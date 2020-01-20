Bir haftada parçalanan ayakkabı nereye şikâyet edilir?

Okurum İbrahim B., 150 liraya aldıkları kadın ayakkabısının bir haftada yırtıldığını belirtip nereye şikâyet edebileceklerini soruyor. Adres ilçe tüketici hakem heyeti. Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar yeniden belirlendi. Büyükşehir statüsündeki illerde değeri 6 bin 920 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.
ÖNCE okurum İbrahim C.’nin sorusu:
“150 TL’ye kadın ayakkabısı aldık. Bir haftada uçları karton gibi kırıldı. Nereye şikâyet edebilirim?”
Okurum ilçe tüketici hakem heyetine şikâyetçi olabilir. Faturası ile birlikte formu doldurarak, “ayıplı malın bedelinin iadesi” ya da “yenisi ile değiştirilmesi” için bağlı olduğu ilçe hakem heyetinden talepte bulunabilir.
Birçok okurum ise 2020 için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırların ne olduğunu soruyor. Ticaret Bakanlığı’nın “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği” ile bu parasal sınırlar, 2019 yılı için belirlenen yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranı kapsamında arttırıldı.
İŞTE YENİ BAŞVURU SINIRLARI
Tebliğe göre tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsündeki illerde değeri 6 bin 920 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 liranın altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tebliğ 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Haberiniz olsun.
MATBAA İZİNSİZ DANS SALONU YAPILABİLİR Mİ?
OKURUM Banu B., “Önceden matbaa olan bir işyerini dans salonu/spor salonu yapabilir miyim? Üst katlar mesken. İzin almak gerekir mi?” diye soruyor. Ankara Barosu avukatı Gökçe Atabek soruyu şöyle yanıtladı:
“Her şeyden önce Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartman yönetimi tarafından zaten işyeri olmasına karar verilmiş bir yer için tekrar kat maliklerinden herhangi bir izin alınmasına gerek yoktur. Müzik sesi vs hakkında apartman yönetimince alınmış ekstra bir karar bulunmadıkça bir engel teşkil etmemektedir. Ancak dans kursu gibi eğitimlerin de verilecek olması halinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği de devreye girmekte ve özel eğitim verilecek bir yer olabilmesi için farklı izinler gerekmektedir. Bu nedenle konu açacağınız işyeri özelinde ve kapsamında neler olacağı hususunda ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Bir avukat ya da Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimlerine danışarak görüş alınması da sağlıklı olacaktır.”
GÜLE GÜLE EROL
32 yıl önceydi. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda tanıştık Erol Aras’la. Ben Hürriyet’te muhabir, O Ankara Barosu’na avukat olarak hayata başladık. 1997’de Genç Hukukçular Derneği’ni kurdu ve başkanlığını üstlendi. 2010-2014 arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesiydi. 2016’da Ankara Barosu Başkan adayı oldu. CHP’nin Fetullah Gülen’in iade dosyalarını incelemek üzere oluşturduğu heyette görev aldı. Ankaralı genç avukatların ve adliye muhabirlerinin “Erol Abi”siydi. Başarılı bir ceza avukatıydı. Hedef olma pahasına, hukuk adına, ilkeleri ve inandıkları için savaşmaktan hiç vazgeçmedi. En son 28 Şubat davasında yargılanıp müebbet hapse çarptırılan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın sesi oldu. 88 yaşındaki Karadayı’nın sağlık durumunun iyice ağırlaştığını anlatıp, “Müvekkilim ölmeden önce aklanmak istiyor” demişti. Halen İstinaf’ta olan Karadayı’nın davasının sonucunu göremeden 15 Ocak’ta beyin kanamasından 55 yaşında hayatını kaybetti. Ne acı tesadüftür ki babasının öldüğü yaştaydı. Çok erken gittin can dostum. Herkes onu çok sevdi. İyi yürekli, cesur, mert bir insandı. Kimseyi kırmadı, kimseyi üzmedi. Ani ölümü dışında... Bu topluma karşı üstlendiği görevi de bir avukat olarak fazlasıyla yerine getirdi. Başta annemiz Ayten Aras, kardeşleri, yeğeni Aras, can dostum avukat Meltem Türkoğlu olmak üzere sevgili ailesine, tüm sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan gibi, “Anısını ve adını yaşatacağımıza söz veriyorum.”
Bir haftada parçalanan ayakkabı nereye şikâyet edilir?
