Devletin ‘mezun sanatçıları’ da kadro istiyor

Devlet Tiyatroları’nda çalışan devlet konservatuvarlarını bitiren “mezun sanatçıların” sahneye çıkıp asgari ücretin yarısından az 440-770 lira kazandıklarını biliyor musunuz?

Devlet Tiyatroları’na oyuncu yetiştiren devlet üniversiteleri, özel üniversitelere bağlı konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerinin tiyatro bölümü mezunu onlarca genç tiyatro sanatçısı 2010’dan bu yana kadro sınavı açılmadığı için kötü ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkûmlar.

Bakmayın sözleşmelerindeki “mezun sanatçı” unvanlarına. “Mevsimlik işçi” statüsünde günlük sigorta ve yevmiye ile sahneye çıkıyorlar. Statüleri gereği de herhangi bir sendikaya bağlı değiller. Sayıları da milyonlar değil 450-500. Özetle devletin kurumundaki sanatçılar taşeron işçilerden daha mağdur. Önce onların talepleri:

AYLIK KAZANCIMIZ 440 TL

“Mezun sanatçılar olarak çalıştığımız gün başına yaklaşık 110 lira alıyoruz. Aylık oyun takvimi ve görevli olduğumuz oyun sayısına bağlı aylık kazancımız 440-770 TL arası değişiyor. İmzaladığımız sözleşme mesleğin diplomasına sahip olmayan ‘Figüran’ adı altında emek veren mesai arkadaşlarımızla imzalanan sözleşme. Yalnızca Mezun Sanatçı/Figüran ibarelerinden ‘Mezun Sanatçı’ ibaresi seçilip 20 lira fark sağlanıyor.

EMEKLİLİK ÜMİDİMİZ DE YOK

Yevmiye usulü ve sigortamız çalıştığımız gün üzerinden yatırılıyor. Emeklilik ümidimiz yok. Yaz aylarında ne sigorta ne kazancımız var. Devlet Tiyatroları’ndaki mezun sanatçılar olarak diplomamız cep harçlığından ileri gitmeyen bir kazanç sağlıyor. Kurumdan ayrılmak, başka arayışlara girmek zorunda bırakılıyoruz. Bu da genç kadrosu giderek azalan kurumun güvenle oyun seçebilme şansını düşürüyor.

SON KADRO SINAVI 2010’DA YAPILDI

Son kadro sınavı 2010’da yapıldı. Bu çok ciddi mağduriyetimize hem de kurumda yeni oyuncu açığına neden oluyor. Çözüm artık 450 kişiden 40’ını güvence altına alacak bir sınav değildir. Kurum bünyesinde diplomayla çalışan her mezun sanatçının düzenli maaş ve sigortaya ihtiyacı var. Üstelik ‘Taşeron Yasası’ kapsamında kuruma emek veren teknik personel ve diğer personelin de koşulları iyileştirildi. Onlar adına mutluyuz. Fakat devletin ‘sanat’ kurumunda ‘sanatçılarının’ hâlâ mağdur olması çok acı.

SANATÇI SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ

Bir milyona yakın çalışanın eğitim seviyesine bakılmaksızın iyileştirme müjdeleriyle haklarına kavuştuğu bugünlerde mesleğinin diplomasını almış ve mesleğini Devlet Tiyatroları’nda icra eden ve sayısı 500’ü geçmeyen mezun sanatçılar olarak, içinde bulunmaktan onur duyduğumuz kurumumuzda devlet güvencesi ile çalışmak istiyoruz. Son zamanlarda sıkça kültür-sanat faaliyetlerine verdiği değeri gözler önüne seren hükümetimizden Devlet Tiyatrosu’nda çalışan bu 450-500 mezun sanatçıya da istihdam yolunu açmasını bekliyoruz. Bu mesleğin diplomasını alarak kadroda yer alma şansını bulmuş büyüklerimiz gibi düzenli maaş, sigorta ve tabii ki bunun sonunda doğacak emeklilik hakkımızı veren bir sanatçı sözleşmesi istiyoruz.”

KAMPANYA BAŞLATTILAR

“Mezun sanatçılar” son alarak kadroya geçmek için imza kampanyası başlattı. 10 bin 500 imzaya ulaştılar. Kanun teklifleri bile hazır seslerinin duyulmasını ve hükümetin bu düzenlemeyi yapmasını istiyorlar. Bazılarının “Bu ülkede insanlar karnını bile zor doyuruyor. Tiyatro da ne?” itirazını duyabiliyorum.

Sanatı ve sanatçıyı desteklemeseniz de diploma verdiğimiz bu genç değerlere de sahip çıkmamız gerekmiyor mu?

Emeğe saygı nerede?