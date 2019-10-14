Elektrikte kayıp-kaçak bedeli AİHM’de

Adana Barosu avukatlarından Ahmet Çolak, müvekkili şirket adına açtığı davada kayıp-kaçak bedelinin iadesi davasının çıkarılan yasayla düşmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.
OKURUM S.B., açtığı kayıp-kaçak bedelinin iadesi davasının üç yıl önce çıkarılan yasayla konusuz kaldığı için düştüğünü ve nasıl bir hukuki yol izleyebileceğini soruyor.
S.B. kayıp-kaçak bedeli iadesi davaları düşen tüketiciler için artık iç hukuk yolları tükendi. Hatta bu konuda AİHM’ye bir başvuru yapıldı bile. Adana Barosu avukatlarından Ahmet Çolak, müvekkili şirket adına açtığı davada, bilirkişinin tespit ettiği 192 bin 577.83 TL’lik kayıp-kaçak bedelinin iadesi davasının düşmesi ve AYM’in başvurularını reddetmesi üzerine AİHM’ye başvurdu. Avukat Çolak’ın başvurusu özetle şöyle:
YARGI HAKSIZ BULDU AMA...
“Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/7-2454 esas ve 2014/679 karar sayılı ilamı ile elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedelinin alınamayacağına karar vermiş olmasına ve aynı zamanda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsali yüzlerce olan kararındaki gibi kayıp-kaçak, iletim, dağıtım vs adı ile bir kısım haksız bedelin tüketicilerden talep edilemeyeceğine karar vermiş olmasına rağmen bu hukuksuzluğun düzeltilmesi yerine hükümet çıkardığı 6719 sayılı kanun ile devam eden davaları da etkileyecek ve konusuz bırakacak şekilde yasa çıkarma yoluna gitmiştir.
AYM, bu tür haklı davaları sonlandıran 6719 sayılı kanunun iptali için açılan davayı oyçokluğu ile reddetmiştir. Karara muhalif AYM üyeleri yazdıkları muhalefet şerhinde evrensel hukuka temas ederek yasanın iptali gerektiğini bildirmişlerdir. Adana Ticaret Mahkemesi’nde açtığımız davanın da konusuz kalması nedeniyle geri çevrilmesi ve AYM’nin başvurumuzu reddetmesi üzerine AİHM’ye başvurduk.
ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ
Başvurumuzda, ‘Aynı konuda açılan ve elektrik abonelerinden haksız tahsil edilen kayıp-kaçak vs bedellerinin iadesi gerektiğine dair yargı kararları üzerine birçok kişi haksız alınan paraları geri alır iken çıkarılan 6719 sayılı yasanın geçici maddesi ile davamızın konusuz bırakılması nedeniyle adil yargılanma hakkımızın ihlal edildiğini’ savunduk. AİHM’den yerel mahkeme yargılaması sırasında bilirkişinin hesap ettiği müvekkili şirketten fazladan tahsil edilen 192.577.83 TL kayıp-kaçak vs bedelinin talep ettik.”
Bakalım AİHM kayıp-kaçak bedeli konusunda ne diyecek?
GÜLAY’IN BABASINA VEDA
TRT Kürdi çalışanı meslektaşım Gülay Demir’in babası Mehmet Şirin Demir, YPG/PKK’nın sınır ilçelerimize dönük saldırılarında kaybettiğimiz 18 vatandaşımızdan biri. Geçen hafta Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği “İnovatif Gelişim Zirvesi 19” kapsamındaki panel için Mardin’deydik. Gülay moderatör, ben ve Habertürk Özel Haber Koordinatörü Yasemin Güneri konuşmacıydık. Sınır bölgesini görmek ve ailesini ziyaret etmek için Nusaybin’e gitmiştik. Daha geçen hafta Mehmet amcamın evindeydik. Annesinin demlediği çayı içip sohbet etmiştik. Bu benim de Gülay’ın da babasını son görüşümüz oldu. Başsağlığı için aradığım Gülay’a saldırıyı ve babasının nasıl şehit düştüğünü sordum. İlk havan mermisi sokakta gençlerin bulunduğu yere düşüyor. Mehmet amca, yaralılara yardım etmek için koşuyor. O an ikinci saldırı oluyor. O anda şehit düşüyor. Gülay, “Babam gençler ölmesin diye kendi bedenini siper etti, onlara yardım ederken öldü. Bu topraklar için canını verdi” diyor.
Mehmet amcamız gibi babalarımız, insanüstü çabayla Gülay ve annesi gibi metin olmaya çalışan şehit yakınlarımız varken, savaş hukukunu çiğneyerek sivilleri vuran, insanlık suçu işleyen terör örgütleri kazanamayacak.
