Avukatlara: Bu tekeli kırın

Adalet Bakanlığı’nın yargı reformu strateji belgesini güncelleme toplantısından sonra, Türkiye Barolar Birliği de 0-5 yıl meslek kıdemindeki genç avukatlarla mesleğin geleceğini masaya yatırdı. İstanbul’da avukatlıktan elde edilen gelirin yüzde 92’sinin 40-50 büro tarafından, yüzde 8’inin diğer avukatlarca paylaşıldığını açıklayan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, genç avukatları bu tekeli kırmaya ve iş istemeye çağırdı.
YARGI ADINA YILSONU HAREKETLİ GEÇİYOR.
Adalet Bakanlığı 29 Kasım’da ilk kez, yargı zirvesini tüm paydaşlarıyla Ankara’da toplayıp yargı reformu strateji belgesini güncellerken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) önceki gün 0-5 yıl meslek kıdemindeki genç avukatlarla toplandı.
TBB’nin Ayaş tesislerinde düzenlenen “Genç Hukukçular Buluşuyor-3” toplantısının izleyicilerinden biriydim. Toplantıya Türkiye’nin her yerinden genç avukatlar katıldı. Bazıları karamsar ama çoğu mesleklerinden umutlu ve büro açma telaşındalar. Toplantının açılışını TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve Başkan Yardımcısı Ünsal Toker yaptı. Genç avukatlardan hayal kurmalarını ve talepkâr olmalarını isteyen Feyzioğlu, bakın 2019 hedeflerini nasıl anlattı:
“Biz 2019’u gençlik yılı, genç avukatlara zirveye tırmanma yılı ilan ediyoruz. Bu toplantı, bir devrimin kıvılcımının sizin tarafınızdan ateşlenmesi toplantısıdır.
KAZANMAK İÇİN KENDİ İMKÂNLARINI BİLECEKSİN
İstanbul’da avukatlık hizmetlerinden elde edilen gelirin yüzde 92’si çoğu yabancı ortaklı 40-50 avukatlık bürosu tarafından paylaşılmaktadır. Avukatlık Kanunu’nda tanımlanan bizim gibi avukatların elde ettiği gelir kalan yüzde sekizdir. Hadi kimi suçlayalım önce? Bir şeyler değişsin istiyorsak şunu bileceğiz: Bir muharebeyi kazanmak için kendi imkânlarını bileceksin. Karşı tarafın imkân ve kabiliyetlerini bileceksin. Buna göre neyi değiştirebilirsin, neyi değiştiremezsin, elinde ne var? Tespit edeceksin.
İSTAC TAHKİMİNİN ÖNEMİNİ ANLATALIM
Gençlere İSTAC tahkiminin önemini anlatalım. Neymiş, tahkim milli yargıya alternatifmiş. İSTAC tahkimini yazmadığınız sözleşmeye, Dubai tahkimi yazılır, hiç kimse onu görmezden gelmez. Londra tahkimi yazılır, Londra’ya gitmekte sakınca yoktur. Çünkü Londra’ya o pek bilgili arkadaşlarla gidilir. Ama Eskişehir’in, Kayseri’nin, Ankara’nın, İstanbul’un genç ama İSTAC’ın ne olduğunu bugüne kadar öğrenmemiş avukatları icra dairesine gönderilir.
MAKÛS TALİHİNİZİ KENDİNİZ YENECEKSİNİZ
Genç avukatlara belli alanlar bırakılıyor. Sizin Rekabet Kurulu önünde avukatlık yapmayı öğrenmeniz lazım. Size kurdurulan hayal, tapuda 250 liraya işlem yaptırmaktır. Ama Rekabet Kurulu önünde avukatlık size açılmamalıdır. Size açılırsa tekellik kırılır. Hayır, öğreneceksiniz. Makûs talihinizi kendiniz yeneceksiniz.
