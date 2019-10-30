Zatürre aşısı yaptırayım mı?

Akciğerin iltihaplanması, bronşlar ve alveoler yapının enfeksiyonlarla hasar görüp yaralanması, çocuk ve özellikle yaşlılar için büyük bir yaşam tehdidi. Tıbbi adı ile Pnömoni, halk dili ile “zatürre”nin birçok tipi ve farklı potansiyel nedeni var.
Farklı bakteriler, değişik virüsler, hatta bazen mantarlar bile zatürreye yol açabiliyor. Bu nedenle tek bir aşı ile tam bir bağışıklık sağlamak imkansız.
Bununla beraber zatürre vakalarının çoğunda pnömokok bakterisi etkili. Ve neyse ki onun bir aşısı var. Hem de uzun süre koruma sağlayan bir aşı. Bu aşıyı;
◊ 60 yaşın üstündekilere
◊ Ciddi akciğer yetmezliği olan KOAH hastalarına
◊ Şu veya bu nedenle bağışıklık sistemi yetersizliği olanlara
◊ Ağır organ yetmezliği nedeniyle düşkün durumda bulunanlara
◊ Dalağı alınanlara yapmanın uygun olacağı kanaatindeyim.
MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN 6 FAKTÖR
◊ Geç başlayan menopoz (55 yaş sonrası)
◊ Erken gelen adet görme (12 yaş öncesi)
◊ Genetik eğilim (ailede meme veya yumurtalık kanseri olan yakın akrabalar)
◊ İlerleyen yaş
◊ Aşırı alkol kullanımı
◊ Uzun süreli östrojen kullanımı; özellikle menopoz sonrası “hormon yerine koyma” tedavisi
KETEN TOHUMU HER DERDE DEVA
Keten tohumu İskender ve Osmanlı ordularının vazgeçilmez asker besini! Tarih boyu insanlığa hizmet etmiş harika bir besin. Marifetlerinden bazıları şunlar:
◊ Çok güçlü bir bitkisel omega-3 kaynağı. Kalbi, beyni koruyor.
◊ Çok etkili bir kanser önleyici bitkisel olan östrojen lignanın deposu. Meme ve prostat kanserini engelliyor.
◊ Harika bir posa yapılanması var. Bu sayede kabızlıkla mücadelede tek başına bile en az ilaçlar kadar ilgi görüyor.
◊ Güçlü posa yapılanması sayesinde kolesterolü dengelemekte ve bağırsak kanserinden korunmada da işe yarayabiliyor.
◊ Tansiyonu düzenleme sürecinde bile işe yarayabileceği anlaşılıyor.
◊ Güvenilir bir bitkisel protein kaynağı, etkili bir tok tutucu besin olduğu kabul ediliyor.
◊ Kan şekeri ayarına destek oluyor.
◊ Kilo verme programlarının vazgeçilmezi olarak gösteriliyor.
KETEN TOHUMUNDAN FAYDALANMA KILAVUZU
◊ Tam tohumları yerine taze öğütülmüş halini tercih edin.
◊ Tercihiniz taze öğütülmüş ama kavrulmamış ve işlenmemiş ürünler olmalı. Toz hali çok kısa sürede oksitlenebiliyor. En iyisi evinizde kendiniz öğütün.
◊ Keten tohumu tozunu koyu renkli, ağzı iyice kapalı cam bir kapta ve buzdolabında saklamak daha doğru.
◊ 1-2 çay kaşığı ile başlayıp dozu yavaş yavaş artırın. 1 yemek kaşığı maksimum güvenli dozdur. İshal yapacak doza çıkmayın.
◊ Tozu bol su ile içilebilir.
◊ Salatanıza, yoğurdunuz ya da çorbanıza da ekleyebilirsiniz.
◊ Evde yaptığınız ekmeklere, çörek ve kurabiyelere, kahvaltı gevreklerine de keten tohumu tozu ilave etmeniz mümkün.
ALZHEIMER’IN İLK 10 UYARISI
◊ Önemli eşyaları yitirme ve bulamama, isimleri hatırlamada zorlanma
◊ Ruhsal durum ve davranışlarda önemli değişiklikler
◊ Karar verme yeteneğinde
zayıflama
◊ Zaman ve yer bilincinin bozulması
◊ Konuşmada güçlükler
◊ Bilinen işleri yaparken bile zorlanmalar
◊ Çalışma ve iş becerilerini etkileyen unutkanlıklar
◊ Soyut düşünme konusunda sorunların başlaması
◊ Kişilik değişiklikleri, ruhsal durum ya da davranışlarda değişmeler, şüphecilik
◊ Girişkenliğin yitirilmesi
KARACİĞERİN 10 BÜYÜK DÜŞMANI
◊ Alkollü içecekler
◊ Tatlılar (şeker+un)
◊ “Çakma fruktoz” eklenmiş içecekler
◊ Meyvenin fazlası (fruktoz)
◊ Kızartmalar (trans yağlar)
◊ İlaçlar (kolesterol hapları, ağrı kesiciler)
◊ Gıda katkıları (boyalar, aromalar)
◊ Tatlandırıcılar
◊ Ağır metaller (özellikle cıva ve kadminyum)
◊ Böcek öldürücüler ve tarımsal kimyasallar
Zatürre aşısı yaptırayım mı?