Mehmet amcam başta tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Elektrikte kayıp-kaçak bedeli AİHM’de
Adana Barosu avukatlarından Ahmet Çolak, müvekkili şirket adına açtığı davada kayıp-kaçak bedelinin iadesi davasının çıkarılan yasayla düşmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdu.
OKURUM S.B., açtığı kayıp-kaçak bedelinin iadesi davasının üç yıl önce çıkarılan yasayla konusuz kaldığı için düştüğünü ve nasıl bir hukuki yol izleyebileceğini soruyor.
S.B. kayıp-kaçak bedeli iadesi davaları düşen tüketiciler için artık iç hukuk yolları tükendi. Hatta bu konuda AİHM’ye bir başvuru yapıldı bile. Adana Barosu avukatlarından Ahmet Çolak, müvekkili şirket adına açtığı davada, bilirkişinin tespit ettiği 192 bin 577.83 TL’lik kayıp-kaçak bedelinin iadesi davasının düşmesi ve AYM’in başvurularını reddetmesi üzerine AİHM’ye başvurdu. Avukat Çolak’ın başvurusu özetle şöyle:
YARGI HAKSIZ BULDU AMA...
“Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/7-2454 esas ve 2014/679 karar sayılı ilamı ile elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedelinin alınamayacağına karar vermiş olmasına ve aynı zamanda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi emsali yüzlerce olan kararındaki gibi kayıp-kaçak, iletim, dağıtım vs adı ile bir kısım haksız bedelin tüketicilerden talep edilemeyeceğine karar vermiş olmasına rağmen bu hukuksuzluğun düzeltilmesi yerine hükümet çıkardığı 6719 sayılı kanun ile devam eden davaları da etkileyecek ve konusuz bırakacak şekilde yasa çıkarma yoluna gitmiştir.
AYM, bu tür haklı davaları sonlandıran 6719 sayılı kanunun iptali için açılan davayı oyçokluğu ile reddetmiştir. Karara muhalif AYM üyeleri yazdıkları muhalefet şerhinde evrensel hukuka temas ederek yasanın iptali gerektiğini bildirmişlerdir. Adana Ticaret Mahkemesi’nde açtığımız davanın da konusuz kalması nedeniyle geri çevrilmesi ve AYM’nin başvurumuzu reddetmesi üzerine AİHM’ye başvurduk.
ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLALİ
Başvurumuzda, ‘Aynı konuda açılan ve elektrik abonelerinden haksız tahsil edilen kayıp-kaçak vs bedellerinin iadesi gerektiğine dair yargı kararları üzerine birçok kişi haksız alınan paraları geri alır iken çıkarılan 6719 sayılı yasanın geçici maddesi ile davamızın konusuz bırakılması nedeniyle adil yargılanma hakkımızın ihlal edildiğini’ savunduk. AİHM’den yerel mahkeme yargılaması sırasında bilirkişinin hesap ettiği müvekkili şirketten fazladan tahsil edilen 192.577.83 TL kayıp-kaçak vs bedelinin talep ettik.”
Bakalım AİHM kayıp-kaçak bedeli konusunda ne diyecek?
GÜLAY’IN BABASINA VEDA
TRT Kürdi çalışanı meslektaşım Gülay Demir’in babası Mehmet Şirin Demir, YPG/PKK’nın sınır ilçelerimize dönük saldırılarında kaybettiğimiz 18 vatandaşımızdan biri. Geçen hafta Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği “İnovatif Gelişim Zirvesi 19” kapsamındaki panel için Mardin’deydik. Gülay moderatör, ben ve Habertürk Özel Haber Koordinatörü Yasemin Güneri konuşmacıydık. Sınır bölgesini görmek ve ailesini ziyaret etmek için Nusaybin’e gitmiştik. Daha geçen hafta Mehmet amcamın evindeydik. Annesinin demlediği çayı içip sohbet etmiştik. Bu benim de Gülay’ın da babasını son görüşümüz oldu. Başsağlığı için aradığım Gülay’a saldırıyı ve babasının nasıl şehit düştüğünü sordum. İlk havan mermisi sokakta gençlerin bulunduğu yere düşüyor. Mehmet amca, yaralılara yardım etmek için koşuyor. O an ikinci saldırı oluyor. O anda şehit düşüyor. Gülay, “Babam gençler ölmesin diye kendi bedenini siper etti, onlara yardım ederken öldü. Bu topraklar için canını verdi” diyor.
Mehmet amcamız gibi babalarımız, insanüstü çabayla Gülay ve annesi gibi metin olmaya çalışan şehit yakınlarımız varken, savaş hukukunu çiğneyerek sivilleri vuran, insanlık suçu işleyen terör örgütleri kazanamayacak.
Mehmet amcam başta tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.