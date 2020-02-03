Zerdeçalın 5 faydası

GRİP-nezle karışımı bir kış enfeksiyonu ile “yorgan döşek yatağa düşen” Ahmet Hakan, bizim pek beğenip sık sık köşemize konuk ettiğimiz Uzak Doğulu harika baharat zerdeçala saydırmış da saydırmış.
Yok rengi, yok kokusu, yok şusu, yok busu, demediğini bırakmamış! Sevgili Ahmet, önce geçmiş olsun. Evet, haklısın, zerdeçal bana göre de öyle “bal-börek” bir lezzet değil. Değdiği her bir yeri “sapsarı” yaptığı da doğru. Ama şu kesin: O, müthiş bir sağlık pınarı. Çok güçlü bir doğal eczane. Bulunmaz bir bitkisel mucize. Hakkında en çok bilimsel çalışma yapılan, en çok makale yazılan harika bir şifahane! Zerdeçal için daha önce yazdıklarımın özeti aşağıda. Kısacası, bu pazartesi köşemizi zerdeçala ayırıp ona “iade-i itibar” etmek bize düştü.
VARAN 1... KANSERE KALKAN
BOL ve sık zerdeçal tüketenlerde meme, kalın bağırsak, yumurtalık, prostat kanserlerinin sıklığı daha az. Mesela Hindistan ve Japonya’da durum böyle. Zerdeçal bu işi içindeki ‘kurkumoid’ler ve ‘turmeron’lar sayesinde başarıyor ama bunlardan hangisinin ‘antikanser kalkan’ oluşturmakta daha etkili olduğu hâlâ bilinmiyor. Zerdeçal kanser oluşumuna sadece sinyal yolaklarını etkilemek veya iltihabi süreçleri baskılamakla değil, yolun daha en başında, “epigenetik” meselesini, yani genetik eğilimi kontrol altına alarak da başarabiliyor. Zerdeçalın kanser önleme ve mevcut bir kanserin tedavisini destekleyip iyileşmeyi hızlandırma yönündeki faydalarını araştıran uzmanların en ünlüsü Dr. BB. Agarwall. Dr. Agarwall araştırmalarını Houston’daki (ABD) ünlü MD. Anderson Cancer Center’da sürdürüyor.
VARAN 2... HAFIZAYA DESTEK
ZERDEÇALIN bellek gücünü desteklediği, Alzheimer riskini düşürdüğü, damar sertliğini frenleyerek bellek kaybına yol açan iltihabi süreçlere “dur” dediğini gösteren güçlü veriler var ve bu bilgi de defalarca doğrulandı. Zerdeçal sadece Alzheimer’ı engellemiyor, genelde her türlü “bunama” sorununu geciktirebiliyor. Zerdeçalın bellek ilişkilerini araştıran merkezlerin başında ABD’deki UCLA Tıp Fakültesi’nin nöroloji departmanı var. Onlar bu konunun referans araştırma merkezlerinden biri ve “zerdeçalın belleği korumadaki etkinliği oldukça güçlü” olduğunu söylüyorlar.
VARAN 3... ROMATİZMAYA FREN
ZERDEÇALIN faydalı olduğunu bildiğimiz bir diğer sorun da yaşlılığa bağlı kronik romatizmal hastalıklar. Bilindiği gibi yaşlılık romatizması (kireçlenme) sadece mekanik bir hasardan ibaret değil. Problemin önemli bir yanını da eklemde, özellikle kıkırdak yapıda gelişen yangısal süreçler, kronik iltihap (yani inflamasyon) problemi oluşturuyor. Zerdeçal antiinflamatuar etkisi, yani “yangın söndürücü itfaiye eri” rolüyle yanığa bağlı eklem sorunlarını da hafifletebiliyor.
VARAN 4... BAĞIŞIKLIĞA TAKVİYE
ZERDEÇALIN farklı etkilerle güçlü bir bağışıklık desteği olduğunu gösteren bilimsel yayınların sayısı da bir hayli fazla. Her gün düzenli zerdeçal tüketimi daha az viral ve bakteriyel enfeksiyon riski anlamına da gelebiliyor.
VARAN 5... DAMARLARA KORUMA
ZERDEÇALIN damar yaşlanmasını geciktiren süreçlere de müdahil olduğunu gösteren veriler var. Damar içi yüzeyini döşeyen koruyucu “endotel” tabakasını destekliyor. Endoteli tamir ederek “plak oluşumu” ve “damar sertliğine” giden süreçleri de yavaşlatabiliyor. Kısacası, damar yaşlanmasını geciktirmede de zerdeçal etkili olabiliyor.
BİR SORU: TAZESİ Mİ, TOZU MU?