DEVLET YETERLİLİK SINAVI ŞART
Yaşam alanı tamamen tükenmekte olan avukatlık mesleğini nefes alır hale getirmek için devlet yeterlilik sınavı şart. Bu sınavı elbirliğiyle çıkartmak zorundayız. En kısa zamanda olması lazım. Bu sınav daha iyi bir yöntem bulununcaya kadar, ki bilinen yok, mutlaka çıkarılmak zorundadır. Çünkü bu meslek başka türlü kurtulamaz. İlk adım budur.
SAYIN BAKAN’LA MUTABAKAT İÇİNDEYİZ
Bu konuda son yıllarda gelmiş geçmiş en başarılı Adalet Bakanı olduğunu her yerde gururla söylediğim Sayın Abdulhamit Gül’le tam bir mutabakat içinde yürümeye başladık. Bu gururumun sebebi Sayın Bakan’ın avukatlıktan geliyor olması. Sayın Bakan eğer ‘Benim için önce gelen avukatlıktır’ diyorsa ben sadece kendisini kim bozulursa bozulsun alkışlarım, ona teşekkür ederim. Doğru yapılana teşekkür etmeyi erdem bilirim.”
YAPAY ZEKA ETKİSİ GİBİ DİKKAT ÇEKİCİ BAŞLIKLAR
Çoğu icra dairesinden mesleğe başlayan genç avukatları farklı alanlara yönlendirmeyi hedefleyen dikkat çekici konu başlıkları şöyleydi: Bireysel başvuru, Rekabet Kurumu önünde taraf avukatlığı, tahkimde/arabuluculukta taraf avukatlığı, uluslararası meslek örgütlerine üyeliğin genç avukatlara katkıları, Avukatlık Kanunu 35/A uzlaşması, CMK ve adli yardım avukatlığı ve yapay zekânın mesleğimize etkisi.
Ben de 2019’un yargıda yeni bir dönemin başladığı, genç avukatların zirveye tırmandığı, umut dolu bir yıl olmasını istiyorum.”
Avukatlara: Bu tekeli kırın
Adalet Bakanlığı’nın yargı reformu strateji belgesini güncelleme toplantısından sonra, Türkiye Barolar Birliği de 0-5 yıl meslek kıdemindeki genç avukatlarla mesleğin geleceğini masaya yatırdı. İstanbul’da avukatlıktan elde edilen gelirin yüzde 92’sinin 40-50 büro tarafından, yüzde 8’inin diğer avukatlarca paylaşıldığını açıklayan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, genç avukatları bu tekeli kırmaya ve iş istemeye çağırdı.
YARGI ADINA YILSONU HAREKETLİ GEÇİYOR.
Adalet Bakanlığı 29 Kasım’da ilk kez, yargı zirvesini tüm paydaşlarıyla Ankara’da toplayıp yargı reformu strateji belgesini güncellerken, Türkiye Barolar Birliği (TBB) önceki gün 0-5 yıl meslek kıdemindeki genç avukatlarla toplandı.
TBB’nin Ayaş tesislerinde düzenlenen “Genç Hukukçular Buluşuyor-3” toplantısının izleyicilerinden biriydim. Toplantıya Türkiye’nin her yerinden genç avukatlar katıldı. Bazıları karamsar ama çoğu mesleklerinden umutlu ve büro açma telaşındalar. Toplantının açılışını TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve Başkan Yardımcısı Ünsal Toker yaptı. Genç avukatlardan hayal kurmalarını ve talepkâr olmalarını isteyen Feyzioğlu, bakın 2019 hedeflerini nasıl anlattı:
“Biz 2019’u gençlik yılı, genç avukatlara zirveye tırmanma yılı ilan ediyoruz. Bu toplantı, bir devrimin kıvılcımının sizin tarafınızdan ateşlenmesi toplantısıdır.
