalandıran Adalet Bakanlığı tasarısı 1 Ekim’de Meclis açılınca görüşülecek. Tüm hayvanseverler bu tasarıya sahip çıkmalı. Hayvanların sesi olup bu tasarıyı desteklemeli. Bu sorunlar artık yasal zeminde yapısal tedbirlerle çözümlenmeli. En adil ve en insanca şekilde... Unutmayalım, bu dünya sadece insanların değil.
HAKARETİN NİTELİKLİ HALİ
Okurum M.G. şikâyetçi olarak hukuken yapılması gerekeni yapmış. Ankara Barosu avukatlarından Merve Türkmen Kaplan’la konuştum. Kaplan, benzer şekilde saldırıya uğrayan okurlarıma da ışık tutacak şekilde şu değerlendirmeleri yaptı:
“Failin mağdura küfürler etmesi ve bunu parkta, aleni bir şekilde yapmış olması TCK Madde 125/4 uyarınca, hakaret suçunun nitelikli halini oluşturur. Failin mağduru öldüreceğini beyan etmesi halinde tehdit suçunun koşulları oluşmuştur ve bu sebeple, fail TCK Madde 106 uyarınca cezalandırılır. Fail, tehdit suçunun yanı sıra bu suçu işlerken bıçak kullanmak suretiyle eylemlerine devam etmiştir. Fail, çevredeki insanlar engel olmasa yaralama, hatta öldürmeye teşebbüs edecektir. Bu sebeple, failin TCK Madde 35 gereği somut olayın niteliğine göre, kasten öldürmeye teşebbüs veya kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından yargılanması gerekmektedir.
SAVCILIK DEĞERLENDİRİR
Şikâyetçi suç duyurusunda bulunduktan sonra yapılacak soruşturma ile savcılık makamı delil değerlendirmesi yaparak failin işlediği suçların konusunu ve niteliğini belirleyecektir. Savcılık, şikâyete konu olan suç üzerinde resen araştırma yapmakla yükümlüdür. Bu sebeple, lehe ve aleyhe olan tüm deliller toplanır. Eğer failin tutuklanmasını gerektirecek bir durum tespit edilirse, ilgili Sulh Ceza Hâkimliği fail hakkında tutuklama kararı verebilecektir.”
Hayvanların sesi olun
Önce Ankara Batıkent’ten okurum G.M.’nin e-postası:
“Doberman cinsi bir köpeğim var. İleri derecede eğitimli ve uysal bir köpek. Biz köpeğim ile oynarken parkın karşısında oturan bir şahıs evinden çıkıp parka geldi ve nedensiz bir şekilde bize saldırdı. Köpeğimi alıp oradan gitmemi, yoksa köpeğimi de beni de öldüreceğini ağza alınacak küfürler eşliğinde söyledi. Ben köpeğin saldırgan olmadığını, asla kimseye zarar vermeyeceğini ve hatta şu an kendisine tepki dahi vermediğini söyledim. Ama bu şahıs ‘Defol git yoksa köpeğini de seni de keserim’ diyerek evinden bıçak alıp geldi. Orada bulunan birkaç kişi engel olmasa bizi öldürecekti. Ben bu şahıstan şikâyetçi oldum ama siz de biliyorsunuz ki bu tarz durumlar hem cezasız kalıyor hem haklı olan değil güçlü ve arkası olan kazanıyor. Ben ne yapmalıyım?”
GÖZLER 1 EKİM’DE MECLİS’TE
Okurum birçok hayvanseverin yaşadığı önemli bir soruna vurgu yapıyor. Bir yanda sahipli, eğitimli ve zararsız olmalarına rağmen saldırıya uğrayan hatta öldürülen bu cins köpekler; diğer yanda kontrolsüz çoğalan, sürü halinde gezen sokak köpeklerinden korkan ve saldırıya uğrayan insanlar. Bu sorunun çözüm adresi de Meclis. Hayvanlara “mal” değil “can” statüsü veren, işkence ve tecavüzü sahipli-sahipsiz ayrımı olmaksızın hapisle cezalandıran Adalet Bakanlığı tasarısı 1 Ekim’de Meclis açılınca görüşülecek. Tüm hayvanseverler bu tasarıya sahip çıkmalı. Hayvanların sesi olup bu tasarıyı desteklemeli. Bu sorunlar artık yasal zeminde yapısal tedbirlerle çözümlenmeli. En adil ve en insanca şekilde... Unutmayalım, bu dünya sadece insanların değil.
HAKARETİN NİTELİKLİ HALİ
Okurum M.G. şikâyetçi olarak hukuken yapılması gerekeni yapmış. Ankara Barosu avukatlarından Merve Türkmen Kaplan’la konuştum. Kaplan, benzer şekilde saldırıya uğrayan okurlarıma da ışık tutacak şekilde şu değerlendirmeleri yaptı:
“Failin mağdura küfürler etmesi ve bunu parkta, aleni bir şekilde yapmış olması TCK Madde 125/4 uyarınca, hakaret suçunun nitelikli halini oluşturur. Failin mağduru öldüreceğini beyan etmesi halinde tehdit suçunun koşulları oluşmuştur ve bu sebeple, fail TCK Madde 106 uyarınca cezalandırılır. Fail, tehdit suçunun yanı sıra bu suçu işlerken bıçak kullanmak suretiyle eylemlerine devam etmiştir. Fail, çevredeki insanlar engel olmasa yaralama, hatta öldürmeye teşebbüs edecektir. Bu sebeple, failin TCK Madde 35 gereği somut olayın niteliğine göre, kasten öldürmeye teşebbüs veya kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından yargılanması gerekmektedir.
SAVCILIK DEĞERLENDİRİR
Şikâyetçi suç duyurusunda bulunduktan sonra yapılacak soruşturma ile savcılık makamı delil değerlendirmesi yaparak failin işlediği suçların konusunu ve niteliğini belirleyecektir. Savcılık, şikâyete konu olan suç üzerinde resen araştırma yapmakla yükümlüdür. Bu sebeple, lehe ve aleyhe olan tüm deliller toplanır. Eğer failin tutuklanmasını gerektirecek bir durum tespit edilirse, ilgili Sulh Ceza Hâkimliği fail hakkında tutuklama kararı verebilecektir.”