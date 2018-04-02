Boşuna casus program almayın... Aldatmaya delil sayılmıyor

Casus programla delil davası... Yargıtay, kocasının telefonuna casus program yükleyen kadının mahkemeye sunduğu bu delilleri, “hukuka aykırı delil” saydı.Boşanmaya da kusur belirlemeye de esas delil kabul edilemeyeceğine karar verdi. Bu yeni kararlar benzer birçok dava için örnek niteliği taşıyor.

TELEFONUN ucundaki kadının sesinden kızgınlığı hemen fark ediliyordu.

Kadınca bir sezgiyle, bir o kadar da intikam alma hırsıyla dolu, kırgın ve çok üzgün olduğunu hissettim.

İzmir’den arayan 27 yaşında genç bir kadın olan S.T., eşinin haftanın en az 5 gecesi eve “İş toplantım var” diye sabaha karşı geldiğini, çok sık yurtdışı seyahatine gittiğini, telefonuyla saatlerce mesajlaştığını söyledi. Biraz da kıskançlıkla şu soruları sordu:

“Biz üç yıl önce birbirimize çılgınca âşık olarak evlendik. Kravatını değiştirmeye üşenen kocam, sabah başka takım elbise ile çıkıp akşam başka elbiseyle dönüyor. Aldattığına eminim. Telefonuna casus yazılım yükleyip beni aldattığını kanıtlamayı ve boşanma davası açmayı düşünüyorum. Bu kayıtlar mahkemede kocamın kusurlu olduğunu kanıtlamaya yeter mi?”

ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI AÇABİLİRSİNİZ

S.T.’nin bu sorusunu Medeni Kanun ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi yeni örnek kararları ışığında yanıtlamak istiyorum. S.T. bir avukata da başvurarak, eşine ‘aldatma nedeniyle boşanma’ davası tabii ki açabilir. Ancak, aldatıldığını ispat yükümlülüğü var. İspat boşanma davasını açan kadının ya da erkeğin öne sürdüğü hukuki boşanma nedeninin (terk, aldatılma, şiddetli geçimsizlik, aile içi şiddet gibi) mahkeme önünde kanıtlanması anlamına geliyor. Bu ispat yapılamazsa boşanma davası mahkemece reddediliyor. Aynı nedenle 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davası da açılamıyor.

BOŞANMADA NELER DELİL OLABİLİR

Delil konusuna gelirsek; fotoğraf, kredi kartı harcamaları, faturalar, otel giriş ve çıkış kayıtları, mektup, cep telefonu mesajları, video, sosyal medya paylaşımları hepsi delil diye kullanılabilir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken, bu delilin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır. Örneğin eşinizin Facebook şifresini kırarak Facebook mesajlarına ya da fotoğraflarına ulaşırsanız, bunlar ‘hukuka aykırı delil’ sayılıyor. Hatta bu konu cezai işlem konusu olabiliyor.

CASUS PROGRAM KAYDI HUKUKA AYKIRI DELİL

Yargıtay, S.T. gibi kocasının telefonuna casus program yükleyen sonra da bu kayıtları mahkemeye götürüp, “Kocam beni aldatıyor. İşte kayıtları. Boşanmak ve tazminat istiyorum” diyen kadını haksız buldu. Kadının, davalı kocasının telefonuna casus program indirerek elde ettiği bu deliller ‘hukuka aykırı delil’ sayıldı ve kabul edilmedi.

Yargıtay, Medeni Kanun’un 174. maddesine göre davacı kadına ödenecek tazminat miktarını belirlemede kriter olan ‘kusur’ belirlenmesinde de casus programla elde edilen bu kayıtların dikkate alınamayacağına karar verdi.

KUSUR BELİRLEMESİNDE DE DİKKATE ALINMAZ

Bu son örnek karar ışığında da size yanıtım, kocanızın telefonuna casus program yükleyip delil elde ederseniz bu deliller ‘hukuka aykırı delil’ olarak nitelendirilerek, mahkemece boşanmaya esas delil kabul edilmez ve eşinizin kusurunun belirlenmesinde de dikkate alınmaz.

Size önerim, özellikle aldatma iddiasıyla açılan boşanma davalarında sıklıkla yapıldığı gibi mahkemeden eşininizin GSM kayıtlarının ve mesajlarının geçmişe dönük incelenmesini talep etmenizdir. Hâkim bu durumda, o eşin konuşma ve mesaj geçmişini inceleyerek; kiminle, ne sıklıkla ve ne konuştuğuna bakarak, ‘aldattığı’ yönünde hüküm veriyor. Boşanma ve tazminata karar verebiliyor.