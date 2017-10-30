Devremülk alırken dikkat

GELEN şikâyet telefon ve e-postaların ardından uzmanlara ve hukukçulara danışıp bir devremülk rehberi hazırladım.

İşte her yönüyle uzmanlarından tüketicilere devremülk uyarıları:

1- Devremülk pazarlama yöntemi olarak; ‘çekilişle çıktı, sadece elit müşterilerimize satıyoruz, tanıtım gezisi’ ve benzer yöntemlerle müşterilerin iradeleri sakatlanıyor. Kandırılmayın.

2- Devremülk bir kez alındığında başka kişiye satışı zor ve uzun sürüyor. Devremülkü uzun vadeli bir yatırım olarak düşünün.

3- Devremülk satışı yapan firma hakkındaki salt reklam ve ilanların etkisinde kalmadan, gerekli araştırmayı yapın.

4- Firmalarca, devremülkün kullanılmadığı zamanlarda kiraya verilebileceği ifade edilse de bu kiralama işlemi çok sağlıklı işlemiyor.

5- Alım fiyatını iyi hesaplayın. 15 günlük devremülkü 10 bin TL’ye aldığınızda değeri 240 bin TL’ye denk gelir.

6- Firmalarca devremülkün bakım-onarım, işletme gideri adı altında yıllık alınacak aidat satış sırasında anlatılmıyor. Aylık 100 TL aidat yılda 1200 TL’ye denk geliyor. Bu da Türkiye standartlarında iyi bir haftalık tatil ücreti. Fiyat gibi aidata da dikkat.

7- Devremülk sahiplerinin, kat malikleri toplantısı için diğer kat maliklerine ulaşması zor oluyor. Bu nedenle işletmeci veya egemen pay sahibi toplantılarda istediği gibi karar alıp haksız çıkarlar elde edebiliyor.

8- Devremülk sözleşmesi, firmanın tanıtımı sonrası değil, düşünme süresi alınıp uzmana danışılarak imzalanmalı.

9- Satış sırasında firmalarca müşteriye imzalatılan belgelerin hukuki niteliği mutlaka incelenmeli. Sözleşmeler en az 12 punto olmalı ve tamamı okunmalı. Sözleşmede boş yer bırakılmamalı ve imzalanan sözleşmenin bir nüshası ile firmanın tanıtım için hazırladığı sunumlardan örnek alınmalı.

10- Müşteri sözleşmeden cayma hakkını kullanmak için yazılı başvurmalı. Telefonla müşteri temsilcisine başvuru gibi yöntemler sınırlı zamanın kaybına neden oluyor. Dikkat.

11- Devremülk alımında sözleşme tesisin dışında başka bir yerde imzalanıyorsa, alıcı tarafından herhangi bir peşinat veya kıymetli evrak verilmemeli. 10 günlük cayma hakkı süresi içerisinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödeme yapılmalı veya senet vermelidir.

12- Tapu alınmadan kesinlikle ödeme yapılmamalı, senet imzalanmamalıdır.

13- İnşaatına başlanmamış veya devam eden devremülkler için yapılan sonradan teslimli satışlarda, firmalardan teminat veya sigorta gibi bir güvence talep edilmelidir.

14- Alınmak istenen devremülkün mevzuat gereğince kullanılabilmesi için gerekli belgelerin firma tarafından eksiksiz temin edilip edilmediği araştırılmalıdır. Örneğin; inşaat ve sondaj ruhsatı, ÇED raporu vb.

15- Devremülk satışlarında senetler çoğunlukla emre yazılı hazırlanıyor. Oysa nama yazılı olması ve üzerinde devremülk satışına ilişkin hazırlanıp imza altına alındığına dair şerh bulunmalıdır. Çünkü emre yazılı senetlerin ciro kabiliyeti bulunuyor ve iyi niyetli üçüncü kişilerce tahsil edilebilme imkânı vardır. Bu durum müşterinin aynı senede karşı iki kere ödeme yapma riskini ortaya çıkarmaktadır.

16- Emre yazılı senetler ödeme sonrası mutlaka firmadan alınıp imha edilmelidir. Aksi takdirde, senetlere karşılık ödeme yaptığınızı, iyi niyetli ve senetleri ciro ile iktisap eden üçüncü kişiye karşı ileri süremezsiniz.

17- Devremülk alımı öncesi müşterilere tanıtım yapanlar, firmanın anlaştığı reklam şirketlerinin elemanları oluyor. Ödemeler hatalı olarak bu reklam şirketlerine yapılabiliyor. Asıl firmaya bu ödemeler gönderilmediğinde tapuda hukuki problem çıkabiliyor. En çok buna dikkat.

Tüm okurlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.