Okurum İbrahim B., 150 liraya aldıkları kadın ayakkabısının bir haftada yırtıldığını belirtip nereye şikâyet edebileceklerini soruyor. Adres ilçe tüketici hakem heyeti. Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar yeniden belirlendi. Büyükşehir statüsündeki illerde değeri 6 bin 920 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.
ÖNCE okurum İbrahim C.’nin sorusu:
“150 TL’ye kadın ayakkabısı aldık. Bir haftada uçları karton gibi kırıldı. Nereye şikâyet edebilirim?”
Okurum ilçe tüketici hakem heyetine şikâyetçi olabilir. Faturası ile birlikte formu doldurarak, “ayıplı malın bedelinin iadesi” ya da “yenisi ile değiştirilmesi” için bağlı olduğu ilçe hakem heyetinden talepte bulunabilir.
Birçok okurum ise 2020 için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırların ne olduğunu soruyor. Ticaret Bakanlığı’nın “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği” ile bu parasal sınırlar, 2019 yılı için belirlenen yüzde 22.58’lik yeniden değerleme oranı kapsamında arttırıldı.
İŞTE YENİ BAŞVURU SINIRLARI
Tebliğe göre tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsündeki illerde değeri 6 bin 920 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, değeri 6 bin 920 TL ile 10 bin 390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 liranın altındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak. Tebliğ 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. Haberiniz olsun.
MATBAA İZİNSİZ DANS SALONU YAPILABİLİR Mİ?
OKURUM Banu B., “Önceden matbaa olan bir işyerini dans salonu/spor salonu yapabilir miyim? Üst katlar mesken. İzin almak gerekir mi?” diye soruyor. Ankara Barosu avukatı Gökçe Atabek soruyu şöyle yanıtladı:
“Her şeyden önce Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartman yönetimi tarafından zaten işyeri olmasına karar verilmiş bir yer için tekrar kat maliklerinden herhangi bir izin alınmasına gerek yoktur. Müzik sesi vs hakkında apartman yönetimince alınmış ekstra bir karar bulunmadıkça bir engel teşkil etmemektedir. Ancak dans kursu gibi eğitimlerin de verilecek olması halinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği de devreye girmekte ve özel eğitim verilecek bir yer olabilmesi için farklı izinler gerekmektedir. Bu nedenle konu açacağınız işyeri özelinde ve kapsamında neler olacağı hususunda ayrıntılı şekilde değerlendirilmelidir. Bir avukat ya da Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimlerine danışarak görüş alınması da sağlıklı olacaktır.”
GÜLE GÜLE EROL
32 yıl önceydi. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda tanıştık Erol Aras’la. Ben Hürriyet’te muhabir, O Ankara Barosu’na avukat olarak hayata başladık. 1997’de Genç Hukukçular Derneği’ni kurdu ve başkanlığını üstlendi. 2010-2014 arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesiydi. 2016’da Ankara Barosu Başkan adayı oldu. CHP’nin Fetullah Gülen’in iade dosyalarını incelemek üzere oluşturduğu heyette görev aldı. Ankaralı genç avukatların ve adliye muhabirlerinin “Erol Abi”siydi. Başarılı bir ceza avukatıydı. Hedef olma pahasına, hukuk adına, ilkeleri ve inandıkları için savaşmaktan hiç vazgeçmedi. En son 28 Şubat davasında yargılanıp müebbet hapse çarptırılan dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’nın sesi oldu. 88 yaşındaki Karadayı’nın sağlık durumunun iyice ağırlaştığını anlatıp, “Müvekkilim ölmeden önce aklanmak istiyor” demişti. Halen İstinaf’ta olan Karadayı’nın davasının sonucunu göremeden 15 Ocak’ta beyin kanamasından 55 yaşında hayatını kaybetti. Ne acı tesadüftür ki babasının öldüğü yaştaydı. Çok erken gittin can dostum. Herkes onu çok sevdi. İyi yürekli, cesur, mert bir insandı. Kimseyi kırmadı, kimseyi üzmedi. Ani ölümü dışında... Bu topluma karşı üstlendiği görevi de bir avukat olarak fazlasıyla yerine getirdi. Başta annemiz Ayten Aras, kardeşleri, yeğeni Aras, can dostum avukat Meltem Türkoğlu olmak üzere sevgili ailesine, tüm sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı diliyorum. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan gibi, “Anısını ve adını yaşatacağımıza söz veriyorum.”