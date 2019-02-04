Bir gün düşünüp 14 gün içinde vazgeçebilirsiniz

Devremülk aldınız, vazgeçmek istiyorsunuz. 14 gün içinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu süreyi geçirmemeye dikkat edin, sözleşme bedelinin yüzde 2’si oranında tazminat ödemek zorunda kalırsınız...
Devrimülk alıp sonradan pişman olan ve vazgeçmek isteyen çok sayıda okurumdan şikâyet telefon ve e-postası geldi. R.C. adlı okurum, Ayaş’ta kandırılarak ikinci kez 15 bin liraya satılan devremülkten caymak istediğini, dolandırıcılık yaptığını iddia ettiği F.K.’yı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet ettiğini yazmış. Hukuken ne yapabileceğini soruyor.
TÜKETİCİ KANUNUYLA TÜKETİCİYE KORUMA
Okurlarımın benzer sorularına da çözüm amacıyla bu konuyu Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Buğcan Çankaya’ya sordum. Çankaya, bu konudaki yasal haklarınızı ve “cayma” hakkınızı nasıl kullanacağınızı şöyle anlattı:
“Devre tatil sözleşmeleri 6 Mart 2003’ten önce mevzuatımızda yer almıyor ve uygulamada ağırlıklı olarak atipik (karma sözleşmelerden) sayılıyordu. Ancak bu tarihte yürürlüğe giren 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 39/B bendi ve daha sonraki bir tarihte yürürlüğe giren 6502 sayılı yasanın 50. maddesiyle yasal tanıma kavuşmuştur. Kanunda bu tip sözleşmeler ‘devre tatil sözleşmeleri’ düzenlemesi çerçevesinde uygulanmaktadır.
DEVRETATİL SÖZLEŞMESİ HAKLARI
Bu tip sözleşmelerde tüketicilerin temel haklarını özetlemek gerekirse:
1- Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeler, eski tanımıyla devremülk sözleşmesidir.
2- Yapı ruhsatı alınmadan kurulan devremülk sözleşmeleri geçersizdir.
3- Devremülk sözleşmesi imzalanmadan en az bir gün önce tüketiciye tüm hak ve yükümlülükleri gösterir ön bilgilendirme formunun teslim edilmiş olması zorunludur. Bu noktada kanun koyucu, etkin ve agresif pazarlama aksiyonlarına karşı tüketiciyi koruma gayesi gütmüştür. Tüketiciye asgari bir günlük düşünme süresi verilmelidir.
4- İmzalanan sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI VE BEDEL İADESİ
5- Tüketiciler 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde tüketiciden herhangi bir bedel alınamayacağı gibi, tüketicinin o tarihe kadar ödemiş olduğu her türlü bedel iade edilmek zorundadır.
CAYMA HAKKINDA HİZMETİN İFA TARİHİ DİKKATE ALINIYOR
6- Bu noktada Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 4 Ekim 2018 tarihli kararında, devremülk hakkını kullanmayan tüketicinin, hizmetin asgari şartlarını muayene etme şansını bulmamış olması ve hizmetin verilmemiş olması gerekçeleriyle, 14 günlük sürenin devremülkün kullanılması (tüketiciye teslim edilmesiyle) başlayacağına karar vermiştir.
Böylelikle cayma hakkının başlangıç tarihi sözleşme tarihi olarak değil, hizmetin ifa edilmesi tarihi olarak baz alınmalıdır.
SÜREYİ KAÇIRMAYIN YÜZDE 2 TAZMİNAT CEZASI VAR
7- Cayma hakkı süresini geçirmiş bulunan tüketiciler ise sözleşme bedelinin yüzde 2’si oranında tazminat ödemek kaydıyla sözleşmeden dönme hakkında sahiptir. Bu yüzdelik oranın üstünde sözleşmeye konulan hükümler geçersizdir.
8- Devretatil amaçlı taşınmazın önödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemez.
İNCELEMEDEN ALMAYIN UYARISI
Devremülk hizmetleri ülkemizde ne yazık ki olumsuz birçok örneğe sahiptir. Gerçekleştirilemeyen projeler nedeniyle tüketiciler mağdur edilmiştir. Tapu tescili yapılan ancak inşaatları tamamlanmayan projeler nedeniyle 6502 sayılı yasada düzenlemeler yapmıştır. Ancak bu düzenlemeler dahi mağduriyeti önleyememektedir. Tüketicilerin devremülk sözleşmelerini imzalamadan önce devremülkün inşaatıyla ilgili detaylı bilgi almaları, devremülkü yerinde incelemeleri, hizmetlerin devam ettiği, tamamlanmış projelere yönelmeleri hukuki ihtilafları en aza indirecektir.”
HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN
Okurum R.C. de 19 Ocak’ta 15 bin lira bedelle satın aldığı, 21 Ocak’ta suç duyurusunda bulunduğu ikinci devremülk için “cayma hakkını” kullanabilir. Ancak iki yıl önce 7 bin lira bedelle aldığı devremülkün parasının iadesi konusunda il tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabilir.
