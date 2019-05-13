6 ay dönmezse boşanma davası açabilirsiniz

Eşiniz evi terk etti, ‘terk’ nedeniyle boşanma davası açabilir misiniz? Yanıtı ‘evet’. ‘Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak hayata son verilmiş olması’ ve bu ayrılığın ‘en az altı ay sürmesi’ halinde aile mahkemesinde terk nedeniyle boşanma davası açılabilir.
ÖNCE OKURUM M.K.’NIN SORUSU:
“Karım 40 gün önce beni terk etti ve babasının evine gitti. En küçüğü 39 aylık çocuklarımla ben ilgileniyorum. Haftada bir göstermelik telefonla arıyor. Çocuklarımla beni terk ettiği gerekçesiyle eşimi mahkemeye verebilir miyim? Bu terk olayından dolayı çocuklarımın velayetini alabilir miyim? 40 gündür eve gelmeyen, babasının evinde kuaförde saçını yaptırıp sürekli gezen bir annenin ve ailesinin çocuklarımın velayetini almalarını istemiyorum. Ne yapabilirim?”
TERKTEN İTİBAREN 6 AY GEÇMELİ
Okurum M.K.’nın ve benzer soruları Ankara Barosu avukatlarından eski aile hâkimi Mustafa Karadağ bakın nasıl yanıtladı:
“Medeni Kanun’un 164. maddesine göre terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için terk tarihinden itibaren altı aylık bir sürenin geçmesi ve terkin evlilik birliği yükümlülüklerini yerine getirmemek kastıyla yapılmış olması gerekir. Terk ihtarı çekmek için yine terk tarihinden itibaren dört aylık bir sürenin geçmesi gerekir. İhtarda, terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunulur.
40 GÜNLÜK TERKTE DAVA AÇILMAZ
Terk süresi bu sorudaki gibi 40 gün ise terk sebebiyle boşanma davası açılamaz. Ancak, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına’ dayalı boşanma davası açılabilir. Bu davada, baba velayeti talep edebilir. Çünkü 39 aylık çocuğu bırakan annenin velayet görevini yerine getirmede ‘özensiz’ olduğu belirtilerek, velayetin kendisine verilmesini isteyebilir.”
SENETLE İŞ YAPTIRACAKLAR DİKKAT
Okurum Y.B., “Ben bir iş yaptırmak için senet imzaladım, senetlerimin günü geldi ama işim yapılmadı. Şu an işi yapacak esnaf da çok güvenilir bir durumda değil. Senetler de işi yapacak kişiye değil, malzeme alınacak işyerine ait. Ben bu senetleri işim yapılana kadar nasıl durdurabilirim? Ne yapmam lazım?” diye soruyor. Karadağ, Y.B.’ye bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesinde senedin alacaklısına karşı tespit davası açmasını önerdi. Karadağ, “Hukuken böyle bir durumda senetlerin bedelsiz kaldığına dair bir tespit davası açılması gerekir” dedi.
İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?
Eşi TCK 81’deki adam öldürmeye yardım suçundan ceza alan okurum E.K. başta olmak üzere cezaevlerindeki binlerce mahkûmun gözü infaz yasası düzenlemesinde.
Cezaevinden mektup yazan bir grup mahkûm ise TCK’nın 158. maddesindeki “nitelikli dolandırıcılık” gibi nitelikli suçların da uzlaştırmaya tabi olması için değişiklik talep ediyorlar. Bu değişikliğin neleri kapsayacağı ve ne zaman çıkarılacağı çok merak ediliyor.
MHP’NİN TEKLİFİ MECLİS’TE
15 Temmuz darbe girişimi sonrası cezaevlerindeki doluluğa paralel Adalet Bakanlığı infaz sistemini masaya yatırırken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin af çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü. MHP bununla da kalmayıp cezaevlerindeki 162 bin kişiyi kapsayan 7 maddelik ceza indirimi teklifini TBMM’ye sunmuştu. Cezalarda 5 yıllık indirim öngören teklifte devlete karşı işlenen suçlar, terör, cinsel saldırı ve adam öldürme suçları kapsam dışı bırakılmıştı. Bu düzenlemelerin ‘Cumhur İttifakı’nca 31 Mart yerel seçimi sonrası ele alınması bekleniyordu.
DÜZENLEMEYE İSTANBUL RÖTARI
Seçim sonrası Meclis, 25 Nisan’da çalışmaya başladı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptali Meclis gündemini de etkiledi. 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimi yüzünden Meclis’in mayıs sonunda yeniden kapanması bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı tatili ve 13 Mayıs’taki seçim propaganda dönemi nedeniyle Meclis çalışmayacak. AK Parti kulislerine göre Meclis’in temmuzda yeniden açılıp açılmaması 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası değerlendirilecek.
Görünen o ki infaz düzenlemesi sürpriz bir gelişme olmazsa temmuz ayına sarktı. Meclis’in tatile girmesi halinde ise ekim ayındaki yeni yasama yılına ertelenecek.
