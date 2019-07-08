Evli sevgiliniz terk ettiyse

Evli sevgiliniz terk etti. Dava açabilir misiniz? WhatsApp yazışmalarını intikam amaçlı karısına gönderirseniz hukuken sorumlu olur musunuz? Bu yüzden karısı size dava açabilir mi? Boşanma ve aile hukuku davaları avukatı emekli aile hâkimi ve Yargıtay üyesi Mustafa Ateş, bir okurumun sorusu üzerine yanıtladı ve uyardı: Eğer evli olduğunu bile bile birisiyle sevgili olduysanız, hukuken hiçbir hakkınız olmaz. Dava da açamazsınız.
HİKÂYE KLASİK.
27 yaşındaki kadın okurumun adı da anlattıkları da bende saklı. Aynı işyerinde çalışan evli ve çocuklu 50’li yaşlarında bir adam ve bekâr bir kadının gönül ilişkisi. Bir süre birlikte oluyorlar. Adam sonra açıklama bile yapmaya gerek görmeden çekip gidiyor. Başka bir aşka yelken açıyor. Aldatılıp kandırıldığını düşünen okurum da evli sevgilisinden intikam almak istiyor. İşte soruları:
1- Bana bir sürü söz verdi. Hiçbirini tutmadı. Maddi-manevi üzüntü duyduğum, yıprandığım için tazminat davası açabilir miyim?
2- Hiçbir şey olmamış gibi yaşamasına katlanamıyorum. İntikam almak istiyorum. WhatsApp yazışmaları her şeyi ortaya koyuyor. Bu yazışmaların altına adımı ve telefonumu da yazarak, karısına postalamayı düşünüyorum. Bu hukuki bir sorun yaratır mı?
3- İnternette evli erkeklerle ilişki kuran kadınların tazminat ödemek zorunda kaldığı şeklinde haberler var. Karısı da bu yüzden bana bir dava açabilir mi?
HUKUKEN HİÇBİR HAKKINIZ OLMAZ
Boşanma ve aile hukuku davaları avukatı emekli aile mahkemesi hâkimi ve Yargıtay üyesi Mustafa Ateş, okurumun sorusunu yanıtladı ve uyardı: Eğer evli olduğunu bile bile birisiyle sevgili olduysanız, hukuken hiçbir hakkınız olmaz. Dava da açamazsınız. Ateş, bakın ne dedi:
“Türk Medeni Kanunu’nun 185’inci maddesine göre, ‘Evlenmeyle eşler arasındaki evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar’ biçimindeki düzenleme gereğince, evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği yasaktır. Diğer eşin, yani karısının sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğindedir. Ahlaka aykırı bir ilişkiyi hukuk da korumaz. Evli bir erkekle, evli olduğunu bile bile birlikte olan bir kadın da ona dava açıp verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle maddi-manevi tazminat isteyemez. Şu ana kadar mahkemelerce böyle bir sebeple tazminata hükmedildiğini hatırlamıyorum.
BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN
Bu yazışmalar yüzünden karısı, kocasıyla birlikte olduğunuz ve aldatıldığı gerekçesiyle sizden tazminat isteyemez. Ancak bu ilişkiyi kanıtlayamazsanız, hem sevgiliniz hem de eşi kişilik haklarına saldırı olduğu için sizden manevi tazminat talep edebilirler. Bu yüzden sevgilinizle olan ilişkilerinize, ilişkin elinizdeki WhatsApp kayıtlarını gönderirken bir kez daha düşünün derim.
ÖTEKİ KADIN TAZMİNATI KALKTI
Bu tip bir aldatma halinde tazminat hükümlüsü Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun içtihatı birleştirme kararı gereği artık kocasıdır. Geçen yıl Kurul, ‘Evlilik birliği devam ederken, eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye (sevgili/öteki kadın) karşı diğer eş manevi tazminat isteyemez’ kararı verdi. Çünkü, sadakat yükümlülüğü eşler arasındadır. Üçüncü kişinin müteselsil sorumluluğunu öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Kadın, bu yazışmaları aldatıldığı gerekçesiyle boşanma davasında delil olarak gösterebilir. Sizinle kendisini aldattığı için kocasına boşanma davası açıp sadakatsizliği yüzünden de tazminat talep edebilir.
EVLİ OLDUĞUNU SİZDEN SAKLARSA
Önemli bir nokta ise evliliği saklayarak nişanlanmaktır. Bir kadın evli olduğunu bilmeden biriyle nişanlanmış ve daha sonra nişanlısının gerçekte evli olduğunu öğrenmişse, bu sebeple nişanı bozarak nişanlısına karşı, nişanının bozulması sebebiyle manevi tazminat ve varsa maddi zararlarının karşılanması için dava açabilir. Ancak evli olduğunu bilerek bir erkekle nişanlanan kadın, daha sonra nişanlısının evli olduğunu ileri sürüp nişanı bozsa bile kanaatimce manevi tazminat isteyemez”
Son not. TMK’ya göre boşanma kararı kesinleştiği ana kadar karı-koca eşler birbirlerine sadakatle yükümlü. Ve aslında “basit bir çapkınlık” diyerek evliliklerine ihanet eden, en “ucuz” şekilde eşlerini aldatanlara beklemedikleri ağır bir fatura çıkabilir.
O kadın ya da o adam intikam almaya kalkar ve hiç kaybetmek istemediğiniz eşinizden de olabilirsiniz.
