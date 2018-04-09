Gürültücü komşu hukuku

Küfürlü konuşarak annemi tehdit ediyor. Merdivende karşılaştığında omuz atıyor. Diğer komşular görmezden geliyor. Annemin, babam ve benden başka şahidi yok. Bu durumda nasıl dava açabiliriz?” diye sormuş.

APARTMANDA GÜRÜLTÜ YASAK

Komşu gürültüsüne dönük çok sayıda soru geldiği için önce hukuki durumu bir kez daha anımsatmakta yarar var. Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre komşuların birbirlerini karşılıklı olarak rahatsız etmeme yükümlülükleri bulunuyor.

Apartmanlarda, “çekilmez hal” alacak şekilde belirlenen sınırın üzerinde ve tatil günlerinde gürültü yasak. Aynı şekilde yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon seyretmek, telefonla konuşmak da yasak. Komşuyu rahatsız etmemek kanuni bir yükümlülük özetle. KMK’nın 18. maddesindeki ‘genel kuralı’ anımsatmak istiyorum: “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

ŞİKÂYET EDİN

Gürültücü komşulara karşı başvurulacak en kısa yol zabıtaya ve karakola şikâyetçi olup idari para cezası kesilmesini sağlamak. 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarifeye göre apartmanlar için gürültü cezası 1450 liraya yükseltildi. Şikâyetiniz üzerine, gürültü yapan komşunuza Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine göre 124, Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin 2018 tebliğine göre ise 1450 lira idari para cezası kesilebilir. 2018 yılında işyerleri ve atölyeler için gürültü cezasının 9 bin 719 liraya, eğlence yerleri içinse 29 bin 173 liraya yükseltildiğini de anımsatalım.

DAVA AÇIN

Komşunuz idari para cezasına rağmen gürültü yapmayı sürdürürse sulh hukuk mahkemesinde bizzat veya avukatınız kanalıyla davacı olun. “Çekilmez hal” aldığı tespitiyle bu gürültüyü hâkime tedbiren yasaklatabilirsiniz.

Küfür ve tehdit ise ayrı bir suç. Bu konuda da bizzat ya da avukatınız aracılığıyla ilgili cumhuriyet savcılığına tehdit ve hakaretten şikâyetçi olabilirsiniz. Güvenlik kamerası görüntüsü, kamera kaydı gibi başka kanıtlarınız varsa sizin ve babanızın tanıklığınızın yanı sıra delil listenize ekleyin.

SON ÇARE: DAİREYİ DİĞER KOMŞULARIN SATIN ALMASI

Apartman kurallarına uymayan kötü ve gürültücü komşudan kaynaklı “çekilmezlik hali” süreklilik kazanır ve verilen cezalar da çözmeye yetmezse başka ne yapılabilir? Bu konuda KMK’nın 25. maddesinde özel bir son çare düzenlemesi var. Birleşip hâkim kararıyla gürültücü komşunuzun o dairesini satın alabilirsiniz. Hâkim davalı ‘gürültücü çekilmez komşunuzun’ dairesinin mülkiyetinin, davayı açan diğer komşularına arsa payları oranında bedelini ödemek şartıyla devredilmesine karar verebilir.

APARTMANDA GÜRÜLTÜ CEZASI 1450 TL

Üst komşunuz gürültücüyse, küfür ediyor ve omuz atıyorsa ne yapacaksınız? 2018 yılı için apartmanda gürültü cezası 1450 liraya yükseltildi. Komşunuz idari para cezasına rağmen gürültü yapmayı sürdürürse sulh hukuk mahkemesinde davacı olun. “Çekilmez hal” aldığı tespitiyle bu gürültüyü hâkime tedbiren yasaklatabilirsiniz. Küfür ve tehdit ise ayrı bir suç ve savcılığa şikâyette bulunun.