Akciğerin iltihaplanması, bronşlar ve alveoler yapının enfeksiyonlarla hasar görüp yaralanması, çocuk ve özellikle yaşlılar için büyük bir yaşam tehdidi. Tıbbi adı ile Pnömoni, halk dili ile “zatürre”nin birçok tipi ve farklı potansiyel nedeni var.
Farklı bakteriler, değişik virüsler, hatta bazen mantarlar bile zatürreye yol açabiliyor. Bu nedenle tek bir aşı ile tam bir bağışıklık sağlamak imkansız.
Bununla beraber zatürre vakalarının çoğunda pnömokok bakterisi etkili. Ve neyse ki onun bir aşısı var. Hem de uzun süre koruma sağlayan bir aşı. Bu aşıyı;
◊ 60 yaşın üstündekilere
◊ Ciddi akciğer yetmezliği olan KOAH hastalarına
◊ Şu veya bu nedenle bağışıklık sistemi yetersizliği olanlara
◊ Ağır organ yetmezliği nedeniyle düşkün durumda bulunanlara
◊ Dalağı alınanlara yapmanın uygun olacağı kanaatindeyim.
MEME KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN 6 FAKTÖR
◊ Geç başlayan menopoz (55 yaş sonrası)
◊ Erken gelen adet görme (12 yaş öncesi)
◊ Genetik eğilim (ailede meme veya yumurtalık kanseri olan yakın akrabalar)
◊ İlerleyen yaş
◊ Aşırı alkol kullanımı
◊ Uzun süreli östrojen kullanımı; özellikle menopoz sonrası “hormon yerine koyma” tedavisi
KETEN TOHUMU HER DERDE DEVA
Keten tohumu İskender ve Osmanlı ordularının vazgeçilmez asker besini! Tarih boyu insanlığa hizmet etmiş harika bir besin. Marifetlerinden bazıları şunlar:
◊ Çok güçlü bir bitkisel omega-3 kaynağı. Kalbi, beyni koruyor.
◊ Çok etkili bir kanser önleyici bitkisel olan östrojen lignanın deposu. Meme ve prostat kanserini engelliyor.
◊ Harika bir posa yapılanması var. Bu sayede kabızlıkla mücadelede tek başına bile en az ilaçlar kadar ilgi görüyor.
◊ Güçlü posa yapılanması sayesinde kolesterolü dengelemekte ve bağırsak kanserinden korunmada da işe yarayabiliyor.
◊ Tansiyonu düzenleme sürecinde bile işe yarayabileceği anlaşılıyor.
◊ Güvenilir bir bitkisel protein kaynağı, etkili bir tok tutucu besin olduğu kabul ediliyor.
◊ Kan şekeri ayarına destek oluyor.
◊ Kilo verme programlarının vazgeçilmezi olarak gösteriliyor.
KETEN TOHUMUNDAN FAYDALANMA KILAVUZU
◊ Tam tohumları yerine taze öğütülmüş halini tercih edin.
◊ Tercihiniz taze öğütülmüş ama kavrulmamış ve işlenmemiş ürünler olmalı. Toz hali çok kısa sürede oksitlenebiliyor. En iyisi evinizde kendiniz öğütün.
◊ Keten tohumu tozunu koyu renkli, ağzı iyice kapalı cam bir kapta ve buzdolabında saklamak daha doğru.
◊ 1-2 çay kaşığı ile başlayıp dozu yavaş yavaş artırın. 1 yemek kaşığı maksimum güvenli dozdur. İshal yapacak doza çıkmayın.
◊ Tozu bol su ile içilebilir.
◊ Salatanıza, yoğurdunuz ya da çorbanıza da ekleyebilirsiniz.
◊ Evde yaptığınız ekmeklere, çörek ve kurabiyelere, kahvaltı gevreklerine de keten tohumu tozu ilave etmeniz mümkün.
ALZHEIMER’IN İLK 10 UYARISI
◊ Önemli eşyaları yitirme ve bulamama, isimleri hatırlamada zorlanma
◊ Ruhsal durum ve davranışlarda önemli değişiklikler
◊ Karar verme yeteneğinde
zayıflama
◊ Zaman ve yer bilincinin bozulması
◊ Konuşmada güçlükler
◊ Bilinen işleri yaparken bile zorlanmalar
◊ Çalışma ve iş becerilerini etkileyen unutkanlıklar
◊ Soyut düşünme konusunda sorunların başlaması
◊ Kişilik değişiklikleri, ruhsal durum ya da davranışlarda değişmeler, şüphecilik
◊ Girişkenliğin yitirilmesi
KARACİĞERİN 10 BÜYÜK DÜŞMANI
◊ Alkollü içecekler
◊ Tatlılar (şeker+un)
◊ “Çakma fruktoz” eklenmiş içecekler
◊ Meyvenin fazlası (fruktoz)
◊ Kızartmalar (trans yağlar)
◊ İlaçlar (kolesterol hapları, ağrı kesiciler)
◊ Gıda katkıları (boyalar, aromalar)
◊ Tatlandırıcılar
◊ Ağır metaller (özellikle cıva ve kadminyum)
◊ Böcek öldürücüler ve tarımsal kimyasallar