Gürültü hukuku

“Bu sene üst katımıza bir aile taşındı. Küçük çocukları akşam başlayıp gece 01.00 sularına kadar sürekli koşuyor ve bağırıyor. Ses yalıtımı kötü olduğu için huzurumuz kalmadı. Kendileriyle konuştuk, özür dilediler. Ancak değişiklik olmadı. Muhtemelen çocuğu gündüz geç saatlere kadar uyutuyorlar. Bu durum bizim uykumuzu etkiliyor. Ben de kiracı olduğum için adım atmak konusunda emin değilim. Bu sorunun çözümünün yasal bir dayanağı var mı?”

Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) göre apartmanda, huzur bozup uyku kaçıracak kadar “çekilmez hal” alan gürültü yasak. “Komşuyu rahatsız etmemek” yasal bir yükümlülük. Kiracı ve ev sahibi fark etmiyor ve aynı yasal yükümlülüklere tabiler. KMK’nın 18. maddesindeki “genel kural” şöyle:

“Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.”

BİR KEZ DAHA UYARIN

Yasal durum bu. Benim önerim, “komşuluk hukuku” çerçevesinde üst kat komşunuzu bir kez daha kesin bir dille uyarın. Ev sahibinize de durumu bildirin ve apartman yöneticinize başvurun. Apartman yönetim planını isteyip inceleyin. Kat Malikleri Kurulu’nca önceden bu tip davranışları yasaklayıp yaptırıma bağlayan bir karar alınmış olabilir. Bu kararın girişe asılmasını ve “hassasiyet” gösterilmesi için tüm kat maliklerine gönderilmesini sağlayın.

Bu kadar uyarıya rağmen üst kat komşunuz gürültüye devam ederse, belediye zabıtasına şikâyet ederek, idari para cezası kesilmesini sağlayın. Apartmanlarda Gürültü Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu’nun 36’ncı maddesi çerçevesinde bu yıl için gürültü cezası 124 lira. Özeti hiç caydırıcı değil.

Komşunuz cezaya rağmen aynı şekilde davranırsa son çare mahkemeye gitmek. Bulunduğunuz yer sulh hukuk mahkemesine başvurup komşunuzun gürültü yapmasını yasaklatabilirsiniz. Mahkeme, desibel ölçümü de yaptırarak, bu konuda tedbir kararı verebilir. Komşunuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği değerlerin üzerinde gürültü yapıyorsa hâkim yasaklar, aksi halde tedbir talebiniz reddedilir.

Basit apartman kurallarına uymamak hukuki olmaktan çok ortak yaşam kültürünün yerleşmemesinden kaynaklı bir sorun. Keşke, “komşuluk hukuku” ile çözülebilse ve mahkemeye gitmesek.

OKURUN HUKUKU

ikinci soru okurum A.S.’den. A.S., “12 işyerinin bulunduğu bir binada müstakil tapulu bir işyerim var. Ayrıca 12 işyerinin ortak sahip olduğu bir depomuz var. Yönetici kimseden izin almadan depoyu kiraya verdi. Kirasını dilediği gibi kullanıyor. Buna karşı ne yapabilirim?” diye soruyor. Yanıtım şöyle: “Deponun ortak alan niteliğinde olduğu anlaşılıyor. Ortak alanlarla ilgili (depo) yönetici kat malikleri kurulu tarafından bir karar alınmadan tek başına tasarrufta bulunamaz, kiraya veremez. Birisine tahsis edemez veya başka bir amaçla kullanamaz. Karar olmadığı halde kiraya verip kira parası aldıysa; her kat maliki arsa payı oranında alınan kira parasından pay isteyebilir. Yönetici aldığı kira parasını ortak giderler için sarfetmiş ise bağımsız bölüm malikleri kiradan pay isteyemez. Ancak bu şekliyle kullanım yani kiraya verme kat malikleri kurulu kararına dayanmadığından, bağımsız bölüm maliklerinden birisinin açacağı dava ile kiracı da tahliye ettirilebilir.”

Kiracı, uyutmayan komşusuna karşı ne yapabilir?

Kiracı, uyutmayan komşusuna karşı ne yapabilir?Komşu gürültüsünden uyumak bile mümkün değilse kiracı olarak hukuken ne yapabilirsiniz? Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartmanda “çekilmez hal” alacak şekilde gürültü yasak ve cezası var. Kiracı ve ev sahipleri bu konuda aynı yasal yükümlülüklere tabi. Hatta, sulh hukuk mahkemesine gidip komşunuzun gürültü yapmasını yasaklatabilirsiniz.