Evli sevgiliniz terk ettiyse
Evli sevgiliniz terk etti. Dava açabilir misiniz? WhatsApp yazışmalarını intikam amaçlı karısına gönderirseniz hukuken sorumlu olur musunuz? Bu yüzden karısı size dava açabilir mi? Boşanma ve aile hukuku davaları avukatı emekli aile hâkimi ve Yargıtay üyesi Mustafa Ateş, bir okurumun sorusu üzerine yanıtladı ve uyardı: Eğer evli olduğunu bile bile birisiyle sevgili olduysanız, hukuken hiçbir hakkınız olmaz. Dava da açamazsınız.
HİKÂYE KLASİK.
27 yaşındaki kadın okurumun adı da anlattıkları da bende saklı. Aynı işyerinde çalışan evli ve çocuklu 50’li yaşlarında bir adam ve bekâr bir kadının gönül ilişkisi. Bir süre birlikte oluyorlar. Adam sonra açıklama bile yapmaya gerek görmeden çekip gidiyor. Başka bir aşka yelken açıyor. Aldatılıp kandırıldığını düşünen okurum da evli sevgilisinden intikam almak istiyor. İşte soruları:
1- Bana bir sürü söz verdi. Hiçbirini tutmadı. Maddi-manevi üzüntü duyduğum, yıprandığım için tazminat davası açabilir miyim?
2- Hiçbir şey olmamış gibi yaşamasına katlanamıyorum. İntikam almak istiyorum. WhatsApp yazışmaları her şeyi ortaya koyuyor. Bu yazışmaların altına adımı ve telefonumu da yazarak, karısına postalamayı düşünüyorum. Bu hukuki bir sorun yaratır mı?
3- İnternette evli erkeklerle ilişki kuran kadınların tazminat ödemek zorunda kaldığı şeklinde haberler var. Karısı da bu yüzden bana bir dava açabilir mi?
HUKUKEN HİÇBİR HAKKINIZ OLMAZ
Boşanma ve aile hukuku davaları avukatı emekli aile mahkemesi hâkimi ve Yargıtay üyesi Mustafa Ateş, okurumun sorusunu yanıtladı ve uyardı: Eğer evli olduğunu bile bile birisiyle sevgili olduysanız, hukuken hiçbir hakkınız olmaz. Dava da açamazsınız. Ateş, bakın ne dedi:
“Türk Medeni Kanunu’nun 185’inci maddesine göre, ‘Evlenmeyle eşler arasındaki evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar’ biçimindeki düzenleme gereğince, evli bir kimsenin evlilik dışı birlikteliği yasaktır. Diğer eşin, yani karısının sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliğindedir. Ahlaka aykırı bir ilişkiyi hukuk da korumaz. Evli bir erkekle, evli olduğunu bile bile birlikte olan bir kadın da ona dava açıp verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle maddi-manevi tazminat isteyemez. Şu ana kadar mahkemelerce böyle bir sebeple tazminata hükmedildiğini hatırlamıyorum.
BİR KEZ DAHA DÜŞÜNÜN
Bu yazışmalar yüzünden karısı, kocasıyla birlikte olduğunuz ve aldatıldığı gerekçesiyle sizden tazminat isteyemez. Ancak bu ilişkiyi kanıtlayamazsanız, hem sevgiliniz hem de eşi kişilik haklarına saldırı olduğu için sizden manevi tazminat talep edebilirler. Bu yüzden sevgilinizle olan ilişkilerinize, ilişkin elinizdeki WhatsApp kayıtlarını gönderirken bir kez daha düşünün derim.
ÖTEKİ KADIN TAZMİNATI KALKTI
Bu tip bir aldatma halinde tazminat hükümlüsü Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun içtihatı birleştirme kararı gereği artık kocasıdır. Geçen yıl Kurul, ‘Evlilik birliği devam ederken, eşlerden biri ile evli olduğunu bilerek birlikte olan üçüncü kişiye (sevgili/öteki kadın) karşı diğer eş manevi tazminat isteyemez’ kararı verdi. Çünkü, sadakat yükümlülüğü eşler arasındadır. Üçüncü kişinin müteselsil sorumluluğunu öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Kadın, bu yazışmaları aldatıldığı gerekçesiyle boşanma davasında delil olarak gösterebilir. Sizinle kendisini aldattığı için kocasına boşanma davası açıp sadakatsizliği yüzünden de tazminat talep edebilir.
EVLİ OLDUĞUNU SİZDEN SAKLARSA
Önemli bir nokta ise evliliği saklayarak nişanlanmaktır. Bir kadın evli olduğunu bilmeden biriyle nişanlanmış ve daha sonra nişanlısının gerçekte evli olduğunu öğrenmişse, bu sebeple nişanı bozarak nişanlısına karşı, nişanının bozulması sebebiyle manevi tazminat ve varsa maddi zararlarının karşılanması için dava açabilir. Ancak evli olduğunu bilerek bir erkekle nişanlanan kadın, daha sonra nişanlısının evli olduğunu ileri sürüp nişanı bozsa bile kanaatimce manevi tazminat isteyemez”
Son not. TMK’ya göre boşanma kararı kesinleştiği ana kadar karı-koca eşler birbirlerine sadakatle yükümlü. Ve aslında “basit bir çapkınlık” diyerek evliliklerine ihanet eden, en “ucuz” şekilde eşlerini aldatanlara beklemedikleri ağır bir fatura çıkabilir.
O kadın ya da o adam intikam almaya kalkar ve hiç kaybetmek istemediğiniz eşinizden de olabilirsiniz.