6 ay dönmezse boşanma davası açabilirsiniz
Eşiniz evi terk etti, ‘terk’ nedeniyle boşanma davası açabilir misiniz? Yanıtı ‘evet’. ‘Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak hayata son verilmiş olması’ ve bu ayrılığın ‘en az altı ay sürmesi’ halinde aile mahkemesinde terk nedeniyle boşanma davası açılabilir.
ÖNCE OKURUM M.K.’NIN SORUSU:
“Karım 40 gün önce beni terk etti ve babasının evine gitti. En küçüğü 39 aylık çocuklarımla ben ilgileniyorum. Haftada bir göstermelik telefonla arıyor. Çocuklarımla beni terk ettiği gerekçesiyle eşimi mahkemeye verebilir miyim? Bu terk olayından dolayı çocuklarımın velayetini alabilir miyim? 40 gündür eve gelmeyen, babasının evinde kuaförde saçını yaptırıp sürekli gezen bir annenin ve ailesinin çocuklarımın velayetini almalarını istemiyorum. Ne yapabilirim?”
TERKTEN İTİBAREN 6 AY GEÇMELİ
Okurum M.K.’nın ve benzer soruları Ankara Barosu avukatlarından eski aile hâkimi Mustafa Karadağ bakın nasıl yanıtladı:
“Medeni Kanun’un 164. maddesine göre terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için terk tarihinden itibaren altı aylık bir sürenin geçmesi ve terkin evlilik birliği yükümlülüklerini yerine getirmemek kastıyla yapılmış olması gerekir. Terk ihtarı çekmek için yine terk tarihinden itibaren dört aylık bir sürenin geçmesi gerekir. İhtarda, terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunulur.
40 GÜNLÜK TERKTE DAVA AÇILMAZ
Terk süresi bu sorudaki gibi 40 gün ise terk sebebiyle boşanma davası açılamaz. Ancak, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına’ dayalı boşanma davası açılabilir. Bu davada, baba velayeti talep edebilir. Çünkü 39 aylık çocuğu bırakan annenin velayet görevini yerine getirmede ‘özensiz’ olduğu belirtilerek, velayetin kendisine verilmesini isteyebilir.”
SENETLE İŞ YAPTIRACAKLAR DİKKAT
Okurum Y.B., “Ben bir iş yaptırmak için senet imzaladım, senetlerimin günü geldi ama işim yapılmadı. Şu an işi yapacak esnaf da çok güvenilir bir durumda değil. Senetler de işi yapacak kişiye değil, malzeme alınacak işyerine ait. Ben bu senetleri işim yapılana kadar nasıl durdurabilirim? Ne yapmam lazım?” diye soruyor. Karadağ, Y.B.’ye bulunduğu yerin asliye hukuk mahkemesinde senedin alacaklısına karşı tespit davası açmasını önerdi. Karadağ, “Hukuken böyle bir durumda senetlerin bedelsiz kaldığına dair bir tespit davası açılması gerekir” dedi.
İNFAZ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN?
Eşi TCK 81’deki adam öldürmeye yardım suçundan ceza alan okurum E.K. başta olmak üzere cezaevlerindeki binlerce mahkûmun gözü infaz yasası düzenlemesinde.
Cezaevinden mektup yazan bir grup mahkûm ise TCK’nın 158. maddesindeki “nitelikli dolandırıcılık” gibi nitelikli suçların da uzlaştırmaya tabi olması için değişiklik talep ediyorlar. Bu değişikliğin neleri kapsayacağı ve ne zaman çıkarılacağı çok merak ediliyor.
MHP’NİN TEKLİFİ MECLİS’TE
15 Temmuz darbe girişimi sonrası cezaevlerindeki doluluğa paralel Adalet Bakanlığı infaz sistemini masaya yatırırken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin af çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü. MHP bununla da kalmayıp cezaevlerindeki 162 bin kişiyi kapsayan 7 maddelik ceza indirimi teklifini TBMM’ye sunmuştu. Cezalarda 5 yıllık indirim öngören teklifte devlete karşı işlenen suçlar, terör, cinsel saldırı ve adam öldürme suçları kapsam dışı bırakılmıştı. Bu düzenlemelerin ‘Cumhur İttifakı’nca 31 Mart yerel seçimi sonrası ele alınması bekleniyordu.
DÜZENLEMEYE İSTANBUL RÖTARI
Seçim sonrası Meclis, 25 Nisan’da çalışmaya başladı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptali Meclis gündemini de etkiledi. 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimi yüzünden Meclis’in mayıs sonunda yeniden kapanması bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı tatili ve 13 Mayıs’taki seçim propaganda dönemi nedeniyle Meclis çalışmayacak. AK Parti kulislerine göre Meclis’in temmuzda yeniden açılıp açılmaması 23 Haziran İstanbul seçimi sonrası değerlendirilecek.
Görünen o ki infaz düzenlemesi sürpriz bir gelişme olmazsa temmuz ayına sarktı. Meclis’in tatile girmesi halinde ise ekim ayındaki yeni yasama yılına ertelenecek.