KAZANMAK İÇİN KENDİ İMKÂNLARINI BİLECEKSİN
İstanbul’da avukatlık hizmetlerinden elde edilen gelirin yüzde 92’si çoğu yabancı ortaklı 40-50 avukatlık bürosu tarafından paylaşılmaktadır. Avukatlık Kanunu’nda tanımlanan bizim gibi avukatların elde ettiği gelir kalan yüzde sekizdir. Hadi kimi suçlayalım önce? Bir şeyler değişsin istiyorsak şunu bileceğiz: Bir muharebeyi kazanmak için kendi imkânlarını bileceksin. Karşı tarafın imkân ve kabiliyetlerini bileceksin. Buna göre neyi değiştirebilirsin, neyi değiştiremezsin, elinde ne var? Tespit edeceksin.
İSTAC TAHKİMİNİN ÖNEMİNİ ANLATALIM
Gençlere İSTAC tahkiminin önemini anlatalım. Neymiş, tahkim milli yargıya alternatifmiş. İSTAC tahkimini yazmadığınız sözleşmeye, Dubai tahkimi yazılır, hiç kimse onu görmezden gelmez. Londra tahkimi yazılır, Londra’ya gitmekte sakınca yoktur. Çünkü Londra’ya o pek bilgili arkadaşlarla gidilir. Ama Eskişehir’in, Kayseri’nin, Ankara’nın, İstanbul’un genç ama İSTAC’ın ne olduğunu bugüne kadar öğrenmemiş avukatları icra dairesine gönderilir.
MAKÛS TALİHİNİZİ KENDİNİZ YENECEKSİNİZ
Genç avukatlara belli alanlar bırakılıyor. Sizin Rekabet Kurulu önünde avukatlık yapmayı öğrenmeniz lazım. Size kurdurulan hayal, tapuda 250 liraya işlem yaptırmaktır. Ama Rekabet Kurulu önünde avukatlık size açılmamalıdır. Size açılırsa tekellik kırılır. Hayır, öğreneceksiniz. Makûs talihinizi kendiniz yeneceksiniz.
DEVLET YETERLİLİK SINAVI ŞART
Yaşam alanı tamamen tükenmekte olan avukatlık mesleğini nefes alır hale getirmek için devlet yeterlilik sınavı şart. Bu sınavı elbirliğiyle çıkartmak zorundayız. En kısa zamanda olması lazım. Bu sınav daha iyi bir yöntem bulununcaya kadar, ki bilinen yok, mutlaka çıkarılmak zorundadır. Çünkü bu meslek başka türlü kurtulamaz. İlk adım budur.
SAYIN BAKAN’LA MUTABAKAT İÇİNDEYİZ
Bu konuda son yıllarda gelmiş geçmiş en başarılı Adalet Bakanı olduğunu her yerde gururla söylediğim Sayın Abdulhamit Gül’le tam bir mutabakat içinde yürümeye başladık. Bu gururumun sebebi Sayın Bakan’ın avukatlıktan geliyor olması. Sayın Bakan eğer ‘Benim için önce gelen avukatlıktır’ diyorsa ben sadece kendisini kim bozulursa bozulsun alkışlarım, ona teşekkür ederim. Doğru yapılana teşekkür etmeyi erdem bilirim.”
YAPAY ZEKA ETKİSİ GİBİ DİKKAT ÇEKİCİ BAŞLIKLAR
Çoğu icra dairesinden mesleğe başlayan genç avukatları farklı alanlara yönlendirmeyi hedefleyen dikkat çekici konu başlıkları şöyleydi: Bireysel başvuru, Rekabet Kurumu önünde taraf avukatlığı, tahkimde/arabuluculukta taraf avukatlığı, uluslararası meslek örgütlerine üyeliğin genç avukatlara katkıları, Avukatlık Kanunu 35/A uzlaşması, CMK ve adli yardım avukatlığı ve yapay zekânın mesleğimize etkisi.
Ben de 2019’un yargıda yeni bir dönemin başladığı, genç avukatların zirveye tırmandığı, umut dolu bir yıl olmasını istiyorum.”