BAŞKA ayrıntılar da var: Pişmiş zerdeçal pişmemişten, sıcak zerdeçal soğuk zerdeçaldan, çeyrek çay kaşığı kadar karabiber eklenmiş zerdeçal eklenmemiş olanından çok daha etkili. Aslında her defasında zerdeçalı çiğ ya da pişmiş halde yemek de doğru değil. Değişim yapmak daha doğru. Zira, pişmiş zerdeçalın DNA koruma (yani kanseri önleme gücü) daha fazla iken çiğ zerdeçalın iltihap önleme (eklem ve beyin desteği) gücü daha fazla. Bir küçük not daha: Zerdeçalın taze olanının tadı daha makul, daha hafif. Kuru zerdeçalın tadından hoşlanmayanlara, tadı daha güç hissedilen taze zerdeçal parçası tavsiye ediliyor. Tazenin en önemli riski boyaması. Eliniz ya da temas ettiğiniz yüzeyde leke bırakması.
BİR SORU: YAN ETKİSİ VAR MI?
PEKİ, aşırı tüketimin bir zararı olabilir mi? Maalesef evet! Mutfağınızda zerdeçala daha sık yer açın ama safra taşı veya böbrek taşı probleminiz varsa ya da safra kesesi probleminiz söz konusuysa önce gidip doktorunuzla bir konuşun.
NOT EDİN... ZERDEÇAL KULLANIM KILAVUZU
GELENEKSEL Hint mutfağı günde ortalama 1 çay kaşığı toz zerdeçal tüketiyor. Benim tavsiyem de aynı miktar. İsteyen yan etki görmez ise biraz daha arttırabilir. Taze zerdeçal kullanımı da mümkün. Taze kök zerdeçalın sadece 1 santimlik küçük bir parçası bile yetiyor. İyice ezip yiyeceklere ilave ediliyor. Zerdeçalın en önemli sorunu bağırsaklardan kolayca emilememesi, bağırsak bariyerine geçip kana kolayca ulaşamaması. Kana geçince de karaciğerden hızla safraya atılıvermesi. Karabiberle birlikte tüketildiğinde zerdeçalın bağırsaktan emilimi de karaciğerden hızlı atılım problemi de ciddi biçimde artıyor. Eğer ortamda azıcık yağ da varsa ve yağla, karabiberle karışmış zerdeçal biraz da ısıtılırsa emilim daha da çoğalabiliyor. Bu nedenle “zeytinyağı+zerdeçal+karabiber” karışımını salataya ilave edebilir, yemeklerinize (tencere yemekleri, çorbalar) ekleyebilirsiniz.
Zerdeçalın 5 faydası
GRİP-nezle karışımı bir kış enfeksiyonu ile “yorgan döşek yatağa düşen” Ahmet Hakan, bizim pek beğenip sık sık köşemize konuk ettiğimiz Uzak Doğulu harika baharat zerdeçala saydırmış da saydırmış.
Yok rengi, yok kokusu, yok şusu, yok busu, demediğini bırakmamış! Sevgili Ahmet, önce geçmiş olsun. Evet, haklısın, zerdeçal bana göre de öyle “bal-börek” bir lezzet değil. Değdiği her bir yeri “sapsarı” yaptığı da doğru. Ama şu kesin: O, müthiş bir sağlık pınarı. Çok güçlü bir doğal eczane. Bulunmaz bir bitkisel mucize. Hakkında en çok bilimsel çalışma yapılan, en çok makale yazılan harika bir şifahane! Zerdeçal için daha önce yazdıklarımın özeti aşağıda. Kısacası, bu pazartesi köşemizi zerdeçala ayırıp ona “iade-i itibar” etmek bize düştü.
VARAN 1... KANSERE KALKAN
BOL ve sık zerdeçal tüketenlerde meme, kalın bağırsak, yumurtalık, prostat kanserlerinin sıklığı daha az. Mesela Hindistan ve Japonya’da durum böyle. Zerdeçal bu işi içindeki ‘kurkumoid’ler ve ‘turmeron’lar sayesinde başarıyor ama bunlardan hangisinin ‘antikanser kalkan’ oluşturmakta daha etkili olduğu hâlâ bilinmiyor. Zerdeçal kanser oluşumuna sadece sinyal yolaklarını etkilemek veya iltihabi süreçleri baskılamakla değil, yolun daha en başında, “epigenetik” meselesini, yani genetik eğilimi kontrol altına alarak da başarabiliyor. Zerdeçalın kanser önleme ve mevcut bir kanserin tedavisini destekleyip iyileşmeyi hızlandırma yönündeki faydalarını araştıran uzmanların en ünlüsü Dr. BB. Agarwall. Dr. Agarwall araştırmalarını Houston’daki (ABD) ünlü MD. Anderson Cancer Center’da sürdürüyor.
