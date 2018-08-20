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Oya Armutçu

Oya Armutçu

oarmutcu@hurriyet.com.tr

Boşanan kadın hemen evlenebilir mi?

20 Ağustos 2018

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi eşin işinden rahatsızlık duyarak bu yüzden aşağılamayı “kusur” saydı.

Boşanma davasında kapıcılık yapmasından rahatsızlık duyduğu kocasını aşağılayan kadın lehine mahkemenin verdiği manevi tazminatı, Yargıtay eşler “eşit kusurlu” diyerek bozdu. Bu karar ışığında kadın ya da erkek eşlerin işleri nedeniyle birbirlerini küçümsemeleri ve aşağılamaları “kusur” ve “boşanma” nedeni sayılacak.

EŞİNİZ İŞİNİZİ AŞAĞILIYORSA AYRILIK NEDENİ

Daha önce eşe “ayı”, “öküz”, “eşek”, “şerefsiz”, “salak”, “manyak”, “gerizekalı” gibi sözlerle hakaret edilmesini ve “Sen erkek değilsin” demeyi boşanma gerekçesi yapan Yargıtay bunlara “eşin işinden dolayı rahatsız olmayı” da ekledi. Haberiniz olsun.

Kadın okurum O.B., doktor kocasının lise mezunu olması ve bir şirkete muhasebe bölümünde çalışmasını küçümsediğini; bu durumun boşanma nedeni sayılıp sayılmayacağını sormuş. Yargıtay’ın örnek kararı ışığında bu konuyu emekli aile mahkemesi hâkimi avukat Mustafa Karadağ’a sordum. Bakın nasıl yanıt verdi:

“Yargıtay’ın, kocanın kapıcı olarak çalışmasından rahatsızlık duyarak aşağılayan ve küçümseyen eşi de kusurlu sayması son derece doğru bir karar. Zira eşler tıpkı diğer insanlar gibi birbirlerinin işine, mesleğine, kişiliğine saygı duymak zorundadır. Saygısızlığı ifade eden her türlü davranış da kusurlu davranış olarak kabul edilmelidir. Bu bağlamda doktor olan bir kişinin eşinin lise mezunu olmasını ve yaptığı işi küçümsemesi, bunu üçüncü kişilerin önünde ifade ederek küçük düşürücü davranışlarda bulunması kusurlu bir davranıştır ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucunu doğurur. Bu gerekçeyle boşanma davası açabilirsiniz.”

300 GÜN ŞARTI

Diğer kadın okurum Z.A. ise “Mart ayında eşimden boşandım. Ama altınların paylaşımına itiraz ettim. Bu itirazın sonucunu bekliyorum. Resmi olarak boşanamadım. Boşandıktan sonra tekrar evlenmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir” diyerek bilgi istemiş. Karadağ bu soruyu da şöyle yanıtladı:

“Boşanan kadının boşanmadan sonra ve başka bir erkekle evlenmek istemesi halinde Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesi uyarınca 300 günlük bir bekleme süresi söz konusudur. Ancak kadın gebe olmadığını tıbbi bir raporla kanıtladığı takdirde aile mahkemesine başvurarak bekleme süresinin kaldırılmasını isteyebilir ve hâkimin bu yöndeki kararından sonra evlenebilir.”

 

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