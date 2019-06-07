Zeytinyağı kilo aldırır mı?

Zeytinyağının içinde bulunan bazı bileşenlerin kilo kontrolünü kolaylaştırabileceği doğrudur. Ancak yine de dikkatli tüketmenizi tavsiye ederiz.
Zeytinyağının sağlıklı bir yağ olduğu ve yağların en faydalısı olduğu doğrudur. Ne var ki, bu güzel haber diğer yağlar gibi zeytinyağının da 1 gramında 9 kalori olduğu gerçeğini yok edemiyor!
Yani enerji bakımından zeytinyağı, tereyağı, ayçiçeği yağı tüketmeniz bir fark, avantaj yaratmıyor. Bir yemek kaşığı zeytinyağı 120 kalori.
Herhangi bir öğünde bir dilim ekmeği (50 kalori) şöyle bol limonlu, kekikli iki-üç kaşık zeytinyağına daldırdığınızda (300 kalori) toplam olarak 400 kalorilik bir enerjiyi bedeninize kazandırıveriyorsunuz.
Kısacası, sağlıklı besleneyim derken sağlıklı besilenme riskine girebiliyorsunuz.
Özet olarak zeytinyağının içinde bulunan bazı bileşenlerin kilo kontrolünü kolaylaştırabileceği doğru da olsa, kaşık kaşık ya da her sabah
1 bardak zeytinyağı kullanmanızı asla tavsiye etmeyiz.
Baş ağrıtan yiyeceklere dikkat
Özellikle migren tipi baş ağrılarıyla yiyecekler arasında ciddi bir ilişkinin olabileceğini gösteren ciddi kanıtlar var.
Bazı migrenli hastalarda çikolata, özellikle küflü eski peynirler, hatta süt ürünlerinin tamamı baş ağrısı krizlerini davet edebiliyor.
Hazır çorbalarda ve Çin yemeklerinde bol bol bulunan MSG (monosodyumglutamat) de baş ağrısına yol açabiliyor.
Çay veya kahve ile migren atağı başlayan hastalar da var.
Bazı migrenlilerde özellikle şarabın atağı tetiklediği biliniyor.
Burada en doğru yaklaşım her hastanın kendi ağrısını başlatan herhangi bir yiyecek olup olmadığını dikkatle izlemesidir.
Gıda intoleransı testleriyle belirlenen bazı yiyecekleri kesmenin de migren ataklarını azaltabileceğini ileri sürenler var.
Kısacası bazen yediklerinizin de başınızı ağrıtabileceği aklınızda olsun.
Zayıflatan baharatlarda ilk dört
1- Tarçın: İnsülin-şeker dengesine yaptığı katkılar nedeniyle özellikle insülin direnci olanlarda kilo kaybını desteklediği düşünülüyor.
2- Zencefil: Tokluk hissini artırdığı ve mideyi rahatlattığı için tercih ediliyor.
3- Zerdeçal: İltihap baskılayıcı etkileri yanında tokluk hissini güçlendirici faydaları olduğu da düşünülüyor.
4- Nane: Mideyi rahatlatıcı ve tokluk hissini artırıcı etkileri nedeniyle tercih ediliyor.
Çiğ mi pişmiş mi?
Çiğ mi, pişmiş mi tartışması bitmiyor. Bitmez de! Nedeni şu:
Bir grup “ille de çiğ” diye tutturmuş. Diğer grup ise “Hayır, pişmişi daha iyi” diyor.
Peki doğrusu ne?
“Çiğ mi, pişmiş mi?” sorusunun yanıtı gıdaya ve ihtiyaca göre değişiyor. İşte bazı örnekler:
Havucu çiğ mi yoksa pişmiş mi yemeli? Çiğin kilo yapma ihtimali az. C vitamini miktarı daha yüksek. Pişmişi ise daha lezzetli ve betakaroteni daha çok emiliyor. Ama glisemik yükü arttığı için çiğinden daha fazla kilo yapabiliyor.
Ispanağa gelince... Ispanağın pişmişi daha lezzetli. Hele yumurtalı ıspanak sahanda pişince harika oluyor. Ne var ki pişmiş ıspanağın içindeki C vitamini minerallerinin çoğu ama en üzücüsü Koenzim Q10’u mahvoluyor.
Benzer durum hemen hemen her sebzede var.
Peki yok mu çaresi? Var! Hem de çok kolay! Bazen pişmişi, bazen çiği tercih edilecek.
Domateste ise durum farklı. Çiği yenecekse suyu tercih edilecek. Mümkünse azıcık pişmişi tüketilecek. Nedeni pişirmenin, domatesteki likopeni serbestleştirmesi. Daha çok fayda için üzerine azıcık zeytinyağı eklenecek.
Adet öncesi ağrıları nasıl azaltılır?
Eğer böyle bir sorununuz varsa, aşağıdaki bilgiler işinize yarayabilir, deneyin...
1- Kafein ve çikolata tüketiminizi azaltın. Özellikle çayı, kahveyi, enerji içeceklerini sınırlayın.
2- Alkol tüketmeyin ya da minimuma indirin.
3- Tuzlu ve tatlı şeyleri daha az tüketin.
4- Egzersizlere biraz daha ağırlık verin.
5- Masajdan istifade edin.
6- Azar azar ve sık sık yiyin.
7- Uykunuzu mutlaka düzene sokun.
8- Vücudunuzu sıcak tutun. Özellikle karnınızın üzerine sıcak su torbası koymayı deneyin.
9- Sıcak banyo yapın.
10- Sıcak bir şeyler için.