VARAN 2... HAFIZAYA DESTEK
ZERDEÇALIN bellek gücünü desteklediği, Alzheimer riskini düşürdüğü, damar sertliğini frenleyerek bellek kaybına yol açan iltihabi süreçlere “dur” dediğini gösteren güçlü veriler var ve bu bilgi de defalarca doğrulandı. Zerdeçal sadece Alzheimer’ı engellemiyor, genelde her türlü “bunama” sorununu geciktirebiliyor. Zerdeçalın bellek ilişkilerini araştıran merkezlerin başında ABD’deki UCLA Tıp Fakültesi’nin nöroloji departmanı var. Onlar bu konunun referans araştırma merkezlerinden biri ve “zerdeçalın belleği korumadaki etkinliği oldukça güçlü” olduğunu söylüyorlar.
VARAN 3... ROMATİZMAYA FREN
ZERDEÇALIN faydalı olduğunu bildiğimiz bir diğer sorun da yaşlılığa bağlı kronik romatizmal hastalıklar. Bilindiği gibi yaşlılık romatizması (kireçlenme) sadece mekanik bir hasardan ibaret değil. Problemin önemli bir yanını da eklemde, özellikle kıkırdak yapıda gelişen yangısal süreçler, kronik iltihap (yani inflamasyon) problemi oluşturuyor. Zerdeçal antiinflamatuar etkisi, yani “yangın söndürücü itfaiye eri” rolüyle yanığa bağlı eklem sorunlarını da hafifletebiliyor.
VARAN 4... BAĞIŞIKLIĞA TAKVİYE
ZERDEÇALIN farklı etkilerle güçlü bir bağışıklık desteği olduğunu gösteren bilimsel yayınların sayısı da bir hayli fazla. Her gün düzenli zerdeçal tüketimi daha az viral ve bakteriyel enfeksiyon riski anlamına da gelebiliyor.
VARAN 5... DAMARLARA KORUMA
ZERDEÇALIN damar yaşlanmasını geciktiren süreçlere de müdahil olduğunu gösteren veriler var. Damar içi yüzeyini döşeyen koruyucu “endotel” tabakasını destekliyor. Endoteli tamir ederek “plak oluşumu” ve “damar sertliğine” giden süreçleri de yavaşlatabiliyor. Kısacası, damar yaşlanmasını geciktirmede de zerdeçal etkili olabiliyor.
BİR SORU: TAZESİ Mİ, TOZU MU?
BAŞKA ayrıntılar da var: Pişmiş zerdeçal pişmemişten, sıcak zerdeçal soğuk zerdeçaldan, çeyrek çay kaşığı kadar karabiber eklenmiş zerdeçal eklenmemiş olanından çok daha etkili. Aslında her defasında zerdeçalı çiğ ya da pişmiş halde yemek de doğru değil. Değişim yapmak daha doğru. Zira, pişmiş zerdeçalın DNA koruma (yani kanseri önleme gücü) daha fazla iken çiğ zerdeçalın iltihap önleme (eklem ve beyin desteği) gücü daha fazla. Bir küçük not daha: Zerdeçalın taze olanının tadı daha makul, daha hafif. Kuru zerdeçalın tadından hoşlanmayanlara, tadı daha güç hissedilen taze zerdeçal parçası tavsiye ediliyor. Tazenin en önemli riski boyaması. Eliniz ya da temas ettiğiniz yüzeyde leke bırakması.
BİR SORU: YAN ETKİSİ VAR MI?
PEKİ, aşırı tüketimin bir zararı olabilir mi? Maalesef evet! Mutfağınızda zerdeçala daha sık yer açın ama safra taşı veya böbrek taşı probleminiz varsa ya da safra kesesi probleminiz söz konusuysa önce gidip doktorunuzla bir konuşun.
NOT EDİN... ZERDEÇAL KULLANIM KILAVUZU
GELENEKSEL Hint mutfağı günde ortalama 1 çay kaşığı toz zerdeçal tüketiyor. Benim tavsiyem de aynı miktar. İsteyen yan etki görmez ise biraz daha arttırabilir. Taze zerdeçal kullanımı da mümkün. Taze kök zerdeçalın sadece 1 santimlik küçük bir parçası bile yetiyor. İyice ezip yiyeceklere ilave ediliyor. Zerdeçalın en önemli sorunu bağırsaklardan kolayca emilememesi, bağırsak bariyerine geçip kana kolayca ulaşamaması. Kana geçince de karaciğerden hızla safraya atılıvermesi. Karabiberle birlikte tüketildiğinde zerdeçalın bağırsaktan emilimi de karaciğerden hızlı atılım problemi de ciddi biçimde artıyor. Eğer ortamda azıcık yağ da varsa ve yağla, karabiberle karışmış zerdeçal biraz da ısıtılırsa emilim daha da çoğalabiliyor. Bu nedenle “zeytinyağı+zerdeçal+karabiber” karışımını salataya ilave edebilir, yemeklerinize (tencere yemekleri, çorbalar) ekleyebilirsiniz.