Bir gün düşünüp 14 gün içinde vazgeçebilirsiniz
Devremülk aldınız, vazgeçmek istiyorsunuz. 14 gün içinde cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu süreyi geçirmemeye dikkat edin, sözleşme bedelinin yüzde 2’si oranında tazminat ödemek zorunda kalırsınız...
Devrimülk alıp sonradan pişman olan ve vazgeçmek isteyen çok sayıda okurumdan şikâyet telefon ve e-postası geldi. R.C. adlı okurum, Ayaş’ta kandırılarak ikinci kez 15 bin liraya satılan devremülkten caymak istediğini, dolandırıcılık yaptığını iddia ettiği F.K.’yı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet ettiğini yazmış. Hukuken ne yapabileceğini soruyor.
TÜKETİCİ KANUNUYLA TÜKETİCİYE KORUMA
Okurlarımın benzer sorularına da çözüm amacıyla bu konuyu Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Buğcan Çankaya’ya sordum. Çankaya, bu konudaki yasal haklarınızı ve “cayma” hakkınızı nasıl kullanacağınızı şöyle anlattı:
“Devre tatil sözleşmeleri 6 Mart 2003’ten önce mevzuatımızda yer almıyor ve uygulamada ağırlıklı olarak atipik (karma sözleşmelerden) sayılıyordu. Ancak bu tarihte yürürlüğe giren 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 39/B bendi ve daha sonraki bir tarihte yürürlüğe giren 6502 sayılı yasanın 50. maddesiyle yasal tanıma kavuşmuştur. Kanunda bu tip sözleşmeler ‘devre tatil sözleşmeleri’ düzenlemesi çerçevesinde uygulanmaktadır.
DEVRETATİL SÖZLEŞMESİ HAKLARI
Bu tip sözleşmelerde tüketicilerin temel haklarını özetlemek gerekirse:
1- Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeler, eski tanımıyla devremülk sözleşmesidir.
2- Yapı ruhsatı alınmadan kurulan devremülk sözleşmeleri geçersizdir.
3- Devremülk sözleşmesi imzalanmadan en az bir gün önce tüketiciye tüm hak ve yükümlülükleri gösterir ön bilgilendirme formunun teslim edilmiş olması zorunludur. Bu noktada kanun koyucu, etkin ve agresif pazarlama aksiyonlarına karşı tüketiciyi koruma gayesi gütmüştür. Tüketiciye asgari bir günlük düşünme süresi verilmelidir.
4- İmzalanan sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
14 GÜN İÇİNDE CAYMA HAKKI VE BEDEL İADESİ
5- Tüketiciler 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması halinde tüketiciden herhangi bir bedel alınamayacağı gibi, tüketicinin o tarihe kadar ödemiş olduğu her türlü bedel iade edilmek zorundadır.
CAYMA HAKKINDA HİZMETİN İFA TARİHİ DİKKATE ALINIYOR
6- Bu noktada Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 4 Ekim 2018 tarihli kararında, devremülk hakkını kullanmayan tüketicinin, hizmetin asgari şartlarını muayene etme şansını bulmamış olması ve hizmetin verilmemiş olması gerekçeleriyle, 14 günlük sürenin devremülkün kullanılması (tüketiciye teslim edilmesiyle) başlayacağına karar vermiştir.
Böylelikle cayma hakkının başlangıç tarihi sözleşme tarihi olarak değil, hizmetin ifa edilmesi tarihi olarak baz alınmalıdır.
SÜREYİ KAÇIRMAYIN YÜZDE 2 TAZMİNAT CEZASI VAR
7- Cayma hakkı süresini geçirmiş bulunan tüketiciler ise sözleşme bedelinin yüzde 2’si oranında tazminat ödemek kaydıyla sözleşmeden dönme hakkında sahiptir. Bu yüzdelik oranın üstünde sözleşmeye konulan hükümler geçersizdir.
8- Devretatil amaçlı taşınmazın önödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemez.
İNCELEMEDEN ALMAYIN UYARISI
Devremülk hizmetleri ülkemizde ne yazık ki olumsuz birçok örneğe sahiptir. Gerçekleştirilemeyen projeler nedeniyle tüketiciler mağdur edilmiştir. Tapu tescili yapılan ancak inşaatları tamamlanmayan projeler nedeniyle 6502 sayılı yasada düzenlemeler yapmıştır. Ancak bu düzenlemeler dahi mağduriyeti önleyememektedir. Tüketicilerin devremülk sözleşmelerini imzalamadan önce devremülkün inşaatıyla ilgili detaylı bilgi almaları, devremülkü yerinde incelemeleri, hizmetlerin devam ettiği, tamamlanmış projelere yönelmeleri hukuki ihtilafları en aza indirecektir.”
HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN
Okurum R.C. de 19 Ocak’ta 15 bin lira bedelle satın aldığı, 21 Ocak’ta suç duyurusunda bulunduğu ikinci devremülk için “cayma hakkını” kullanabilir. Ancak iki yıl önce 7 bin lira bedelle aldığı devremülkün parasının iadesi konusunda il tüketici hakem heyetine başvuruda bulunabilir.