Zeytinyağı kilo aldırır mı?
Zeytinyağının içinde bulunan bazı bileşenlerin kilo kontrolünü kolaylaştırabileceği doğrudur. Ancak yine de dikkatli tüketmenizi tavsiye ederiz.
Zeytinyağının sağlıklı bir yağ olduğu ve yağların en faydalısı olduğu doğrudur. Ne var ki, bu güzel haber diğer yağlar gibi zeytinyağının da 1 gramında 9 kalori olduğu gerçeğini yok edemiyor!
Yani enerji bakımından zeytinyağı, tereyağı, ayçiçeği yağı tüketmeniz bir fark, avantaj yaratmıyor. Bir yemek kaşığı zeytinyağı 120 kalori.
Herhangi bir öğünde bir dilim ekmeği (50 kalori) şöyle bol limonlu, kekikli iki-üç kaşık zeytinyağına daldırdığınızda (300 kalori) toplam olarak 400 kalorilik bir enerjiyi bedeninize kazandırıveriyorsunuz.
Kısacası, sağlıklı besleneyim derken sağlıklı besilenme riskine girebiliyorsunuz.
Özet olarak zeytinyağının içinde bulunan bazı bileşenlerin kilo kontrolünü kolaylaştırabileceği doğru da olsa, kaşık kaşık ya da her sabah
1 bardak zeytinyağı kullanmanızı asla tavsiye etmeyiz.
Baş ağrıtan yiyeceklere dikkat
Özellikle migren tipi baş ağrılarıyla yiyecekler arasında ciddi bir ilişkinin olabileceğini gösteren ciddi kanıtlar var.
Bazı migrenli hastalarda çikolata, özellikle küflü eski peynirler, hatta süt ürünlerinin tamamı baş ağrısı krizlerini davet edebiliyor.
Hazır çorbalarda ve Çin yemeklerinde bol bol bulunan MSG (monosodyumglutamat) de baş ağrısına yol açabiliyor.
Çay veya kahve ile migren atağı başlayan hastalar da var.
Bazı migrenlilerde özellikle şarabın atağı tetiklediği biliniyor.
Burada en doğru yaklaşım her hastanın kendi ağrısını başlatan herhangi bir yiyecek olup olmadığını dikkatle izlemesidir.
Gıda intoleransı testleriyle belirlenen bazı yiyecekleri kesmenin de migren ataklarını azaltabileceğini ileri sürenler var.
Kısacası bazen yediklerinizin de başınızı ağrıtabileceği aklınızda olsun.
Zayıflatan baharatlarda ilk dört
1- Tarçın: İnsülin-şeker dengesine yaptığı katkılar nedeniyle özellikle insülin direnci olanlarda kilo kaybını desteklediği düşünülüyor.
2- Zencefil: Tokluk hissini artırdığı ve mideyi rahatlattığı için tercih ediliyor.
3- Zerdeçal: İltihap baskılayıcı etkileri yanında tokluk hissini güçlendirici faydaları olduğu da düşünülüyor.
4- Nane: Mideyi rahatlatıcı ve tokluk hissini artırıcı etkileri nedeniyle tercih ediliyor.
Çiğ mi pişmiş mi?
Çiğ mi, pişmiş mi tartışması bitmiyor. Bitmez de! Nedeni şu:
Bir grup “ille de çiğ” diye tutturmuş. Diğer grup ise “Hayır, pişmişi daha iyi” diyor.
Peki doğrusu ne?
“Çiğ mi, pişmiş mi?” sorusunun yanıtı gıdaya ve ihtiyaca göre değişiyor. İşte bazı örnekler:
Havucu çiğ mi yoksa pişmiş mi yemeli? Çiğin kilo yapma ihtimali az. C vitamini miktarı daha yüksek. Pişmişi ise daha lezzetli ve betakaroteni daha çok emiliyor. Ama glisemik yükü arttığı için çiğinden daha fazla kilo yapabiliyor.
Ispanağa gelince... Ispanağın pişmişi daha lezzetli. Hele yumurtalı ıspanak sahanda pişince harika oluyor. Ne var ki pişmiş ıspanağın içindeki C vitamini minerallerinin çoğu ama en üzücüsü Koenzim Q10’u mahvoluyor.
Benzer durum hemen hemen her sebzede var.
Peki yok mu çaresi? Var! Hem de çok kolay! Bazen pişmişi, bazen çiği tercih edilecek.
Domateste ise durum farklı. Çiği yenecekse suyu tercih edilecek. Mümkünse azıcık pişmişi tüketilecek. Nedeni pişirmenin, domatesteki likopeni serbestleştirmesi. Daha çok fayda için üzerine azıcık zeytinyağı eklenecek.
Adet öncesi ağrıları nasıl azaltılır?
Eğer böyle bir sorununuz varsa, aşağıdaki bilgiler işinize yarayabilir, deneyin...
1- Kafein ve çikolata tüketiminizi azaltın. Özellikle çayı, kahveyi, enerji içeceklerini sınırlayın.
2- Alkol tüketmeyin ya da minimuma indirin.
3- Tuzlu ve tatlı şeyleri daha az tüketin.
4- Egzersizlere biraz daha ağırlık verin.
5- Masajdan istifade edin.
6- Azar azar ve sık sık yiyin.
7- Uykunuzu mutlaka düzene sokun.
8- Vücudunuzu sıcak tutun. Özellikle karnınızın üzerine sıcak su torbası koymayı deneyin.
9- Sıcak banyo yapın.
10- Sıcak bir şeyler için.