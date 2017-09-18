GÜNEŞ Sezai Akmen, Türkiye’nin ilk Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati tarafından Güneş ismi verilen, Atatürk dönemi milletvekili Halit Bayrak’ın da yeğeni ve Ankara’nın ilk çocuk doktorlarından merhum Dr Mehmet Fazıl Akmen’in eşiydi.

Adı gibi Güneş’ti. Adlarını bile bilmediği hiç tanışmadığı bini aşkın tıp fakültesi öğrencisine, zamansız kaybettiği doktor eşinin anısına burs verdi. Onların Güneş’leri oldu. 2 Haziran’da aramızdan ayrıldı. Çağdaş, Atatürkçü, örnek bir Türk kadınıydı. Türkiye’den sonra adı çok sevdiği Kıbrıs’ta yaşayacak. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 7 Eylül-3 Ekim arasında düzenlediği bu yıl 15’incisi yapılan Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde adına özel bir ödül kızı tarafından konuldu. İlk ödül önümüzdeki yıl festivalde Kıbrıs’lı bir tiyatro sanatçısı, tiyatro grubu ya da sanatı destekleyen bir kuruma verilecek.

Güneş Sezai Akmen, sivil toplum kuruluşlarının en önemli ve en büyük Altın Fiyonk Madalyası’na da sahipti. STK duayeniydi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya festivali ve bu özel ödülü sordum. Harmancı, konulan özel ödülün sanat adına çok anlamlı olduğunu belirterek, Türkiye’den festivale daha çok ilgi ve destek beklediklerini vurguladı.

Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber ise ilk kez bu yıl Lefkoşa Belediyesi’nin festivalin ana sponsorluğunu üstlendiğini, ödenekli tiyatroların festivale daha fazla katılımını sağlamak istediklerini söyledi. Karabiber, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak Türkiye’deki festivallere davet edilmeyi beklediklerini küçük bir not alarak iletti. Annesinin adını yaşatmak için bir de Atatürk konulu kompozisyon yarışması düzenleyeceğini belirten Doç Dr Füsun Akmen Balkaya festival ve ödülle ilgili bakın ne dedi:

“Annem Girne ve burada yasayan öğrencilerimi çok özel severdi. Bu nedenle ödül konusunda ilk aklıma gelen yer Kıbrıs ve bu festival olmuştur. ‘Güneş Sezai Akmen Sanata Destek Ödülü’ için 2018’de Kıbrıs 16. Tiyatro Festivali’nde buluşmak dileğim böylece oluşmuştur.”

BEDELLİ ASKERLİK

Sosyal medyada yankı bulan “Bedelli askerlik istiyoruz” mail’leri posta kutumu doldurdu. Desteklesem de desteklemesem de sesleri olmamı istemişler. Bu mail’lerden ortak talepleri yansıtan F.S.’ninki özetle şöyle:

“Bedelli askerlik yasası bekleyen yüzbinlerce insandan sadece biriyim. Yazılım uzmanıyım. Ailenin yükü omuzlarımda. İki kardeşimin eğitimi yarıda kalmasın diye çalışmaya devam etmek zorundayım. Bakaya kalan arkadaşlarımız için durum daha da kötü. Milli Savunma Bakanlığı’nca işyerlerine tebligat gönderiliyor ve atılıyorlar. 5-6 milyonu bulmuş işsizlerin arasına ekleniyorlar. Şu an 600-700 bin arası bakaya var. Bilgisayar mühendisi bir tanıdığım işten atıldı. Sokakta çiğköfte satıyor. Bizler vatan haini değiliz. Sicilimiz temiz.”

Beklenen açıklama geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan “Şu anda gündemimizde yok” diyerek bu tartışmayı noktaladı.